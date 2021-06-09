Навязывание западных «ценностей» и борьба с ценностями традиционными вызывали и вызывают сегодня на Украине подспудное сопротивление. Возможно, скоро это сопротивление перестанет быть подспудным

В июне 2021 года объявлено о создании Общественного союза «Миряне». Это масштабный проект, призванный объединить активных верующих Украинской православной церкви, которым небезразлично будущее страны и Церкви, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

Участники новой организации призвали верующих УПЦ к активной борьбе за сохранение традиционных ценностей, призвали перестать быть «молчаливым и невидимым большинством».

Инициатор проекта и глава союза «Миряне» журналист Василий Макаровский отмечает, что ему во время работы на разных телеканалах не раз приходилось сталкиваться с ущемлением прав верующих УПЦ. В своём видеообращении он напомнил об антицерковных законах, о наступлении разных политиков и журналистов на позиции канонической церкви. А что же верующие?

«Кто-то считает, что нас нет либо же мы просто уснули», — сказал инициатор создания православного движения, призвав мирян УПЦ показать, что это ошибочное мнение. УПЦ: «Объединить разорванную ненавистью страну» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Сегодня мы живём в мире, где зачастую под светлыми идеями скрываются тёмные намерения извратить базовые человеческие потребности и ценности. Чуждая традиционной украинской культуре западная идеология под предлогом борьбы с гендерным неравенством и любой дискриминацией навязывает нам приятие нетрадиционной сексуальной ориентации, однополых браков и тотальной половой распущенности. Мы подробно и понятно будем объяснять, как это делается и как от этого защитить себя и близких, но главное — мы дадим информационную альтернативу своими образовательными и творческими инициативами», — говорится в публикации на странице «Миряне» в Facebook.

Образовательными проектами дело не ограничится.

«Мы, миряне Украинской православной церкви, хотим защитить наш мир, наши семьи, наших детей от этой вакханалии безнравственности и духовного разложения», — говорится в сообщении.

Как защитить?— «Очень просто: объединившись и выступив с активной позицией — за нашу веру, за наши ценности, за нашу Церковь».

Подчёркивается, что «Миряне» — это не только онлайн-проект, это люди — люди, которые «исповедуют православную веру, уважают свою историю, чтут традиции и берегут культуру своих предков».

В своём видеообращении Василий Макаровский предложил мирянам ответить самим себе на вопрос: в какой стране они хотят жить, какие ценности для них важны — «семейные ценности, христианские ценности, или ценности национальной вражды, или, может быть, ЛГБТ?». Дмитрий Скворцов: Путин возвращает России статус не только великой державы, но и Третьего Рима © из личного архива Дмитрия Скворцова

«Какой будет наша страна, какой должна быть Украина? В моей Украине права граждан, права верующих никак не должны нарушаться», — сказал Макаровский, призвав единомышленников взять на себя ответственность за своё будущее и за будущее детей — «иначе это сделает кто-то другой».

Напомним, на Украине более 12 тысяч общин канонической УПЦ МП. Как отметил в интервью изданию Украина.ру православный публицист Дмитрий Скворцов, после организованного политиками раскола, после пресловутого Томоса и создания так называемой Святейшей церкви Украины (СЦУ) в новую структуру перешло менее одного процента общин. Кроме того, по его словам, захвачено или незаконно переведено в СЦУ около 200 приходов, это менее 2% от всех общин УПЦ (МП).

«К тому же эта статистика "обеспечена" в основном западными регионами, Волынью и Подольем. В Галиции православные храмы были захвачены в большинстве своём ещё в начале 1990-х годов униатами», — отметил публицист.

Он подчеркнул, что «последняя волна гонений только сплотила православных, сделала ещё более решительными в отстаивании истинной веры, очистила зёрна от плевел».

Но наступление на каноническую церковь и на права верующих продолжается. До сих пор преследуют людей — журналистов, писателей (не будем сейчас называть имён), когда-то неодобрительно высказывавшихся о Томосе и раскрывавших в своих публикациях причины гонений на каноническую УПЦ. Правоохранительные органы интерпретируют это как «разжигание вражды» — со всеми вытекающими последствиями. Преследовали при Порошенко, преследуют и при Зеленском — ничего в этом плане не изменилось. Писатель Олег Слепынин. Пока террористы захватывают автобусы, СБУ «разоблачает» писателей © pravoslavie.ru

Представительство УПЦ при европейских международных организациях заявляет, что Украина не выполняет рекомендаций ООН о недопустимости создания привилегированных церквей.

«Действия по созданию в Украине религиозного объединения "Православная церковь Украины" (она же СЦУ. — Ред.) на основе Томоса, предоставленного Константинопольским патриархом, очевидно, влекут усиление дискриминации и давления на УПЦ по причине предоставления властями привилегий этой конфессии в стране и высокому уровню пропаганды ненависти по отношению к УПЦ», — говорится в заявлении.

Об этом же говорится и в заявлении движения «Миряне»: «Вмешательство государства в дела Церкви, дискриминация УПЦ и продвижение другой — "правильной", избранной конфессии — стало позорной традицией со времен Порошенко, и, к сожалению, эта традиция так или иначе продолжается при новой власти». УПЦ молится за мир. Кто против © сайт УПЦ МП

Стоит напомнить о том, что миллион подписей, ранее собранных верующими УПЦ под требованием отменить антицерковные законы, украинские власти просто не заметили. Но на этом борьба не закончена: движение «Миряне» переходит к конкретным действиям и предлагает свой вариант решения проблемы. Как сообщил в видеоблоге Василий Макаровский, юристы из числа православных мирян подготовили два законопроекта, которые, по его словам, «разорвут этот круг переадресаций наших обращений и отменят антицерковные законы».

Эти законопроекты будут 15 июня публично поданы в Офис президента и в Верховную Раду, сообщил Макаровский. Союз «Миряне» призвал всех неравнодушных православных христиан прийти в этот день под стены Верховной Рады, «чтобы помолиться и помочь народным избранникам вернуть конституционные права гражданам Украины».