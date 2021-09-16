После обнародования информации о том, что поставки газа по «Северному потоку-2» не начнутся 1 октября, цена газа на европейских биржах достигла 970 долларов за тысячу кубометров

Вторая ветка «Северного потока — 2» окончательно достроена

Утром 10 сентября «Газпром» со ссылкой на главу компании Алексея Миллера сообщил, что строительство «Северного потока-2» (СП-2) полностью завершено. «На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 по московскому времени строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено», — сказано в сообщении. Как известно, строительство первой ветки СП-2 закончили в начале июня. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

А уже через несколько часов после сообщения «Газпрома» оператор СП-2, швейцарская компания Nord Stream 2 AG, опубликовала фотографии, как на борту баржи «Фортуна» сварили «золотой» стык второй нитки. «Сегодня секции второй нитки «Северного потока — 2», идущие от берега Германии и из вод Дании, были соединены между собой при помощи надводного захлёста. Концы тянущихся с противоположных сторон секций были подняты со дна над поверхностью моря трубоукладочной баржой «Фортуна», обрезаны до нужной длины и соединены. Сварной шов был осуществлен на надводной платформе, закрепленной с внешней стороны борта судна, после чего единая завершенная нитка газопровода была погружена на морское дно», — пояснил оператор. Игорь Юшков: Российскому газу в Европу угрожают США и «зеленое лобби» © РИА Новости, Нина Зотина

При этом если в сообщении от 10 сентября в Nord Stream 2 AG отметили, что «далее будут проведены пусконаладочные работы, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года», то уже через три дня оператор СП-2 подчеркнул: «Nord Stream 2 AG не комментирует продолжающиеся процедуры. Проект будет соответствовать всем условиям разрешений и техническим стандартам. О дальнейших шагах мы сообщим дополнительно».

Срок запуска СП-2 в эксплуатацию остаётся неясным

Упомянутое выше заявление Nord Stream 2 AG было ответом на сообщение Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) о том, что швейцарская компания подала заявку на сертификацию в качестве независимого оператора транспортной сети, и на прошлой неделе представила все необходимые документы. «Период экспертизы начался 8 сентября 2021-го. У Федерального сетевого агентства теперь есть четыре месяца, чтобы подготовить проект решения и представить его в Европейскую комиссию», — сообщили в BNetzA 13 сентября. При этом у Еврокомиссии не будет права вето, подчеркнул немецкий регулятор

В конце июня этого года Nord Stream 2 AG сообщил, что подал заявку на проведение в предупредительном порядке сертификации в качестве независимого оператора. Это необходимо, так как СП-2 подпадает под Третий энергопакет ЕС и оператор должен доказать свою независимость от поставщика — то есть от «Газпрома», которому на 100% принадлежит эта швейцарская компания. В начале августа 2021-го польская госкомпания PGNiG попросила немецкого регулятора включить её в процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора, чтобы заблокировать его. В PGNiG считают, что июньская заявка Nord Stream 2 AG должна быть отклонена немецким регулятором, так как не произойдет полного отделения оператора от поставщика газа.

А Украина и вовсе выступила с предложением об изменении условий сертификации газопровода «Северный поток — 2». Об этом 15 сентября сообщил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на пресс-конференции по итогам своих переговоров в Киеве с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом. Витренко отметил, что в сертификацию СП-2 Киев предлагает включить условие доступа ко всем поставляющим российский газ в ЕС газопроводам. Он уточнил, что такое условие необходимо для того, чтобы обеспечить честную и справедливую, по его мнению, конкуренцию в соответствии с законодательством Евросоюза. Получение разрешения от ФРГ на «Северный поток-2» может занять 4 месяца - Лавров © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Украина со своей стороны постоянно пытается вывести «на уровень истерии» тему «Северного потока — 2». «Это у них привычка, это вошло в правило что-нибудь обязательно клянчить у Запада… Страна должна иметь свое достоинство. Народ украинский с богатой историей, он заслуживает того, чтобы быть созидателем, а не просителем с постоянно вытянутой рукой», — добавил он. Говоря о самом газопроводе, Лавров подчеркнул: «Работы все завершены. Сейчас идёт процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству не быстрый, там четыре месяца, начало 2022 года обозначается».

Также 15 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер, отвечая на вопрос о сроках запуска балтийского газопровода из России в Германию, сказал, что 1 октября 2021 года поставки газа по СП-2 ещё не начнутся. На минувшей неделе американское агентство Bloomberg сообщало, что именно в этот день газопровод может быть запущен в эксплуатацию.

