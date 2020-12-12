Губернатор Закарпатья, генерал СБУ Алексей Петров, пересел в кресло председателя облсовета. Однако он продолжает контролировать край и «прессовать» венгров – как и его преемник, винодел Анатолий Полосков

На Западной Украине продолжается «третий тур» местных выборов, то есть борьба за руководящие посты в новоизбранных местных советах, в первую очередь — в областных.

Президентская партия «Слуга народа» (СН), которая получила не так много депутатских мест в них, пытается получить кресла председателей «областных парламентов», используя различные виды административного ресурса.

Как и предполагали на предыдущей неделе местные комментаторы, главной причиной «наезда» СБУ на венгерские организации и лично на главу Партии венгров Украины (КМКС) Василия Брензовича было желание губернатора Закарпатья, генерала СБУ Алексея Петрова, пересесть в кресло председателя Закарпатского облсовета. "Мадьяр на ножи!" Хроника противостояния украинских националистов венграм Закарпатья © zaholovok.com.ua

7 декабря на первом заседании новоизбранного областного совета депутаты от КМКС устроили демарш — покинули заседание перед голосованием за председателя облсовета.

«Из-за действий СБУ и на базе безосновательных обвинений представителей Партии венгров Закарпатья, из-за намерений запугать венгров Закарпатья, в знак протеста и осуждения происходящего, фракция КМКС участие в выборах руководства областного совета не будет принимать», — заявил представитель фракции Иосиф Борто.

При этом на регистрацию и вручение депутатских удостоверений председатель фракции КМКС Василий Брензович не явился. По сообщениям местных СМИ, он находится за границей, опасаясь ареста.

Однако голоса венгров, которые имеют в Закарпатском областном совете 8 мест из 64, уже ничего не решали. Значительная часть депутатов, которые изначально колебались с поддержкой «ядра» нового большинства, созданного СН и местной партией «Родное Закарпатье» (в сумме — 23 мандата), капитулировала после обысков и угроз в адрес своих венгерских коллег.

В результате Закарпатский облсовет возглавил на тот момент ещё губернатор Алексей Петров. Кроме Петрова, на должность председателя выдвигался депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Русин. Ищенко объяснил, почему Закарпатью выгодно быть в составе Украины © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

В ходе тайного голосования Петров набрал 37 голосов, его оппонент — 17, один бюллетень признали недействительным. Примечательно, что на сессию впервые за многие десятилетия допустили только избранных журналистов.

Уже через несколько часов появились указы президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Петрова с поста главы Закарпатской областной государственной администрации (ОГА), и о назначении на его место директора винодельческой компании «Шато Чизай» Анатолия Полоскова.

Последний считается выдвиженцем группы депутатов-мажоритарщиков Верховной Рады, которые стоят за партией «Родное Закарпатье», однако его кандидатуру согласовал генерал Петров, люди которого останутся на ключевых постах в области.

Полосков не имеет опыта работы в органах государственной власти и местного самоуправления, да и на Закарпатье попал лишь в начале 1990-х — он этнический русский и уроженец Архангельска.

Однако новый губернатор прекрасно понимает, чего от него ждёт Киев. 10 декабря он в качестве своеобразного надзирателя прибыл на первую сессию Береговского городского совета, где большинство депутатов является этническими венграми. Глава ОГА пообещал «обеспечение равных политических, социальных, экономических и культурных прав и свобод, развитие национального самосознания».

Однако уже на следующий день Анатолий Полосков в ходе совещания с руководством силовых структур области заявил о «недопустимости антиукраинских проявлений». Загадочное видео: кто угрожает венграм Закарпатья этническими чистками © izborsk.md

При этом антивенгерские акции в крае продолжаются. Так, 7 декабря на Facebook-странице Police Control Ukraine была опубликованная фейковая информация о том, что в Берегово задержаны несколько злоумышленников, которые якобы планировали отравить цианидом местный водопровод.

Экс-губернатор Закарпатья Геннадий Москаль, который сам некоторое время был замглавы СБУ, обвинил спецслужбу в том, что все подобные провокации — её рук дело.

Иосиф Борто уже обратился в прокуратуру по поводу распространения вышеупомянутой информации, но ответа пока не получил. Зато просьбы венгров наконец были услышаны Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, чьи наблюдатели прибыли в Берегово для встречи с руководством Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци.

