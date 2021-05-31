Минск усложнил доступ украинским товарам на свой рынок, однако поистине непоправимые последствия для Киева имеет сокращение поставок бензина. В итоге Белоруссия всё же решила продать Украине топливо в том объёме, в котором у неё есть возможности

После инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, который по пути из Афин в Вильнюс был вынужден 23 мая сделать посадку в Минске из-за сообщения о минировании, Белоруссия подверглась очередной волне давления со стороны Запада и не только. Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer

Эта история стала центральной темой первого дня саммита ЕС 24 мая, из-за неё европейские лидеры даже отложили пересмотр отношений с Россией. Не дожидаясь ни результатов международного расследования инцидента с участием ICAO (Международной организации гражданской авиации), ни публикации стенограммы разговоров экипажа лайнера с диспетчерами и руководством Ryanair, они постановили закрыть воздушное пространство ЕС для белорусских авиакомпаний и осуществлять рейсы в аэропорты союза, европейским перевозчикам рекомендовали отказаться от транзитных полётов через воздушное пространство Белоруссии, а также заморозили программу инвестиционной помощи Минску на сумму €3 млрд.

Кроме того, по информации агентства Reuters, тогда же лидеры стран ЕС обсуждали новый пакет санкций против Белоруссии, который европейцы могут принять совместно с США и Канадой, под его действие, по имеющейся информации, могут подпасть до 50 человек, но конкретные имена не называются. Пока работа над этим документом продолжается, Вашингтон объявил, что с 3 июня вернётся к ограничительным мерам против ряда белорусских компаний, которые отменил в 2015 году на фоне потепления отношений с Минском: Белорусского нефтяного торгового дома, «Белнефтехима» и его американского филиала, «Белшины», «Гродно азота», «Гродно химволокна», «Лакокраски», «Нафтана» и «Полоцк стекловолокна» (американские граждане не смогут осуществлять операции с этими предприятиями, их собственностью или имущественными интересами), а также приостановит действие соглашения с Белоруссией о двустороннем авиасообщении.

В интервью изданию «Коммерсантъ» министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей объяснил, что посредством санкций и поддержки оппозиции Запад пытается разрушить белорусскую экономику, что в дальнейшем может привести к уничтожению государственности страны, и, как предполагается, дальнейшее ухудшение экономической ситуации заставит народ выйти на улицы и «смести нынешнюю власть». Однако дипломат уверен, что ситуация будет развиваться совершенно по другому сценарию: население страны сплотится и встанет на защиту независимости и во внешней, и во внутренней политике вопреки этому давлению. Киев в панике: Белоруссия дала достойный ответ на украинские санкции © president.gov.by

«Экономика — основа государственности, основа существования независимого суверенного государства. После её разрушения о суверенитете можно забыть. Беларусь превратится в государство наподобие тех, в том числе наших соседей, которые действуют по указке извне. В том числе и Украина. Не секрет, в неофициальных разговорах наши коллеги откровенно признают, что многие вещи, в том числе и в отношении Беларуси, многие действия, в том числе и по отношению к Беларуси, предпринимаются по указке извне. Украиной предпринимаются по указке извне. Это очевидно. Поэтому не хотелось бы превратиться в какое-то лимитрофное государство, которое будет смотреть в рот кому-то — неважно, кому-то за океаном или рядом по соседству», — заявил Макей.

Этот тезис главы МИД подтверждает тот факт, что Киев вслед за западными странами ввёл ограничительные меры в отношении Минска — c 26 мая запретил принимать в своих аэропортах самолёты белорусских авиаперевозчиков, с 29-го числа закрыл для них воздушное пространство Украины, до 1 октября отказался от закупки электроэнергии в Белоруссии, а также МИД передал на рассмотрение СНБО подготовленный проект санкций против граждан Белоруссии, поддерживающих президента Александра Лукашенко.

