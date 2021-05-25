Первый день внепланового саммита ЕС, проходившего в очной форме, затянулся до поздней ночи. Согласно первоначальной повестке, лидеры 27 государств-членов должны были заняться пересмотром отношений с Россией — этот вопрос собирались рассматривать на онлайн-саммите в марте, но решили перенести, поскольку, по мнению главы Евросовета Шарля Мишеля, эту тему нужно обсуждать не по видеосвязи, а с глазу на глаз. Впрочем, на этот раз выработать новый подход к формату будущего взаимодействия с Москвой не удалось, ограничились лишь краткими заявлениями и поручением верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю подготовить к запланированному на июнь саммиту доклад об отношениях между Евросоюзом и Россией.

Украина подталкивает ЕС к разрыву отношений с Россией
Украина подталкивает ЕС к разрыву отношений с Россией
© МИД РФ / Перейти в фотобанк

Россия: и не друг, и не враг для ЕС

«Последний месяц мы чувствовали, что важно было провести глубокие дебаты по России. И честно, сегодняшняя дискуссия была полезна, чтобы подготовить следующий шаг. Этот шаг — глобальный отчёт по разным сферам наших отношений с Россией. Он позволит нам сформировать стратегическое видение и, возможно, даже стратегические действия в отношении России», — сказал Мишель.

В принятом по итогам «стратегической дискуссии по России» заявлении, состоящем из 5 коротких пунктов, говорится, что Евросовет «осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против Евросоюза, его стран-членов и за пределами сообщества. Он подтверждает единство и солидарность ЕС перед лицом таких действий, а также поддержку восточных партнёров». Кроме того, Евросовет подтвердил приверженность 5 принципам, установленным в 2016 году, которыми ЕС руководствуется в политике к России:

1) полное исполнение Минских договорённостей;

2) укрепление сотрудничества с восточными партнёрами ЕС;

3) обеспечение энергетической безопасности Евросоюза;

4) развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС;

5) поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.

Президент Чехии фактически обвинил спецслужбы страны в фабрикации «русского следа»
Президент Чехии фактически обвинил спецслужбы страны в фабрикации «русского следа»
© РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Лидеры государств-членов ЕС также поддержали позицию Чехии по делу о взрывах на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, ответственность за которые Прага возложила на Москву, и под этим предлогом чешская сторона выслала 18 российских дипломатов, РФ ответила тем же.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в постоянных попытках бросить вызов ценностям и интересам Евросоюза посредством «кибератак, саботажа и распространения дезинформации», а также во «вмешательстве и дестабилизации» на Украине, в Молдавии и Грузии, утверждая, что это поведение не меняется.

Однако затем её риторика кардинально изменилась: «В то же время у России и Евросоюза общее будущее. Россия — наш крупнейший сосед, с ней продолжаются торговля и инвестиции. Жизни европейцев и россиян переплетены, и Россия — важный игрок в том, что касается ответа на глобальные вызовы и региональные вопросы».

Позиции стран-членов ЕС на отношения с Москвой сложно назвать согласованными. Накануне саммита высокопоставленный представитель европейских структур на условиях анонимности рассказал журналистам, что обсуждения на уровне постоянных представителей не дали каких-либо новых элементов: речь шла о позициях, которые уже известны, поэтому нужно дождаться дискуссии лидеров государств и правительств, чтобы понять их тональность, ведь одни могли потребовать ужесточения санкций против РФ, а другие, наоборот, выступить против, как, например, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, который подчеркнул, что ЕС должен избегать новых ограничительных мер против России и искать пути деэскалации в отношениях с ней.

«Мы убеждены, что в отношении России необходимо иметь чёткие линии в вопросах о правах человека и международного права, и одновременно с этим всегда важно делать ставку на диалог. Хорошее взаимодействие на нашем континенте может быть только с Россией, а не против неё», — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц на брифинге в ходе саммита.

Стали известны цели делегации ФРГ в Крыму
Стали известны цели делегации ФРГ в Крыму
© РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

По информации агентства Bloomberg, в рамках подготовки мартовского онлайн-саммита постоянный представитель ЕС в РФ Маркус Эдерер предлагал Боррелю пересмотреть стратегию в отношении Москвы, назвав нынешнюю позицию «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной».

Белоруссия — тема №1

Отношения с Россией Брюссель в очередной раз решил пересмотреть позже, а главной темой первого дня саммита стала Белоруссия, точнее ситуация вокруг принудительной посадки 23 мая в минском аэропорту самолёта авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс, и задержания при проверке документов летевшего на нём основателя Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, оппозиционера Романа Протасевича.

