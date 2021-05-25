Европейские политики на саммите ЕС вновь отложили пересмотр формата отношений с Россией, которые на протяжении 5 лет выстраиваются через призму ситуации на Украине, и сосредоточились на наказании белорусских властей за задержание оппозиционера Романа Протасевича

Первый день внепланового саммита ЕС, проходившего в очной форме, затянулся до поздней ночи. Согласно первоначальной повестке, лидеры 27 государств-членов должны были заняться пересмотром отношений с Россией — этот вопрос собирались рассматривать на онлайн-саммите в марте, но решили перенести, поскольку, по мнению главы Евросовета Шарля Мишеля, эту тему нужно обсуждать не по видеосвязи, а с глазу на глаз. Впрочем, на этот раз выработать новый подход к формату будущего взаимодействия с Москвой не удалось, ограничились лишь краткими заявлениями и поручением верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю подготовить к запланированному на июнь саммиту доклад об отношениях между Евросоюзом и Россией. Украина подталкивает ЕС к разрыву отношений с Россией © МИД РФ / МИД РФ / Перейти в фотобанк

Россия: и не друг, и не враг для ЕС

«Последний месяц мы чувствовали, что важно было провести глубокие дебаты по России. И честно, сегодняшняя дискуссия была полезна, чтобы подготовить следующий шаг. Этот шаг — глобальный отчёт по разным сферам наших отношений с Россией. Он позволит нам сформировать стратегическое видение и, возможно, даже стратегические действия в отношении России», — сказал Мишель.

В принятом по итогам «стратегической дискуссии по России» заявлении, состоящем из 5 коротких пунктов, говорится, что Евросовет «осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против Евросоюза, его стран-членов и за пределами сообщества. Он подтверждает единство и солидарность ЕС перед лицом таких действий, а также поддержку восточных партнёров». Кроме того, Евросовет подтвердил приверженность 5 принципам, установленным в 2016 году, которыми ЕС руководствуется в политике к России:

1) полное исполнение Минских договорённостей;

2) укрепление сотрудничества с восточными партнёрами ЕС;

3) обеспечение энергетической безопасности Евросоюза;

4) развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС;

5) поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС. Президент Чехии фактически обвинил спецслужбы страны в фабрикации «русского следа» © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Лидеры государств-членов ЕС также поддержали позицию Чехии по делу о взрывах на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, ответственность за которые Прага возложила на Москву, и под этим предлогом чешская сторона выслала 18 российских дипломатов, РФ ответила тем же.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в постоянных попытках бросить вызов ценностям и интересам Евросоюза посредством «кибератак, саботажа и распространения дезинформации», а также во «вмешательстве и дестабилизации» на Украине, в Молдавии и Грузии, утверждая, что это поведение не меняется.

Однако затем её риторика кардинально изменилась: «В то же время у России и Евросоюза общее будущее. Россия — наш крупнейший сосед, с ней продолжаются торговля и инвестиции. Жизни европейцев и россиян переплетены, и Россия — важный игрок в том, что касается ответа на глобальные вызовы и региональные вопросы».

Позиции стран-членов ЕС на отношения с Москвой сложно назвать согласованными. Накануне саммита высокопоставленный представитель европейских структур на условиях анонимности рассказал журналистам, что обсуждения на уровне постоянных представителей не дали каких-либо новых элементов: речь шла о позициях, которые уже известны, поэтому нужно дождаться дискуссии лидеров государств и правительств, чтобы понять их тональность, ведь одни могли потребовать ужесточения санкций против РФ, а другие, наоборот, выступить против, как, например, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, который подчеркнул, что ЕС должен избегать новых ограничительных мер против России и искать пути деэскалации в отношениях с ней.

«Мы убеждены, что в отношении России необходимо иметь чёткие линии в вопросах о правах человека и международного права, и одновременно с этим всегда важно делать ставку на диалог. Хорошее взаимодействие на нашем континенте может быть только с Россией, а не против неё», — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц на брифинге в ходе саммита. Стали известны цели делегации ФРГ в Крыму © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

По информации агентства Bloomberg, в рамках подготовки мартовского онлайн-саммита постоянный представитель ЕС в РФ Маркус Эдерер предлагал Боррелю пересмотреть стратегию в отношении Москвы, назвав нынешнюю позицию «устаревшей и чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной».

Белоруссия — тема №1

Отношения с Россией Брюссель в очередной раз решил пересмотреть позже, а главной темой первого дня саммита стала Белоруссия, точнее ситуация вокруг принудительной посадки 23 мая в минском аэропорту самолёта авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс, и задержания при проверке документов летевшего на нём основателя Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, оппозиционера Романа Протасевича.