Украинская истерия вокруг проекта продолжаются

В Киеве продолжают пугать европейцев проблемами, которые будто бы могут возникнуть вследствие запуска СП-2 и гипотетического снижения или прекращения транзита российского газа через Украину. Так, 11 сентября Юрий Витренко сказал, что вследствие колебаний объёмов транзита существует риск изменения физико-химических свойств самого газа. Согласно его прогнозам, в такой ситуации европейские потребители могут заявить, что Киев нарушает условия контракта, что создает им определенные технические проблемы и ставит под вопрос надежность украинского транзита. А 15 сентября Витренко заявил, что «Нафтогаз Украины» настаивает на том, чтобы «Газпром» продавал газ на границе России и Украины, и считает это условием продления транзитного контракта на период после 2024 года. А Кулеба против! Почему Украина больше не верит обещаниям Запада © РИА Новости, Facebook/Юридична практика

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 14 сентября на встрече с госсекретарём Минэнерго ФРГ Андреасом Файхтом заявил, что при запуске «Северного потока — 2», с учетом уже действующих «Северного потока — 1» и «Турецкого потока»», для транзита через Украину останется не более 10-15 миллиардов кубометров газа в год. «Если транзитные объёмы будут недостаточно загружены, украинскую ГТС придется оптимизировать для передачи около 30 миллиардов кубометров газа только на внутреннем рынке. ЕС потеряет надёжный, гибкий и независимый маршрут, и это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику», — отметил Галущенко.

В свою очередь, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на форуме YES Brainstorming 11 сентября заявил, что Киев надеется на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения СП-2 в эксплуатацию. «Мы работаем с нашими партнерами — США, Германий, Европой, — чтобы Украина получила реальный механизм гарантий, что, если будет реализован этот «неэкономический проект» [СП-2], то будут применены соответствующие шаги. Мы ждем, что это ляжет на бумагу, потому что хотим верить не словам, а конкретным шагам», — сказал Ермак. Однако его горячую голову остудил бывший американский посол в Киеве Джон Хербст, который заявил 15 сентября: «Я думаю, что претворить это предложение в жизнь почти невозможно, потому что пока ни Вашингтон, ни Берлин не готовы к настоящим заверениям и гарантиям».

Цены на газ в Европе приближались к 1000 долларам

Утром 15 сентября на европейской энергетической бирже ICE цена газа взлетела на 16 процентов и достигла рекордных 966 долларов за тысячу кубометров. Не исключено, что причиной этого стала именно информация о том, что 1 октября поставки по СП-2 не начнутся. Многие европейские аналитики вспомнили слова главы «Газпрома» Алексея Миллера, сказанные им в июле 2008 года — мол, цена газа может превысить 1000 долларов за тысячу кубометров, и это не будет сверхъестественным для рынка.

Правда, к вечеру среды приступ паники на европейском рынке, похоже, начал отступать. Октябрьские фьючерсы на газ на бирже ICE обвалились на 170 долларов и завершили торги в минусе относительно закрытия вторника (-0,8%). За семь часов газ подешевел на 17% — до 796 долларов за тысячу кубометров. Контракты на ноябрь, в полдень достигавшие 970 долларов, спикировали на 171 доллар и также закрыли день чуть ниже 800-долларовой отметки. Газ с поставкой в марте, то есть в конце отопительного сезона, утром стоил 888 долларов за тысячу кубометров, а к концу торгов — 739 долларов, сбросив в ходе торгов 17%. Дефекты «свободного рынка». Цены на газ подпрыгнули и ударили по Украине © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

Это связано с тем, что на помощь европейскому рынку, где газ подорожал на 300%, а электроэнергия — вдвое, пришёл второй крупнейший поставщик газа в ЕС — Норвегия. Потоки норвежского газа летом «схлопнулись» из-за профилактических работ на месторождениях. Но среда была пиковым днем сокращения поставок из-за профилактики, теперь до конца года норвежский экспорт будет восстанавливаться, написало 15 сентября агентство Bloomberg. Национальная газодобывающая корпорация Equinor будет наращивать добычу всеми возможными способами и планирует удовлетворить спрос, заявила Reuters в среду финансовый директор компании Ульрика Ферн.

Тем не менее, газовый кризис в ЕС ещё далек от разрешения. Пока не прояснится ситуация с поставками из России, цены могут продолжить рост, пишут аналитики Energi Danmark. Хотя «Газпром» 14 сентября вернул к нормальным уровням прокачку по трубе «Ямал-Европа», запасы газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) к началу отопительного сезона остаются рекордно низкими — чуть больше 70%. При этом «Газпром» закачивает в российские хранилища больше газа, чем все европейские компании — в свои. Так, среднесуточный показатель пополнения российских ПХГ в первой половине сентября составил 325 миллионов кубометров, а европейских — 250 миллионов.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 15 сентября, что скачки цен на газ в Европе к России «не имеют никакого отношения». «Более того, вот эти спотовые цены на газ, они также не влияют на цены на трубный газ, и получатели трубного газа в Европе не подвержены вот этой волатильности высокой, потому что там цена рассчитывается по другой формуле», — отметил представитель Кремля. По мнению Пескова, запуск «Северного потока — 2» приведет к стабилизации цен в ЕС, в том числе и на спотовом рынке.