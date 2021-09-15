Процесс декоммунизации на Украине иной раз буксует из-за недостатка средств. По крайней мере, именно этой причиной объясняют в Киеве задержку с переносом из центра города памятника легендарному комдиву Николаю Щорсу

Об этом ранее сообщал глава Института нацпамяти Антон Дробович. По его словам, памятник Щорсу сейчас просто некуда деть. Он напомнил, что «на ВДНХ хотели создать комплекс, куда бы переместили наиболее знаковые памятники искусства, которые являются одновременно элементами пропаганды тоталитарного режима, тогда обсуждали, чтобы туда «переехал» и Щорс». Однако, продолжил Дробович, на создание такого парка не нашлось средств, и потому «Щорса некуда перевозить».

Памятник Щорсу в Киеве находится в реестре национального культурного наследия, поэтому просто снести его декоммунизаторы пока не могут. Вот и думают, куда бы его убрать из центра столицы подальше, с глаз долой, но дело это затратное.

Имя Щорса приобрело всесоюзную известность после выхода на экраны фильма Александра Довженко. Снять такой фильм посоветовал режиссеру Иосиф Сталин, заявивший, что «Щорс — это украинский Чапай». И вскоре вся страна запела песню о командире, что «шёл под красным знаменем»… Исторический миф: начдив Николай Щорс убит красными за любовь к Украине © historylost.ru

Впрочем, в биографии «украинского Чапаева» много загадочного. Родился Николай Щорс в 1895 году в посёлке Сновск (ныне город) на Черниговщине в семье рабочего-железнодорожника. Учился в церковно-приходской школе, в 1919 году поступил в военно-фельдшерскую школу в Киеве. Принимал участие в боевых действиях на фронтах Первой мировой, получил ранение. Начинал рядовым, заканчивал в чине подпоручика.

В мае 1917 года Щорс заболел туберкулёзом и был направлен на лечение в военный госпиталь в Крыму. По данным ряда источников, увлёкся там революционными идеями, участвуя в солдатских митингах.

После Октябрьской революции был освобождён от военной службы по болезни и вернулся в Сновск. После оккупации немецкими войсками значительной части Украины. Немцы старались вывозить с занятой территории всё ценное, включая украинский чернозём. Для борьбы с оккупантами Щорс создал весной 1918 года повстанческий партизанский отряд. День в истории. 11 сентября: родился классик советского кино, воевавший за петлюровцев © РИА Новости, Георгий Петрусов / Перейти в фотобанк

После боев с превосходящими силами противника отряд ушел на территорию Советской России, а Щорс оказался в Самаре, где приступил к формированию партизанских отрядов «для борьбы с контрреволюцией». Правда, против кого эти отряды собирались воевать, до конца непонятно. Может быть, что и с большевиками, если верна версия о принадлежности Щорса в тот период к левым эсерам. Самарский краевед Олег Ракшин напоминает, что эсеры называли «контрреволюцией» большевиков, те, в свою очередь, считали контрреволюционерами самих эсеров — при этом и те, и другие воевали под красными знамёнами…

Затем Щорс едет в Москву и пытается поступить на медицинский факультет Московского университета, но вскоре меняет свои планы. По заданию Всеукраинского центрального военно-революционного комитета он формирует в нейтральной зоне между германскими войсками и Советской Россией Первый Украинский советский полк, которому присваивает имя Ивана Богуна — наказного гетмана Украины.

Германия вышла из войны, и в феврале 1919 года красные войска, в том числе и «богуновцы» Щорса, после боёв с петлюровцами заняли Киев. Этот момент запечатлён на сохранившихся кадрах кинохроники. И не только. Как отметил внучатный племянник Щорса Николай Дроздов в документальном фильме о полководце, «щорсовская история», история командира-победителя немцев и Петлюры, нашла отражение в романе Михаила Булгакова «Белая гвардия». В финале персонажи, сидя дома за кремовыми шторами, слышат цокот копыт — «вот как раз этот цокот — это звуки передовых отрядов Щорса, которыми он командовал, входя в Киев». Фильм «Щорс». Как Сталин продвигал украинскую культуру © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Сам Щорс получил именную наградную шашку и был в свои 24 года назначен военным комендантом Киева. В августе он стал командовать вновь сформированной 44-й дивизией. А уже 30 августа 1919 года Щорс погиб в бою. Согласно официальной версии, он был убит вражеской пулей в висок. Есть и другая версия, согласно которой полководца ликвидировали свои: дескать, дальнейшие планы самовольного красного комдива могли расходиться со стратегией руководства.

Сторонники этой версии указывают на некоторые странности. Забальзамированные останки Щорса доставили в Самару и там похоронили. Историк Сергей Петриковский (внук начальника штаба Богунского полка) считает, что «Щорса в Самаре не похоронили, а Щорса в Самаре спрятали» — при эксгумации в 1949 году выяснилось, «насколько тщательно было упаковано его тело».

«Металлический ящик запаянный, потом гроб, опилки, распорки, и всё это металлом обито. В известной мне истории Гражданской войны не было прецедентов…», — говорит Петриковский в документальном фильме «Человек Великой Смуты. Николай Щорс». Он также рассказывает, что надгробный памятник на самарском кладбище дважды заваливал вандалы, хотя — «в то время это было как-то не принято». По мнению историка, это могло свидетельствовать о том, что в Самаре у Щорса были какие-то ненавистники. «Голова повязана, кровь на рукаве». Кто на самом деле убил комдива Щорса © РИА Новости, Павел Балабанов / Перейти в фотобанк

Потом могилу надолго «теряли» (старое кладбище было застроено заводскими корпусами). По одной из версий, кто-то на самом верху мог иметь основания опасаться эксгумации и экспертизы. В 1949 году могилу комдива нашли (и не там, где она была первоначально), эксгумация была произведена. В результате проведенной судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что комдив был убит пулей в затылок. Значит, всё-таки — свои? Но, по мнению судмедэкспертов, такое ранение могло быть и результатом рикошета… Останки Щорса торжественно перезахоронили на городском кладбище. В 1954 году на могиле установили гранитный обелиск.

А что же киевский памятник Щорсу? Идея создания этого монумента тоже принадлежит Сталину, который в 1936 году издал соответствующий указ. В 1940-м начали работы, но тогда помешала война. Открыли памятник в 1954 году, приурочив к 300-летию воссоединения Украины и России.

Интересно, что первый президент независимой Украины Леонид Кравчук не раз рассказывал о том, как он, ещё будучи студентом, позировал скульптору — Щорса, что говорится, лепили с него. Но после Майдана 2014 года политик на пресс-конференциях и в интервью украинским СМИ заявлял, что «это ничего не значит», и что он относится к памятнику Щорсу так же, как и ко всем другим памятникам.

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