Минск такие недружественные выпады соседа не оставил без ответа и ввёл временный режим индивидуального лицензирования на импорт таких категорий украинских товаров, как кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины, мебель. Как объяснил торговый представитель Украины Тарас Качка, фактически это ручное управление, то есть Минск будет выдавать разрешения отдельным предпринимателям.

Первый заместитель главы МИД Белоруссии Александр Гурьянов подчеркнул, что это решение вызвано систематическим нарушением Киевом режима свободной торговли, предусмотренного Договором о зоне свободной торговли СНГ: в декабре 2020 года под предлогом якобы недружественных и дискриминационных шагов со стороны Минска власти Украины ввели де-факто пошлины в отношении отдельных позиций белорусской металлопродукции, а в мае 2021-го — пошлины на белорусскую колёсную технику; кроме того, под ограничения экспорта на Украину подпадают спички, крахмал, строительные материалы, цемент, лампы накаливания. Богдан Безпалько: Украина и Белоруссия в переговорах Путина и Байдена — разменная монета © РИА Новости, Нина Зотина

Дипломат заверил, что Белоруссия готова в любой момент снять режим индивидуального лицензирования, если Украина пересмотрит введённые меры, но пока она отказывалась от всех предложений Белоруссии обсудить разногласия и пути их урегулирования.

«Это (введение лицензирования украинских товаров. — Ред.) не связано с текущим обострением наших отношений, с авиационными вопросами и так далее. Это чистой воды торговые переговоры, которые должны вести к расчистке барьеров, к чему и призываю украинских коллег», — говорится в заявлении Гурьянова на сайте МИД Белоруссии.

По итогам 2020 года товарооборот между странами составил $4,5 млрд (на 22,2% меньше, чем в 2019-м): Белоруссия поставила на Украину продукцию на $3,1 млрд, а Украина в Белоруссию — на $1,4 млрд (в основном сельскохозяйственная продукция и продовольствие, грузовые железнодорожные и трамвайные вагоны, прокат стали, пластмассовая и картонная упаковка, лекарства). Таким образом, Минск от ограничения закупки украинских товаров потеряет меньше, чем от сокращения продаж своих товаров на Украину. Режим индивидуального лицензирования Белоруссия вводила и раньше — в 2014 году в отношении украинских кондитерских изделий, пива, макарон, цемента и стекла. Как рассказали бизнесмены, которые работали в тех условиях, это означает больше работы с документами, никаких сложностей с получением лицензии от Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии не возникало, но приходилось тратить время на новые процедуры, однако во что выльются нынешние ограничения, спрогнозировать точно не может никто. По версии сопредседателя белорусской Республиканской конфедерации предпринимательства Виктора Маргелова, в результате принятых Минском мер товары подорожают из-за издержек, сокращения поставок украинских товаров, а если критерии лицензирования будут размытыми, то могут появиться коррупционные схемы. Форточка закрывается. Чем Украине грозят белорусские санкции © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Это не наш выбор. На каком-то этапе, желая понравиться своим покровителям, Украина принимает решение поставить отношения с Беларусью на паузу, вводит ряд ограничений на поставку нашей продукции, отменяются тендеры, которые мы выиграли, — во Львов 100 автобусов, по-моему, мы должны были поставить. Мы примем адекватные меры ровно на ту сумму, которую потеряли. Мы не заинтересованы в нагнетании ситуации, но будем просчитывать варианты реагирования, чтобы минимизировать ущерб от рестриктивных действий, в том числе со стороны Украины», — заявил Макей.

Глава МИД напомнил, что Белоруссия выражала заинтересованность в развитии всестороннего сотрудничества с Украиной, с которой имеет тесные общечеловеческие и торгово-экономические связи, политические контакты, 1084 километра общей границы, причём это не зависело от личности президента: Лукашенко совершал визиты в соседнюю страну и при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском. Своему молодому коллеге, не имевшему политического опыта, белорусский лидер выражал поддержку, поскольку в тот момент Зеленский, как отметил Макей, нуждался в каких-то подсказках, советах. Теперь же официальный Киев заявляет о некоей угрозе, исходящей от Белоруссии.