Кроме того, в КМКС заявили, что «Киев готовится ликвидировать институциональную защиту национальных и политических интересов венгров Закарпатья». В Партии венгров Украины также отметили, что Алексей Петров, который сразу же после обысков заявил, что непричастен к ним, через несколько дней сообщил журналистам государственного информагентства «Укринформ», что прокуратура готовит Василию Брензовичу подозрение «за сепаратизм».

Как уже упоминалось выше, люди Петрова находятся на всех ключевых постах в области, а на днях он фактически взял под контроль и Ужгородский городской совет.

Хотя кандидат от СН Виктор Щадей и проиграл Богдану Андрееву выборы мэра областного центра, на первой сессии горсовета, состоявшейся 8 декабря, Андреев вынужден был предложить должность одного из своих заместителей генералу СБУ Юрию Рахивскому. А сама сессия прошла под демонстративным надзором Алексея Петрова, который сидел в первом ряду в сопровождении родного брата мэра, депутата облсовета от «Батькивщины» Андрея Андреева.

Именно голоса «Батькивщины», которая на Закарпатье является «семейным предприятием» братьев Андреевых, стали решающими при избрании Петрова председателем Закарпатского областного совета. «Украинцами не будем»: Закарпатский политик объяснил исполнение венгерского гимна © "Главком"

Однако о повторении закарпатского успеха в других областях Западной Украины «слугам народа» приходится только мечтать. Более того, в четверг, 10 декабря, Волынский областной совет, который подконтролен лидеру партии «За будущее» Игорю Палице, выразил недоверие главе Волынской ОГА Юрию Погуляйко.

Во время внеочередной сессии облсовета депутаты планировали заслушать отчет Погуляйко о деятельности за прошедший с момента его назначения год, в частности, о выполнении областного бюджета 2020, но губернатор не пришел на сессию. После этого депутаты признали его работу неудовлетворительной и решили выразить ему недоверие.

С соответствующим предложением выступил депутат от фракции «За будущее» Владимир Бондарь. Было проведено тайное голосование, на котором 49 человека проголосовали «за», 4 — «против», а еще четверо воздержались (присутствовали 57 из 64-х депутатов). Волынский областной совет утвердил протокол счетной комиссии своим голосованием, принял решение о выражении недоверия главе Волынской ОГА и отправил это решение президенту.

Во время перерыва на голосование в зал ворвался Юрий Погуляйко и в грубой форме выразил несогласие с решением депутатов.

«Я не хочу работать, официально заявляю. Я сделаю вам подарок. Не хочу видеть морд ваших», — кричал депутатам губернатор.

Отмечу, что согласно закону о государственных администрациях, если недоверие «главе областной или районной государственной администрации выразили две трети от состава соответствующего совета, президент Украины принимает отставку главы соответствующей местной государственной администрации».

Правда, прецедента увольнения губернатора согласно этому пункту на Украине пока не было, несмотря на регулярные выражения недоверия. Решения местных советов либо отменялись властью в судах, либо чиновник подавал в отставку.

Проиграли «слуги народа» и выборы председателя Хмельницкого областного совета. 7 декабря его возглавила жена депутата Верховной Рады Сергея Лабазюка — Виолетта, получившая на первой сессии облсовета минимально необходимое количество депутатских голосов (33 из 64-х). СБУ обнаружила в Хмельницком фейковый горсовет © commons.wikimedia.org,

Эффектная блондинка до этого работала в «Благотворительном фонде Сергея Лабазюка», а с ноября 2020-го — в женском движении «За будущее». Аграрный барон Сергей Лабазюк является лидером Хмельницкой областной организации партии «За будущее», а в парламенте входит в одноимённую депутатскую группу.

В Хмельницком областном совете эта партия образовала большинство, в которое также вошли «Команда Симчишина» (партия мэра областного центра) и «Европейская солидарность», представители этих партий Владимир Гончарук и Валентин Соколюк получили посты заместителей председателя облсовета.

Кандидат от партии «Слуга народа» Оксана Бочкарёва, которая на выборах председателя Хмельницкого областного совета получила 27 голосов, 9 декабря решила оспорить победу своего конкурента в суде. Бочкарёва сообщила, что это совместное решение всей фракции СН.

Во время своей первой пресс конференции в качестве председателя облсовета, которая состоялась 10 декабря, Виолетта Лабазюк отметила, что считает этот иск бесперспективным.

«Я убеждена, что этот иск — это больше такой популистский момент для того, чтобы привлечь к себе внимание», — сказала Лабазюк, и добавила, что при необходимости будет принимать участие в судебных заседаниях.

