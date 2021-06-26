В Закарпатском областном совете сформирована коалиция президентской партии «Слуга народа» с политическими силами Медведчука, Коломойского и Балоги – которых в Офисе президента называют «олигархами»

На Закарпатье произошёл «переворот»

Как и прогнозировалось, в Закарпатском областном совете 24 июня фактически была создана новая коалиция — в составе фракций «Слуга народа» (СН), Партии венгров Украины (КМКС), «Команды Андрея Балоги», «За будущее» и «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ).

Фракции «Европейская солидарность» (ЕС), «Батькивщина» и «Родное Закарпатье», которые до этого были коалиционными партнёрами президентской партии, оказались за бортом нового формата власти в области. Лакмусовой бумажкой создания новой коалиции стало голосование за изменение состава постоянных комиссий облсовета.

Кстати, глава областной организации партии «Слуга народа» Николай Тищенко, которого считают главным организатором «переворота», накануне сессии прославился по другому поводу. 23 июня депутат задержал вылет самолёта Киев-Ужгород, пока записывал видео на телефон прямо на взлётно-посадочной полосе. Кроме того, Тищенко приехал к самолёту не со всеми пассажирами, а на автомобиле погранслужбы. «Клоун»: из-за депутата Тищенко задержали самолет © Facebook, Николай Тищенко

«Интересно, сколько стоит такая услуга у пограничников? И все ли могут её заказать?» — поинтересовался закарпатский журналист Виталий Глагола, который стал свидетелем инцидента.

При этом сам Тищенко на сессии Закарпатского областного совета молчал, никак не реагируя на обвинения со стороны бывших партнёров СН.

Так, депутат от «Батькивщины» и пока ещё заместитель председателя облсовета Андрей Шекета заявил, что решение, которое касается каждого депутата, — ведь все работают в комиссиях — не может голосоваться «сомнительным образом». Его коллега Мирослава Ливч заявила, что глава регламентной комиссии Виктор Русин «продался» за две комиссии — бюджетную и имущественную.

После нескольких раундов словесных перепалок, депутатам спешно раздали проект решения по изменению состава комиссий, а председатель облсовета Алексей Петров вынес его на голосование. Полученные 35 голосов «за» и определили состав новой коалиции.

В неё вошли «слуги народа» с 11 мандатами, КМКС (8 голосов), «Команда Андрея Балоги» (7 депутатов), а также фракции «За будущее» и ОПЗЖ, в каждой из которых по 6 депутатов — то есть потенциально новое большинство составляет 38 голосов. Западноукраинский эксперт описал, что будет с Закарпатьем в случае создания независимой Галиции © commons.wikimedia.org, Rovás Alapítvány / Rovas Foundation

Ключевую постоянную комиссию Закарпатского областного совета — по вопросам бюджета — действительно возглавил представитель ОПЗЖ Иван Чубирко (до этого её председателем был депутат от ЕС Михаил Ривис).

Стоит отметить, что в неформальной иерархии ОПЗЖ Чубирко занимает одну из самых высоких позиций, поскольку является мужем сестры Оксаны Марченко, супруги Виктора Медведчука. Не менее лакомую комиссию получил и ещё один член ОПЗЖ Виктор Русин — по вопросам регионального развития, административно-территориального устройства, коммунального имущества и приватизации, — отодвинув Петра Станка из «Родного Закарпатья».

Комиссию по вопросам развития бизнеса, производственной инфраструктуры, банковской деятельности и инвестиций отдали венграм — ее председателем стал Василий Брензович из КМКС.

Примечательно, что почти все местные СМИ вдруг «забыли», что в 2020 году в доме и офисе Брензовича СБУ провела многочасовые обыски, а сам политик несколько месяцев прятался в Венгрии, опасаясь ареста за «сепаратизм». Его коллега по фракции Илдика Орос отныне, как и в предыдущем созыве облсовета, руководит комиссией по вопросам образования, науки, культуры, духовности, молодежной политики, физкультуры и спорта, национальных меньшинств и информационной политики.

Две комиссии за «сотрудничество» в сессионном зале получила и партия Коломойского-Палицы «За будущее» — по вопросам экологии и использования природных ресурсов, а также законности, правопорядка и регламента, которые возглавили, соответственно, Василий Якубец и Василий Иванчо. Кстати, у обоих этих депутатов в биографии есть судимости.

«Слуга народа» выторговала себе всего одну комиссию — по вопросам здравоохранения. Отныне её возглавляет Петр Добромильский, который является еще и заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации (ОГА).

Вопрос об отчёте и отстранении от должности главы ОГА Анатолия Полоскова на сессии не рассматривался. По слухам, губернатору дали испытательный срок в три месяца — если Тищенко и местные партийцы будут недовольны сотрудничеством, вопрос поднимут снова. Эксперт сказал, как отреагирует Запад, если Буковина и Закарпатье отделятся от Украины © segodnya.ua

Учитывая новый формат коалиции, уже на следующем заседании, которое запланировано на июль, заменят и заместителей председателя облсовета. Вместо первого зама Дениса Мана из ЕС назначат представителя венгров Иосифа Борто (он занимал этот пост и в предыдущем созыве), а место Андрея Шекеты из «Батькивщины» займет Василий Иванчо из фракции «За будущее».

Как отмечают местные журналисты, именно тогда коалиция СН с партиями Медведчука, Коломойского и Балоги, которых в Офисе президента называют «олигархами», станет официальной.

