Несмотря на то что Зеленский и его окружение всё более склоняются к религиозной политике Порошенко, подавляющее большинство православных Украины остаются верными канонической Церкви. А предоставленный Варфоломеем томос имеет не столько религиозное, сколько политическое значение

Об этом православный публицист Дмитрий Скворцов рассказал в интервью изданию Украина.ру.

— Дмитрий, прошло уже достаточно времени с момента обретения пресловутого томоса. На ваш взгляд, что томос изменил, если изменил, в жизни православных Украины?

— Внешне это мало что изменило в жизни большинства православных граждан государства. Добровольно перешло в созданную Варфоломеем и Порошенко СЦУ (так называемую «Святейшую церковь Украины», как она именуется в томосе) около 80 общин. Это менее одного процента из более чем 12 тысяч общин канонической Украинской православной церкви (Московского патриархата). Захвачено или незаконно переведено в СЦУ около 200 приходов. Это менее 2% от всех общин УПЦ (МП). К тому же эта статистика «обеспечена» в основном западными регионами, Волынью и Подольем. В Галиции православные храмы были захвачены в большинстве своём ещё в начале 1990-х годов униатами.

Конечно, у людей, у которых отобрали храмы, — да, у них изменилась жизнь. Им приходится молиться либо во дворе церкви, либо в хате у батюшки, либо ехать на службу в соседнее село, или даже не в соседнее, если в соседнем храм тоже отобрали. Что же касается церкви в целом, то последняя волна гонений только сплотила православных, сделала ещё более решительными в отстаивании истинной веры, очистила зёрна от плевел. Не убила каноническую Церковь на Украине, как хотелось и хочется Варфоломею и его кураторам, а сделала сильнее.

— А что это изменило для остальной части общества?

— Да в общем-то ничего. Украина — светское государство, церковь в политической и социально-экономической жизни не играет какой-то особой роли. Более того, Украина находится под ручным управлением Запада. Так что ничего не меняется оттого, что прибавилась ещё одна откровенно вассальная структура — та самая СЦУ, которая, согласно своему томосу и уставу фактически является подразделением Экуменического патриархата (который, в свою очередь, является «православным отделом» Госдепа США).

— Но нынешняя власть к церковным делам относится не с таким пристальным вниманием, как прежняя. Или это обманчивое впечатление?

— В первый год каденции Зеленского он действительно пытался сохранять равноудалённость от религиозных организаций. К тому же у него заместителем главы администрации работал прихожанин канонической церкви Сергей Трофимов, который, насколько было возможно, пытался противостоять нарушениям закона в отношении церкви. Но со временем природа взяла своё.

— Природа?

СБУ нагрянула с обыском к писателю Слепынину из-за публикаций о томосе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Многие люди Порошенко уже перешли по наследству к Зеленскому. «Соросят», понятно, никто не выдавливал из окружения Зеленского (ну, за исключением самых бестолковых), а это, считай, внештатные клерки Демократической партии США, патологическим свидомитам отданы не откуп «гуманитарные хлеба» — Институт Нацпамяти, должность шпрехен-фюрера («мовного омбудсмана») и т.д.

Если мы говорим о религиозной составляющей, то главой соответствующей госслужбы стала типичная грантоедка Олена Богдан. Вернулся во власть и один из творцов томоса, директор Департамента по делам религий времён Порошенко униат Юраш. И сейчас мы наблюдаем первые результаты перестройки. Это и визит Зеленского на Фанар, во время которого он пригласил Варфоломея на Украину, притом что сам Варфоломей является открытым врагом крупнейшей конфессии Украины — УПЦ (МП) — которая по своей численности превосходит все остальные, вместе взятые. Это и увольнение того самого замглавы Офиса президента Трофимова. И совсем совершившийся на днях визит премьер-министра Шмыгаля к Варфоломею.

— Да, было сообщение на сайте украинского правительства о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль приглашал Варфоломея принять участие в праздничной литургии, посвященной Дню памяти апостола Андрея Первозванного. Варфоломей на это ответил, что планирует совершить официальный визит на Украину в 2021 году на День независимости Украины.

— И что получается: День независимости — это у нас уже великий непреходящий православный праздник? Да ещё в календаре Константинопольского патриархата? Это показывает, насколько на самом деле «христианской» структурой является этот патриархат. Фанар давно уже политическая организация с религиозным налётом, если не сказать — внешнеполитическая.

Он вам не Порошенко. Почему Зеленский отказался подписывать соглашение с Варфоломеем © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Мало того, Шмыгаль ещё заверил стамбульского патриарха, что выписанный тем томос «открыл новые перспективы для более гармоничного развития христианства на украинских землях и полного удовлетворения духовных потребностей православных».

То есть тысяча лет тут христианство существует, жили, молились, принимали Святое причастие, крестили детей, отпевали родителей, и тут явился томос, «открывший новые перспективы». Чего ещё не доставало нам для «полного удовлетворения духовных потребностей»? «Причащения» горилкой с салом? Или гопака во время Херувимской?

Сторонники томоса попытались захватить храмы УПЦ в пяти буковинских селах © Союз Православных Журналистов

— Имеет ли право вообще светский руководитель говорить подобные вещи?

— Ну, демонстративно внецерковный Зеленский позволил же себе пригласить с визитом иностранного религиозного лидера, несмотря на то что большинство христиан Украины самого Варфоломея считают разжигателем религиозной войны на Украине.

Впрочем, если, как мы видим, украинское правительство всеми силами пытается сорвать Минский мирный план, мир в Донбассе, то почему их должен устраивать религиозный мир? Тогда, с точки зрения людей, стремящихся к войне, Варфоломей, который принёс на Украину религиозную войну, конечно, «внёс гармонию» и в «развитие христианства на украинских землях».

— Другими словами, томос хотя и осложнил жизнь православных Украины, но больше в политическом смысле, чем в религиозном, поскольку большинство верующих остались верны канонической церкви?

— Да. 99% общин и такой же процент священников.

— В своё время мы говорили об украинских церковных делах и проблемах с покинувшим нас недавно батюшкой Димитрием Смирновым. И он, отвечая на вопрос, чего ждать, сказал: всё будет зависеть от того, как мы будем молиться Богу. Видимо, молитвы помогли?

— Вообще всё в этом мире зависит от того, как мы будем молиться Богу, который попускает две тысячи лет жить нам, как говорится, в последние времена. И конечно же, отец Димитрий был прав в том отношении, что верующие Украины явились стойкими. И по их молитвам Господь дал им в самое тяжёлое время такого предстоятеля, как Блаженнейший митрополит Онуфрий. Который в самых важных вещах не идёт на компромиссы со своей христианской совестью и тем укрепляет верующих.

Раскол и смута у раскольников: кто победит на Украине? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Филаретом (собственно, благодаря многочисленным письмам и коллективным обращениям верующих Филарет и был снят с руководства УПЦ), — они заслужили такого предстоятеля, как Блаженнейший митрополит Онуфрий.

И сейчас верные канонической Церкви на Украине не купились на «автокефальную морковку» томоса, остались верными заветам русских святых о единстве. Все святые — киевские, почаевские, галицко-волынские, черниговские, холмские, подкарпатские — абсолютно все они считали себя русскими, и мысли ни у одного из них не могло даже быть об «автокефалии Украины».