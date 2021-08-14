В четверг, 12 августа, состоялась премьера фильма «Солнцепёк», рассказывающего о событиях июня 2014 года в Луганске и области. Фильм получился тяжёлым. И причина этого - в событиях, которые в нём описываются

Предпремьерный закрытый показ фильма «Солнцепёк» прошёл в Санкт-Петербурге накануне — 11 августа. Картина получила возрастное ограничение 18+. И это понятно: в фильме присутствуют весьма реалистичные сцены боевых действий, а также бесчинств украинских националистических батальонов.

«Жизнь на самом деле жестче. Мы зрителя пожалели. Чтобы было понимание, о чем я говорю, фильм — это два часа, а в Луганске в 2014 году все это происходило каждый день», — заявил в комментарии РИА ФАН сценарист фильма Владимир Измайлов.

Восстановить события семилетней давности помогали их очевидцы. Последний шанс обострить или наведение порядка? Зачем СБУ начала учения в Донбассе © president.gov.ua

«На съемках в Крыму принимали участие именно жители и свидетели тех событий, о которых мы и говорим в 2014 году. Да, для них это страшная боль, страшная трагедия, но это сильные люди, и они помогли нам осуществить эти съемки», — рассказал продюсер фильма Сергей Щеглов на показе.

Не обошёлся закрытый показ и без околополитического скандала. Журналистка Лиля Яппарова из издания «Медуза» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) обратилась в компанию бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» с вопросом, финансировал ли он съемки фильма «Солнцепёк».

«У Евгения Викторовича нет информации, финансировал ли он съемки «Солнцепёка». Известно, что на закрытом показе продюсер Сергей Щеглов поблагодарил «заказчика» за идею, постоянное участие и спонсорство данной картины. Относилось ли это к Евгению Викторовичу, нам неизвестно. Однако Евгений Викторович видел «Солнцепёк» и просил передать специально для Вас, Лилия, что в фильме имеется собирательный образ Игоря Бурова, в котором, как он считает, и Вы приняли непосредственное участие», — отмечалось в ответе пресс-службы компании.

Журналистке передали отрывки из фильма (моменты с 12:42, 1:29:06 и 1:39:11) и вопрос самого Пригожина.

«Лилия, ознакомившись с этими сюжетами, кого из коллег Вы хотели бы сделать сопрототипом данного персонажа?» — спрашивал Пригожин Яппарову.

Персонаж, о котором он говорил, — россиянин, присоединившийся к украинским националистическим батальонам.

Премьера фильма «Солнцепёк» запланирована на 18 августа. Впрочем, в сети уже доступна копия фильма в хорошем качестве.

Видео 18+

Такой фильм сложно воспринять отстранённо. Кто-то его ругает, кто-то хвалит. В любом случае картина не оставит зрителя равнодушным.

Очевидцы и не только

Журналист Евгений Поддубный признаёт: есть в фильме и слабые стороны.

«В фильме есть слабые места, есть натянутые диалоги, есть и прямое копирование сленга, который был в ходу в 14-м году (из уст актеров он звучит не органично, не хватает им чувства, не жили они там и не были), есть и некая карикатурность некоторых антагонистов, но все это нужно простить творческой группе. Потому что куда важнее сюжет, идея и идеология. Куда важнее мораль», — отметил он у себя в Telegram. Как это было. Семь лет украинскому авиаудару по Луганску © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Поддубный отметил, что, несмотря на обилие жестоких сцен и трагичных развязок, фильм «учит порядочности и ответственности, фильм учит не предавать и защищать».

«Я был в Луганске, Донецке и Славянске во времена, о которых рассказывает картина. И я узнал своих друзей, товарищей, случайных знакомых в тех героях, которых изображают актеры. И это хорошее сходство», — отметил Поддубный.

Он отдельно указал на то, что те, кто обвиняет фильм в преувеличении преступлений украинских военных и националистов, будут неправы (собственно со сцены такого преступления и начинается фильм. — Ред.).

«Это неправда. В фильме даже некоторые эти трагические эпизоды не до конца раскрыты. Бывало и хуже. А вот мотивация убивать, момент, после которого говорить уже невозможно, показан очень хорошо. Был такой момент, когда уже не о чем разговаривать людям, что оказались по разные стороны переднего края», — отметил он.

Особо Поддубный отметил игру Владимира Ильина, сыгравшего в фильме одну из главных ролей наряду с Алексеем Кравченко, Мариной Денисовой, Александром Бухановым и Максимом Дахненко и рядом других замечательных актёров.