По этому вопросу, в отличие от российского, страны ЕС были единодушны — они осудили произошедшее и предупредили власти Белоруссии, что без ответа со стороны Брюсселя инцидент, который Мишель охарактеризовал как международный скандал, не останется. Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer

«Это атака на демократию, свободу выражения и суверенитет Европы. Будет очень сильная реакция от ЕС. Режим Лукашенко должен понять, что будут страшные последствия. Мы решили, что будут введены санкции не только против физических лиц, но и против бизнеса и экономических компаний, которые финансируют режим. Евросоюз заморозил программу инвестиционной помощи в €3 млрд. Эта программа будет разморожена после демократизации Белоруссии», — объявила фон дер Ляйен, не приведя никаких уточнений, что подразумевается под «демократизацией».

Судя по всему, речь идёт об укреплении позиций оппозиции, которую Шарль Мишель (конечно, не используя термин «оппозиция» — гражданское общество Белоруссии) пообещал поддерживать, несмотря на все санкции и решение о фактическом сворачивании авиасообщения.

В заявлении саммита ЕС, распространённом вечером 24 мая, главы стран и правительств 27 стран ЕС потребовали незамедлительно освободить Протасевича и задержанную с ним гражданку РФ Софию Сапегу. Тем временем оппозиционер записал видеообращение из СИЗО, в котором сообщил, что никаких проблем со здоровьем не испытывает, отношение сотрудников к нему максимально корректное и в соответствии с законом, а сам он сотрудничает со следствием и даёт признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске.

Кроме того, председатель Европейского парламента Давид Сассоли призвал лидеров государств ЕС потребовать проведения международного расследования инцидента с самолётом Ryanair, чтобы выяснить, подвергались ли опасности жизни пассажиров рейса, а также стало ли требование о принудительной посадке нарушением Чикагской конвенции о международной гражданской авиации (все государства-члены Международной организации гражданской авиации обладают полным суверенитетом над собственным воздушном пространством и имеют право требовать посадки в указанном аэропорту гражданского судна, если оно совершает полёт над его территорией без разрешения или при наличии оснований полагать, что оно используется в каких-либо целях, несовместимых с целями конвенции). Бесполётная зона. Ударит ли задержание Протасевича по Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На брифинге перед началом саммита журналисты спросили Курца, стоит ли приобщать Россию к истории с лайнером Ryanair, на что канцлер Австрии заявил: «Честно говоря, я не хочу сейчас об этом спекулировать. Я думаю, что важно тщательно расследовать этот инцидент. На наш взгляд, очевидно, кто несёт ответственность. На это сейчас требуется соответствующая реакция. Отношения России и Евросоюза и без того сложные».

Можно сказать, что это был ответ и на прозвучавшее накануне утверждение советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что главный организатор задержания Протасевича — это Россия.

Лидеры стран ЕС постановили запретить белорусским авиакомпаниям пролетать над территорией Евросоюза и осуществлять рейсы в аэропорты союза, а также рекомендовали европейским перевозчикам отказаться от транзитных полётов через воздушное пространство Белоруссии, но при этом об ограничениях на прямые рейсы в страну ничего не сказано. Вступление этого решения в силу может занять до нескольких недель, поскольку требуется утверждение в Совете ЕС на уровне министров. Тем не менее, многие европейские авиакомпании уже объявили об отмене рейсов в Минск.

Однако не все европейские политики согласны с предпринятыми в отношении Белоруссии мерами. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире телеканала BFM назвала намерение ЕС по воздушному пространству над Белоруссией ошибочным: «Действия Минска являются нарушением международного права, но население не должно отвечать за это. Санкции против народа никогда не казались мне хорошей идеей». «Сахарная мафия», сотрудник Украина.ру, президент: из-за кого сажали самолёты © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьёв Live» обратила внимание на двойные подходы Запада к трактовке случаев принудительной посадки самолётов, например, страны НАТО никак не комментировали подобные инциденты с лайнером президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году или с личным самолётом сенатора РФ Андрея Вавилова в США в 2004 году, или с российским судном, летевшим в Сирию, в Турции в 2012-м.

«А про насильственные захваты, как арестовывали без суда и следствия, просто на основе подброшенных спецслужбами материалов или совершённых провокаций, как перевозили из одних стран в другие страны абсолютно беззаконно людей, граждан третьих государств. Это вообще там не считается, это норма, это абсолютно рутина дня. Вот вам картина. И на фоне этого у Запада почему-то начинается истерика. Почему — мы опять же понимаем. Потому что Белоруссия на повестке», — заявила дипломат.