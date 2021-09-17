Был момент, когда самый знаменитый украинский режиссёр и кинодраматург Александр Довженко считал себя фактически погибшим. Это случилось после выхода в 1932 году на экраны его фильма «Иван»

Это был рассказ о жизни и становлении простого деревенского парня, приехавшего строить ДнепроГЭС. Не все поняли и приняли новаторские художественные приёмы, которые применил Довженко как режиссёр и автор сценария. На Украине фильм восприняли в штыки, создателя фильма даже обвинили в профашистских настроениях, готовился арест.

А ведь до этого уже были сняты ленты «Звенигора» (1928), «Арсенал» (1929), «Земля» (1930), принесшие режиссёру заслуженную славу. Но никакая слава не оберегала в те годы от превратностей судьбы.

Интересно, что свой кинематографический путь будущий великий режиссёр начинал, по словам биографов, «не имея никакого образования и опыта в этой сфере». Родился Александр Довженко в 1894 году в селе Сосница Черниговской губернии в многодетной крестьянской семье, происходившей из полтавских чумаков. С раннего детства постоянно сталкивался со смертью: из четырнадцати детей выжили только двое — он сам и его сестра Прасковья, остальные умерли либо в младенчестве, либо в ранней юности. Не потому ли так полюбил красоту каждого мгновения жизни? День в истории. 11 сентября: родился классик советского кино, воевавший за петлюровцев © РИА Новости, Георгий Петрусов / Перейти в фотобанк

Александр учился в Глуховском учительском институте, потом преподавал в Житомире. От военной службы был освобождён из-за больного сердца. В 1917 году поступил в Коммерческий институт в Киеве, затем в Академию художеств. Преподавал в гимназии. Революцию приветствовал, при этом воспринял как «самое революционное» украинское сепаратистское движение, примкнул к петлюровцам — к «черным гайдамакам».

«Гайдамаки особенно отметились при вооруженном подавлении большевистского восстания на киевском заводе «Арсенал», — отмечает автор Украины.ру Евгений Антонюк. — Довженко участвовал в этих событиях, и они настолько хорошо ему запомнились, что позднее он экранизировал их в СССР, правда, уже «играя за другую команду».

Сам Довженко в «Автобиографии» писал, что он не был в то время знаком с марксизмом и потому «вошёл в революцию не в ту дверь». Эту "не ту дверь" ему ещё припомнят.

Вместе в частями УНР Довженко отступил в Житомир, а когда красные взяли город, на короткое время попал в тюрьму, откуда был освобождён благодаря «боротьбистам». В 1920 году заведовал Житомирской партийной школой, попал в польский плен, бежал… Затем занимался вопросами обмена пленных в составе Полпредства УССР в Польше. Поработал и секретарём консульского отдела представительства УССР в Германии (в 1922 году), учился там же в художественной школе. «Арсенал»: фильм, который украинская власть не в силах запретить © скриншот видео Киноконцерн "Мосфильм"

В 1923 году вернулся на Украину, в Харьков (тогда это был город-столица УССР), где работал как художник-иллюстратор и карикатурист в газетах. Создавал рекламные киноплакаты для Всеукраинского фотокиноуправления (ВУФКУ). Написал сценарий детского фильма, который приняли в работу. Затем написал сценарий короткометражного фильма-комедии «Ягодка любви», который снимал уже в качестве режиссёра. В «Сумке дипкурьера» (1927) попробовал себя и в качестве актёра. Писал, что кино он — «без году неделя», но увлечён этой работой «до лихорадки, до самозабвенья».

В 1928 году снял на Одесской фабрике ленту «Звенигора» («Заколдованное место»), с которой, как считают некоторые критики, можно отсчитывать эру украинского кино как искусства. Затем последовали фильмы «Арсенал» и «Земля» (эти три ленты называют "украинской трилогией Довженко"). Кстати, "Земля" тоже подвергалась жесткой критике за "пантеизм" и "воспевание кулачества", рассказывает киновед Сергей Трымбач. Фильм даже снимали с проката и вырезали все "сомнительные места"…

Но вернёмся к истории с кампанией политической критики фильма «Иван». Дело могло закончиться плохо, и Довженко выехал из Харькова в Москву, где хотел попасть на приём к Сталину. Он написал генсеку письмо с просьбой прослушать сценарий нового фильма «Аэроград». Согласно источникам (сборник материалов «Партия о кино») Сталин принял режиссёра через 24 часа после того, как это письмо было опущено в почтовый ящик. Украинский национализм и советский социализм Александра Довженко © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Сам Довженко потом вспоминал, что встреча в Кремле прошла в такой тёплой атмосфере, что ему «стало легко». Обсуждая сценарий, Сталин расспрашивал режиссёра о Дальнем Востоке и даже спросил, может ли тот показать на карте место, где он построил бы новый город, если бы был не режиссёром, а строителем.

«Я ушёл от товарища Сталина с просветлённой головой, с его пожеланием успеха и обещанием помощи», — вспоминал Довженко.

Сергей Трымбач в документальном фильме "Александр Довженко: первый поэт кинематографа" высказал мнение, что Сталин ценил талант режиссёра, "иначе он спустил бы его в историческое небытие", а во время встречи убедился и в том, что Довженко — "человек коммунистической утопии", что и взгляды у него правильные.

Помощь режиссёру была оказана, фильм «Аэроград» вышел на экраны в 1935 году. После этого Сталин не раз приглашал Довженко в кремлёвский кинозал на просмотр новых фильмов, которые именно отсюда получали путёвку в жизнь. Советы Сталина, секреты Щорса и мифы Кравчука. Как красный командир застопорил декоммунизацию в Киеве © commons.wikimedia.org, Revontulet

После совместного просмотра фильма братьев Васильевых «Чапаев» Сталин посоветовал Довженко снять киноленту о Щорсе, сказав, что «это украинский Чапай». Довженко такому совету, конечно, последовал, и через несколько лет на советские экраны вышел фильм-легенда «Щорс», на героике которого выросло не одно поколение советских людей. За эту картину Довженко получил Сталинскую премию.

В годы Великой Отечественной войны Довженко в качестве военного корреспондента снимает несколько документальных лент. При этом написанный в 1943 году сценарий киноповести «Украина в огне» (о трагедии народа в первые недели войны) был резко раскритикован Сталиным и отвергнут. «Мне хочется умереть», — писал в декабре 43-го Довженко в своём дневнике.

По мнению биографов кинорежиссера, переезд в Москву под покровительство «отца народов» спас Довженко от репрессий. Но не от пристального наблюдения спецорганов (дело «Запорожец»). В последние годы режиссёр работал над сценарием фильма "Поэма о море" (который не успеет снять) и преподавал во ВГИКе. Как вспоминает бывавший на этих лекциях режиссёр Одесской киностудии Вадим Костроменко, Довженко преподавал в Москве на украинском языке — но "все понимали, ну не было проблем тогда языковых…".

Скончался Александр Довженко от инфаркта 25 ноября 1956 года в Переделкино. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.