По этому вопросу, в отличие от российского, страны ЕС были единодушны — они осудили произошедшее и предупредили власти Белоруссии, что без ответа со стороны Брюсселя инцидент, который Мишель охарактеризовал как международный скандал, не останется.

Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича
Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича
© REUTERS, Stringer

«Это атака на демократию, свободу выражения и суверенитет Европы. Будет очень сильная реакция от ЕС. Режим Лукашенко должен понять, что будут страшные последствия. Мы решили, что будут введены санкции не только против физических лиц, но и против бизнеса и экономических компаний, которые финансируют режим. Евросоюз заморозил программу инвестиционной помощи в €3 млрд. Эта программа будет разморожена после демократизации Белоруссии», — объявила фон дер Ляйен, не приведя никаких уточнений, что подразумевается под «демократизацией».

Судя по всему, речь идёт об укреплении позиций оппозиции, которую Шарль Мишель (конечно, не используя термин «оппозиция» — гражданское общество Белоруссии) пообещал поддерживать, несмотря на все санкции и решение о фактическом сворачивании авиасообщения.

В заявлении саммита ЕС, распространённом вечером 24 мая, главы стран и правительств 27 стран ЕС потребовали незамедлительно освободить Протасевича и задержанную с ним гражданку РФ Софию Сапегу. Тем временем оппозиционер записал видеообращение из СИЗО, в котором сообщил, что никаких проблем со здоровьем не испытывает, отношение сотрудников к нему максимально корректное и в соответствии с законом, а сам он сотрудничает со следствием и даёт признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске.

Кроме того, председатель Европейского парламента Давид Сассоли призвал лидеров государств ЕС потребовать проведения международного расследования инцидента с самолётом Ryanair, чтобы выяснить, подвергались ли опасности жизни пассажиров рейса, а также стало ли требование о принудительной посадке нарушением Чикагской конвенции о международной гражданской авиации (все государства-члены Международной организации гражданской авиации обладают полным суверенитетом над собственным воздушном пространством и имеют право требовать посадки в указанном аэропорту гражданского судна, если оно совершает полёт над его территорией без разрешения или при наличии оснований полагать, что оно используется в каких-либо целях, несовместимых с целями конвенции).

Бесполётная зона. Ударит ли задержание Протасевича по Белоруссии
Бесполётная зона. Ударит ли задержание Протасевича по Белоруссии
© РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На брифинге перед началом саммита журналисты спросили Курца, стоит ли приобщать Россию к истории с лайнером Ryanair, на что канцлер Австрии заявил: «Честно говоря, я не хочу сейчас об этом спекулировать. Я думаю, что важно тщательно расследовать этот инцидент. На наш взгляд, очевидно, кто несёт ответственность. На это сейчас требуется соответствующая реакция. Отношения России и Евросоюза и без того сложные».

Можно сказать, что это был ответ и на прозвучавшее накануне утверждение советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что главный организатор задержания Протасевича — это Россия.

Лидеры стран ЕС постановили запретить белорусским авиакомпаниям пролетать над территорией Евросоюза и осуществлять рейсы в аэропорты союза, а также рекомендовали европейским перевозчикам отказаться от транзитных полётов через воздушное пространство Белоруссии, но при этом об ограничениях на прямые рейсы в страну ничего не сказано. Вступление этого решения в силу может занять до нескольких недель, поскольку требуется утверждение в Совете ЕС на уровне министров. Тем не менее, многие европейские авиакомпании уже объявили об отмене рейсов в Минск.

Однако не все европейские политики согласны с предпринятыми в отношении Белоруссии мерами. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире телеканала BFM назвала намерение ЕС по воздушному пространству над Белоруссией ошибочным: «Действия Минска являются нарушением международного права, но население не должно отвечать за это. Санкции против народа никогда не казались мне хорошей идеей».

«Сахарная мафия», сотрудник Украина.ру, президент: из-за кого сажали самолёты
«Сахарная мафия», сотрудник Украина.ру, президент: из-за кого сажали самолёты
© РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьёв Live» обратила внимание на двойные подходы Запада к трактовке случаев принудительной посадки самолётов, например, страны НАТО никак не комментировали подобные инциденты с лайнером президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году или с личным самолётом сенатора РФ Андрея Вавилова в США в 2004 году, или с российским судном, летевшим в Сирию, в Турции в 2012-м.

«А про насильственные захваты, как арестовывали без суда и следствия, просто на основе подброшенных спецслужбами материалов или совершённых провокаций, как перевозили из одних стран в другие страны абсолютно беззаконно людей, граждан третьих государств. Это вообще там не считается, это норма, это абсолютно рутина дня. Вот вам картина. И на фоне этого у Запада почему-то начинается истерика. Почему — мы опять же понимаем. Потому что Белоруссия на повестке», — заявила дипломат.