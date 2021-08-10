Летний отдых на украинских курортах оказался под угрозой. Беда пришла с моря: небывалое нашествие медуз испортило отдых на курортах, которые на Украине провозгласили альтернативой Крыму

Среди таких курортов — в первую очередь Кирилловка, что под Мелитополем.

«Задача, которую поставил перед нами мелитопольский нардеп Сергей Минько, — презентация Кирилловки как курорта, чтобы дать новый толчок ее развитию. В эту презентацию войдут: строительство водопровода и канализации, аэропорта, полигона для ТБО, дорог. Все это должно дать толчок для развития бизнеса и строительства полномасштабных отелей уровня «Белуга» и выше и заканчивая тем, чтобы на базе Кирилловки проводились фестивали всеукраинского уровня. Это также даст толчок развитию курорта», — сообщил 27 июля на Координационном совете по вопросам предпринимательства мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

Два дня спустя, 29 июля, местные СМИ распространили видео утилизации собранных на кирилловских пляжах медуз. Их попросту выбрасывали в яму.

Нашествие медуз в Азовском море было вызвано естественными причинами. Большая часть медуз была корнеротами вида Rhizostoma pulmo. Медузы этого вида обитают в Чёрном море и заходят в Азовское. Подайте устриц! Глава «Слуги народа» захотел достижений Российской империи © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

«Как только для них складывается благоприятная температура воды, соленость и достаточная кормовая база, они дают вспышку численности», — пояснял за неделю до случая в Кирилловке в комментарии РИА Новости старший научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат биологических наук Владимир Саяпин.

Из-за жаркой погоды в июле вода достаточно прогрелась для медуз. А соленость из-за малого стока воды в Азовское море из Дона и Кубани повысилась до оптимальных для медуз значений.

Свою роль в нашествии медуз сыграло и снижение количества планктоноядных рыб вроде тюльки и хамсы.

«Из-за этого значительная часть зоопланктона остается в качестве кормовой базы для желетелых, которые начинают массово размножаться», — пояснял учёный.

И если на Украине ничего лучше, кроме как собирать медуз с пляжа и выбрасывать их в яму на берегу, не придумали, то в России уже задумались над тем, как и желетелых побороть, и выгоду из этого извлечь.

Не только холодные щупальца

В первый день лета, 1 июня, российские СМИ распространили заявление заместителя федерального агентства по рыболовству Василия Соколова. Тот назвал увеличение медуз угрозой для популяции промысловых видов рыб.

«Они не только уничтожают кормовую базу этих промысловых рыб, но и выедают молодь очень активно. По оценкам, [медуз в Азовском море] уже более 1 млн тонн. Это биомасса, которая все время ест все, что попадается», — отметил Соколов. Крымское белое для рапанов Зеленского © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

По его словам, в Азовском море в 2020 году зафиксировали самые высокие показатели солёности за всю историю наблюдений. Причина — низкая водность в Дону, который и питает море, и поддерживает его баланс солёности. Из-за этого «гостьи» из Чёрного моря стали не только заходить в Азовское, но и активно там размножаться.

В Росрыболовстве решили не сидеть сложа руки. Ведомство поставило задачу учёным разработать методы лова медуз и подумать о возможных видах продукции, которые можно приготовить из желетелых.

Задача посильная. Тем более в России уже знают, что делать с медузами.

«Промысел медуз, например, осуществляется у нас на Дальнем Востоке. Продукция, кстати, имеет экспортный потенциал, они поставляются в Китай. Это нацелено и на мелиорацию, очистку водоема. Решили попробовать, учитывая, что есть уже практика на Дальнем Востоке, сделать промысел, который очищал бы водоем и в то же время бизнесу давал возможность заработать. Но пока это задача только научная», — рассказал Соколов.

По его словам, проект по вылову медуз запустят в течение двух ближайших лет.

Чем же медузы привлекают китайцев?

Bon appetite

Китайскую пословицу «Хороший повар способен приготовить лакомое и целебное блюдо из чего угодно, кроме луны и ее отражения в воде» многие узнали благодаря блестящему востоковеду и журналисту Всеволоду Овчинникову.

Скептики, впрочем, отметят, что благодаря вот таким вот поварам мир попал в самую «свежую» пандемию. С ними поспорят те, кто не верит в теорию о происхождении COVID-19 на рынке в Ухани.

Но как бы то ни было, неоспоримо мастерство китайских кулинаров, их изощрённость и умение приготовить блюда из, казалось бы, самых странных продуктов. Состязаться с ними на равных могут лишь их соседи из Японии, Кореи, Вьетнама, Индонезии, Филиппин и других дальне- и юго-восточных государств.

В этих странах блюда из медуз готовят уже около двух тысяч лет. «Бэтмен в шубе»: на Украине «изобрели» новое блюдо из хлеба © РИА Новости, С. Лидов / Перейти в фотобанк

Среди видов, которые употребляют в Азии, есть и ушастая медуза — Aurelia aurita, а также некоторые виды корнеротов. Ушастая медуза и такой вид корнерота, как Rhizostoma pulmo, сегодня досаждают куроротникам в Кирилловке и других населённых пунктах на побережье Азовского моря. И как минимум один из них — ушастая медуза — может заинтересовать кулинаров. По крайней мере, так утверждает ряд источников.

Ведь если от медуз на Украине от них избавляются, то в том же Китае маленьких медуз выращивают в прудах, а потом в море на специальных фермах те «нагуливают вес». Ну а после «хрустальное мясо» — так в Китае называют медуз — вылавливают. И приступают к готовке.

Могут приготовить суп, а могут подготовить к использованию в салатах или горячих блюдах. Впрочем, могут и засушить.

Можно ли это сделать с черноморскими медузами, оккупировавшими и Азовское море, и будут выяснять российские учёные. И вполне вероятно, что помимо черноморских устриц россияне в скором будущем смогут насладиться и другим деликатесом.