Министр рассказал, как Минск видит дальнейшие отношения с Украиной: «Они приняли решение ограничить уровень политических контактов с Беларусью, в том числе контактов нашего посла. Аналогичным образом поступили и мы. Мы всегда заявляли о готовности развивать всесторонние контакты с Украиной, поддерживать диалог, но положительных откликов на наши предложения не было. Ситуация, наоборот, нагнеталась, поэтому в этой ситуации мы готовы подождать, посмотреть, как дальше будет развиваться обстановка на Украине, вокруг наших отношений, и будем принимать соответствующие решения. Мы не намерены инициативно предпринимать никаких шагов, которые могли бы привести к обострению или к большей напряжённости в наших отношениях (например, отзыву посла Белоруссии из Киева. — Ред.)».

О том, что Белоруссия действительно не хочет обострять отношения с Украиной, свидетельствует история с поставками бензина А-95. В Киеве началась серьёзная паника из-за того, что белорусские производители не подтвердили поставки на июнь, а это риск в одночасье лишиться около 55 тысяч тонн топлива в месяц, или половины от общего объёма рынка. Глава агентства «А-95» Сергей Куюн объяснял, что причиной стали не политические мотивы, а проблемы на обоих белорусских нефтеперерабатывающих заводах: на Мозырском, ориентированном преимущественно на экспорт (в прошлом году он выиграл тендер Вооружённых сил Украины на поставку дизельного топлива, предназначенного в том числе для танков и прочей военной техники), начался плановый ремонт, а НАФТАН в Новополоцке (Витебской области) пока не отгружает продукцию российских компаний, по версии источников агентства Reuters, из-за опасения попасть под вторичные санкции США из-за поставок нефти на белорусское предприятие, в частности, речь идёт о «Роснефти» и «Сургутнефтегазе», но эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, в свою очередь, отмечает, что дело может быть в меньшей потребности Белоруссии в нефти в мае, и ни о каком намеренном отказе из-за страха говорить не стоит. Что будет с бензином на Украине? Соцсети о поставках топлива из Белоруссии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Если Украина останется без нефтепродуктов из Белоруссии, то она будет искать их в другом месте по более высоким ценам. Тем самым США накажут не только Минск, но и Киев. Вопрос к США: их это волнует или нет? Будут ли они доплачивать Украине за лишение её нефтепродуктов?» — говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Однако украинские эксперты сходятся во мнении, что покрыть образовавшийся дефицит бензина ни за счёт собственных производителей, ни за счёт, например, импорта из Литвы нет физической возможности.

И вот 31 мая источники информационного ресурса Enkorr, посвящённого работе украинского рынка нефти и нефтепродуктов в белорусской нефтяной отрасли, сообщили о том, что поставки на Украину в июне всё-таки будут, правда, незначительные — Белорусская нефтяная компания экспортирует всего 10 тысяч тонн. Мало, конечно, но при желании нанести как можно более болезненный удар по Киеву Минск не делал бы и этого.

Пытаясь наказать Белоруссию за случай с самолётом Ryanair и с задержанием оппозиционера Романа Протасевича, Запад вместе с Украиной, может сами того не осознавая, подталкивают власти республики к России, от которой так рьяно пытались оторвать в течение долгого времени, и добиться небольшого похолодания в отношениях союзников удалось (Лукашенко принимал в Минске предыдущего американского госсекретаря Майкла Помпео, заверял, что он решит все проблемы страны, связанные с энергоресурсами, а Москва не хочет снижать цены).

«(Сближение Белоруссии и России. — Ред.) однозначно хорошо. Я считаю, что это выгодно обоим государствам, обоим народам, мы никогда не скрывали этого. Сейчас, мне кажется, у власти в России и в Беларуси находятся люди, которые заинтересованы в нормальном дальнейшем углублении интеграционных процессов. Это очень важно, потому что от людей, от конкретных личностей очень много зависит», — заявил Макей.