Политолог Лев Вершинин, который в те дни занимался прорывом информационной блокады, созданной западными СМИ вокруг преступлений украинских националистов (за что в числе первых и угодил на «Миротворец»), отметил, что фильм не идеален, но нужен.

«Не идеально, но и не комом. Поздновато, но не поздно. Нужно больше, и по всем кинотеатрам, и по всем каналам, с повторами», — указал он.

Вместе с тем он, как и Поддубный, отмечает: многое авторы фильма смягчили. «Во всех военных преступлениях в Донбассе, которые попали в мое поле зрения, виновен Киев» - бывший боец «Айдара» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Понимаю, гуманизм и всё такое, но зря все-таки авторы фильма показали добробатовскую нежить похожей на людей. Ясно, что правдоподобия ради эти монады, в самом деле обманчиво человекоподобны, но неискушенный зритель может подумать, что они люди…» — указал он.

Впрочем, были и те, кому фильм не понравился.

«Я понял, почему я не смотрел такие шедевры отечественного синема, как «Напарники», «Крепкие орешки», «Легенда для оперши» и «Адмиралы района», сценаристом которых так же был автор сценариев и этого, и предыдущего рекламного ролика ЧВК «Вагнер», известного как художественный фильм «Турист». Потому что картон. И, разумеется, не нашлось того, кто посмотрел бы это дважды, и, тем более того, кто решил бы мне это посоветовать посмотреть», — указал боец Народной милиции ЛНР и волонтёр Андрей Морозов.

Он указал на то, что фильм по сути является приквелом к фильму «Турист».

Видео 18+.

В обоих присутствует персонаж Седьмой, роль которого в обоих фильмах исполнил Глеб Темнов.

Как указывали после просмотра «Туриста» некоторые критики, прототипом героя Темнова является Дмитрий Уткин, которого западные СМИ называют основателем ЧВК «Вагнер». В «Солнцепёке» герой Темнова берёт у погибшего ополченца сборник избранных работ Рихарда Вагнера, изданный в 1978 году в Москве издательством «Искусство».

Тем временем украинские «информационные войска» уже начали атаку на фильм, призывая YouTube заблокировать картину к показу.

Спорные моменты

Боль украинцев понятна. Фильм в очередной раз напоминает о таких преступлениях, как обстрел украинскими лётчиками Луганской ОГА 2 в июне 2014 года, преступлениях националистических батальонов, а также о крушении Ил-76 14 июня 2014 года. «Отрыжка совкового рабства»: воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ © Facebook, Міністерство оборони України

К тому, как показано последнее в фильме, у некоторых могут, впрочем, возникнуть вопросы.

Так, показано, что на сбитом ополченцами борту находились не только украинские десантники, но и иностранные наёмники. Притом «сборная солянка»: немец, поляк, канадец, американец и другие.

«Этой мой прадед, он был на войне. Мой прадед уже был здесь в 42-м. Он заставил их слушать Великую Германию, но он не успел доделать, что он хотел. Теперь это доделаю я», — хвастался немец поляку на немецком.

Тот не понимал «коллегу».

Собственно, слабость этого конкретного момента отмечают даже те, кому он понравился. Всё-таки любое боевое подразделение должно действовать слаженно, а потому его бойцы должны понимать друг друга. Зеленский подарил гражданство 14 иностранным наемникам, воевавшим в Донбассе © пресс-служба президента Украины

При этом американские ЧВК-шники пьют перед прибытием в аэропорт Луганска, что тоже маловероятно. Всё-таки американские ЧВК — опасные противники и уж никак не сборище разгильдяев. Тем более командовать ими должен американский офицер, который по сюжету тоже прибывает в аэропорт Луганска. Да и по официальным данным, в сбитом ополченцами самолёте находились исключительно украинские военные. И уж точно никакой «десяток стран» траур по сбитому Ил-76 не объявлял.

Впрочем, иностранные наёмники, в том числе и немцы, поляки, американцы и канадцы, действительно воевали в Донбассе. Значительная часть — в ультраправых формированиях. Теперь эти люди — «головная боль» спецслужб их родных государств.

Таким образом, создатели фильма одновременно пошли против совета, данного ещё Аристотелем: невозможное, но вероятное следует предпочитать тому, что возможно, но невероятно.

Как бы то ни было, фильм «Солнцепёк» ещё раз заставляет вспомнить о трагических событиях горячего лета 2014 года.