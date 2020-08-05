Белоруссия и США впервые за 12 лет обменяются послами. 5 августа верхняя палата Конгресса должна утвердить предложенную президентом США Дональдом Трампом кандидатуру Джули Фишер, в послужном списке которой работа на Украине и в Грузии во время цветных революций, а также в России и НАТО

Как сообщил неделю назад заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Джордж Кент, 5 августа в Сенате состоятся слушания, посвящённые утверждению посла США в Белоруссии. Кто это будет, не секрет. Американский президент Дональд Трамп ещё 20 апреля объявил, что хотел бы видеть на этом посту Джули Фишер, а 5 мая внёс её кандидатуру на рассмотрение верхней палаты Конгресса.

Женщина, которая на постсоветском пространстве собаку съела

Для Джули Фишер, до 22 июля 2020 года работавшей заместителем помощника госсекретаря по Западной Европе и ЕС, постсоветское пространство — регион хорошо знакомый. По образованию она русист, Россию и Восточную Европу изучала в Школе международных отношений Вудро Вильсона при Принстонском университете и в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл.

Дипломат работала в посольстве США на Украине, когда президентом был Виктор Ющенко, затем курировала политический отдел американской дипмиссии в Грузии при Михаиле Саакашвили, где занималась стратегическим планированием. Получается, в самые жаркие периоды истории этих стран, переживших цветные революции, Фишер была там. Кроме того, она работала заместителем директора Личного кабинета генерального секретаря НАТО (отвечала за операционную политику в сферах обороны и сдерживания) в 2011-2013 годах, тогда, когда Североатлантический альянс активно сближался с Тбилиси.

Успела Фишер применить на практике свои знания о России — в 2019 году она была временным поверенным в делах США в РФ до приезда нынешнего посла Джона Салливана. Даже на посту заместителя помощника госсекретаря в бюро европейских и евразийских дел дипломат занималась Восточной Европой, как писала газета Financial Times, в сферу её ответственности входило направление «Белоруссия — Польша — Украина — Грузия».

Будущий американский посол в Белоруссии свободно говорит на русском и французском языках, а также немного на грузинском. Шпаковский сказал, что будет с Россией и Белоруссией, если президентом США станет Байден © AP,

«Фишер — хороший организатор, технарь в хорошем смысле слова. Она аполитична довольно, что, видимо, важно и для Трампа, и для белорусской стороны. Думаю, что изучение грузинского языка было неизбежно. Все материалы указывают, что она возглавляла именно организаторскую сторону работы посольства в Тбилиси. Видимо, это логистика, организация работы с определёнными негосударственными и государственными структурами в этой стране. Видимо, у неё богатый опыт», — сказал в эфире радио Sputnik американист Павел Потапейко.

Американские мечты Лукашенко

Назначение послов — процедура рядовая и часто проходит без особого информационного освещения, но случай с дипломатическими миссиями США и Белоруссии привлекает столько внимания, поскольку на протяжении 12 лет их возглавляли временные поверенные в делах, что на уровень ниже послов.

Двусторонние отношения испортились в 2008 году. После введения Штатами санкций в отношении ряда белорусских компаний МИД Белоруссии отозвал из Вашингтона своего посла Михаила Хвостова, вскоре из Минска уехала посол США Карен Стюарт. Детали того дипломатического скандала рассказал в прошлом году президент Белоруссии Александр Лукашенко: «Тут меня уже чуть ли не обвинять белорусы стали. Вы знаете, почему посол Америки от нас убыл в 2008 году? За вмешательство в выборы в Беларуси. И участие в демонстрациях, и прочее. Я ей (Стюарт. — Ред.) дал сутки, чтобы она покинула нашу страну с другими дипломатами». Между США и Россией. Симонов объяснил, в какую игру играет Лукашенко © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Потепление в отношениях Минска и Вашингтона постепенно происходило на протяжении последних лет, и в 2019-м было принято решение о возвращении послов. Для обсуждения кандидатур глав дипмиссий госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в белорусскую столицу 1 февраля 2020 года с официальным визитом. К слову, до него последний раз столь высокопоставленный американский чиновник посещал страну в январе 1994 года, когда ей руководил ещё председатель Верховного совета республики Станислав Шушкевич.

Заявлениями, сделанными после переговоров, Лукашенко чётко дал понять, что хочет сблизиться со Штатами после долгого застоя.

«Я не скажу, что уж американцы у нас такие большие друзья. Но период вот этого холода, когда мы смотрели друг на друга через какую-то амбразуру, железобетонную толстую стенку, закончился. И никому не надо в этом направлении стенать, переживать и рыдать. Мы налаживаем отношения с величайшей империей — ведущей страной мира», — говорил тогда он.

Напомнил Лукашенко, что белорусская сторона сотрудничала лично с Помпео, когда тот руководил ЦРУ, американские спецслужбы передавали Минску информацию, проводили совместные спецоперации. По словам президента, если рассекретить все материалы, то мир будет им аплодировать. При этом в речи белорусского лидера США выглядели как ближайший союзник, готовый избавить страну от проблем, а Россия — как источник этих самых проблем, прежде всего в поставках энергоресурсов.

«Он (Майк Помпео. — Ред.) понимает наши проблемы сейчас. В том числе они очень хорошо знают, даже порой лучше, чем я, некоторые вопросы во взаимоотношениях с Россией. Он мне сказал: не волнуйся, мы Беларуси поможем». Мы готовы сотрудничать (с Россией в сфере энергетики. — Ред.), но это должно быть честно, прозрачно и искренне. Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе», — заявил Лукашенко.

Диверсификация внешнеполитических связей всегда идёт на пользу государству и открывает новые горизонты сотрудничества на мировой арене. Но Лукашенко не стоит забывать, что США не отменяли санкций против Белоруссии и против него лично, так что принцип «доверяй, но проверяй» лишним не будет.