Новый губернатор Хмельницкой области Сергей Гамалий избрание главы облсовета пока не прокомментировал — он в процессе формирования своей команды. Вот только вряд ли она будет действительно его командой.

К примеру, первым вице-губернатором будет назначен юрист Сергей Тюрин, человек главы Офиса президента Андрея Ермака. Больше никаких фамилий на своей первой пресс-конференции 11 декабря новый глава Хмельницкой ОГА не назвал, пообещав лишь, что не будет отдавать предпочтение людям из родного Каменца-Подольского. Одиннадцатилетняя девочка проводила опрос Зеленского под Хмельницким © Украинская правда

«Команда, на которую я рассчитываю, та, с которой я захожу, она будет вся неместная. А местных будем, в любом случае, привлекать», - заявил Гамалий, чем подтвердил опасение местных комментаторов о том, что теперь областью будут напрямую руководить из Киева.

А вот «слуги народа» из Ровенского областного совета решили оспорить решение о избрании его руководства через неделю после первой сессии. 2 декабря председателем Ровенского облсовета стал выдвиженец «Европейской солидарности» Сергей Кондрачук, которого также поддержали депутаты от партий «За будущее», «Свобода» и Радикальной партии Ляшко (35 депутатов из 64-х).

Заместителями председателя облсовета стали «свободовец» Алексей Бучинский и «радикал» Сергей Свисталюк (первый зампред). Депутаты от СН оспорили избрание руководства Ровенского областного совета и вообще все решения первой сессии только 9 декабря, иск подал глава областной организации этой партии, депутат областного совета Юрий Липский.

В ответ Сергей Кондрачук заявил: «Они уже сделали цирк из страны. Теперь хотят сделать то же с областным советом, но мы не позволим».

Единственной областью Западной Украины, где нет полноценного губернатора, остаётся Ивано-Франковская. 11 декабря СМИ сообщили, что в Кабинете Министров рассматривают кандидатуру основателя Благотворительного фонда «Центр волонтерских инициатив» Андрея Бойчука на должность председателя Ивано-Франковской ОГА.

Источник в правительстве сообщил, что во время очередного заседания должно было состояться заслушивание Бойчука как претендента на должность, однако этого не произошло. При этом Бойчук остается главным претендентом на пост губернатора Прикарпатья. В ООН предостерегли от вырубки леса в Карпатах © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

Андрей Бойчук — выходец из системы «Укртрансгаза», где прошел путь от машиниста технологических компрессоров до ведущего инженера в Департаменте капитального строительства и ремонта.

После государственного переворота в 2014-м Бойчук некоторое время работал советником Андрея Парубия, а затем вернулся в нефтегазовую сферу, став помощником министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана. Вскоре он возглавил Департамент по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Минэнергоугля.

В 2015 году вследствие конфликта с министром энергетики Владимиром Демчишиным был уволен и вернулся на работу к Парубию. После 2019-го года был «волонтёром» и «активистом», принимая участие в акциях протеста против Арсена Авакова и в поддержку арестованных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Скорее всего, новый губернатор будет назначен на Прикарпатье в ближайшее время, поскольку в этой области на днях стартует кампания по довыборам депутата Верховной Рады.

В частности, кандидатом от партии «Европейская солидарность» в 87-м округе в Ивано-Франковской области станет Маруся Зверобой (настоящее имя — Алёна Самбул), которая не раз угрожала президенту Владимиру Зеленскому. Кроме того, тут планирует баллотироваться и руководитель горнолыжного комплекса «Буковель» Александр Шевченко, близкий к лидеру партии «За будущее» Игорю Палице и олигарху Игорю Коломойскому. Коломойский не дает Ощадбанку отсудить у России $1,3 млрд © скриншот с видео "Радіо Свобода"

Кстати, именно потенциальный горнолыжный комплекс может являться настоящей причиной создания самовольного «сельсовета» во Львовской области.

10 декабря в селе Верхняя Рожанка с населением более чем в тысячу людей местные жители собрались в частном доме и объявили о создании собственного «органа самоуправления». Люди избрали «депутатов» и даже приняли свой флаг — не сине-жёлтый, а жёлто-синий.

По этому факту СБУ уже открыла уголовное производство по статье «захват государственной власти», максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы. Однако, учитывая близость села к известному горнолыжному центру — городу Славское, можно с уверенностью сказать, что политика тут ни при чём, а местные жители просто хотели подороже продать единственное, что у них ещё осталось — склоны Карпатских гор.