Джаз от Фридмана не нравится националистам во Львове

Во Львове 24 июня открылся юбилейный, десятый джазовый фестиваль. Он начинался как «Альфа-джаз фест», и его титульным спонсором до 2017 года был «Альфа-банк» уроженца Львова, а ныне росийско-голландского бизнесмена Михаила Фридмана.

Однако после государственного переворота на Украине и нагнетания киевскими властями русофобии Фридман формально перестал финансировать фестиваль, который сменил название на нейтральное — Leopolis Jazz Fest. Правда, в интервью киевскому изданию «Новое время» весной 2021 года владелец «Альфа-банка» говорил о фестивале как о своём детище в настоящем времени — к чему мы ещё вернёмся.

Итак, с 24 по 28 июня фестиваль порадует львовян и гостей города тремя сценами на открытом воздухе, концертами уличных музыкантов, а также несколькими фан-зонами с большими экранами и превосходным звуком. Хотя посетить концерты можно лишь при наличии отрицательного теста на COVID-19, для этого во Львове работает несколько фестивальных точек тестирования. Во Львовской области начальника налоговой задержали за регулярные взятки © пресс-служба НАБУ

За ПЦР-тест придется заплатить 400 гривен (чуть больше 10 евро), но он дает гостям партера возможность снять маски на 72 часа. Экспресс-тесты проводят бесплатно, и с ними люди могут в течение 48 часов слушать музыку в фан-зонах и пикниковых зонах.

24 июня температура воздуха во Львове поднялась до 32,4 ºС и побила 75-летний рекорд, но это не помешало открытию фестиваля. Главная сцена юбилейного 10-го Leopolis Jazz Fest 2021 открылась выступлением израильского трубача Итамара Борохова с квартетом. Он вырос в космополитическом портовом городе Яффа, и музыка сефардов, ашкенази и мизрахов, которую он слышал в синагогах, навсегда стала неотъемлемой частью его творческого видения.

Очевидно, это должно было понравиться Михаилу Фридману, который постоянно подчёркивает еврейские корни — как свои, так и львовской культуры в целом.

Однако у львовских националистов претензии не столько к этническому происхождению основателя джазового фестиваля, сколько к одному из паспортов Фридмана — российскому. 25 июня известный местный русофоб, бывший телеведущий Остап Дроздов разразился гневной тирадой в отношении любителей джаза — мол, как вы можете слушать музыку, которую оплатил «один из столпов путинизма», в корпорации которого начинал работу «идеолог нападения на Украину» — Владислав Сурков?

«Русский на нашу землю приходит по-разному: где-то пулями и зенитными установками, а где-то — музычкой, песенками, церквушкой, развлечениями. От этого он не перестаёт быть русским — зато вы перестаёте быть собой.

Поэтому хороших вам выходных, наслаждайтесь джазом, пейте пиво, сейчас жизнь такая тяжелая, что только фестивали на русские деньги дают вдохновение со вторника продолжить героическую борьбу за Украину», — написал Дроздов, которому явно не достался билет на концерты фестиваля. Схватил конфеты и чай. Одиозный журналист Дроздов сбежал из студии после вопроса о национализме © commons.wikimedia.org, Anatoliy-024

В Черновцах установили рекордный тариф на тепло

Если во Львове на уходящей неделе била рекорды летняя жара, то в квартирах жителей Черновцов в грядущем отопительном сезоне может быть холодно — хотя платить за это придётся больше, чем во всех остальных областных центрах Западной Украины.

23 июня исполком Черновицкого городского совета единогласно утвердил новый тариф на теплоснабжение, который вырастет в среднем на 70% и составит 2017 гривен за гигакалорию (Гкал). Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия «Черновцытеплокоммунэнерго».

Кроме этого, для потребителей без счётчиков тепла его стоимость будут рассчитывать в зависимости от типа дома и его состояния.

На предприятии отметили, что рост тарифа на тепло обусловлен тем, что более 3 лет в Черновцах тариф не менялся и был самым низким по всей стране, а за это время стоимость газа и электроэнергии выросла в несколько раз, изменился и размер минимальной зарплаты. При этом новый тариф за тепло в Черновцах является самым высоким в регионе.

Так, в Ивано-Франковске стоимость одной Гкал тепла составляет 1684 гривен, в Тернополе — 1721, в Хмельницком — 1866 грн. Да и в целом по Украине больше, чем в столице Буковины, будут платить только в Чернигове — 2125 грн/Гкал.

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Комментарии черновицких властей в отношении нового тарифа можно охарактеризовать как издевательские. Так, пресс-служба «Черновцытеплокоммунэнерго» порекомендовала жителям домов, в которых не утеплены стены, кровля и окна, «воспользоваться программами утепления и модернизации, в которых предусмотрено софинансирование из городского бюджета или банков». То есть люди должны взять кредит не ради уменьшения тарифа, а только чтобы он не был повышен решением чиновников.

Вице-мэр Черновцов, официальный миллионер Василий Зазуляк при этом заявил, что основными должниками теплокоммунэнерго является не малообеспеченные семьи и пенсионеры, а владельцы нескольких квартир, которые нелегально сдают их в аренду.

А член Черновицкого горисполкома Александр Ставчанский порекомендовал жителям города «уже сейчас готовиться к отопительному сезону и экономить средства для оплаты данной услуги».