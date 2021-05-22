В украинской кухне есть несколько блюд, которые давным-давно «мигрировали» в нее из Германии. Среди них — сочные и аппетитные сиченики, которые придутся по вкусу даже самым привередливым едокам

Украинская кухня: готовим казацкий кулеш © Фото: 1000.menu

Сиченики — это лепешки из мелко нарезанного мяса, рыбы или овощей, которые обваливают в панировочных сухарях и обжаривают с двух сторон на сковороде до золотистой корочки.

Это блюдо подают с пылу с жару вместе с соусом, например со сметаной, с разогретым сливочным маслом или томатным соусом.

Естественно, у украинских сичеников есть «братья» и в других странах, например котлеты в России, шницель в Австрии или кебаб в Турции.

Для приготовления куриных сичеников вам понадобятся:

- куриное филе — 300 грамм;

- лук — 70 грамм;

- чеснок — 15 грамм;

- сметана — 50 грамм;

- куриные яйца — 1 штука;

- мука пшеничная — 1-2 ст. ложки;

- масло растительное — 2 ст. ложки;

- соль, перец.

Украинская кухня: рецепт аппетитной шпундры © Фото: smak.ua

Очистите лук и чеснок. Лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок пропустите через пресс. Добавьте в миску с мясом. Следом добавьте сметану, вбейте крупное куриное яйцо. Перемешайте все.

Добавьте муку, соль и молотый перец, еще раз все перемешайте.

Прогрейте сковороду и смажьте ее маслом, на нее ложкой порционно выложите фарш. Жарьте сиченики по 5 минут с каждой стороны на небольшом огне.

Подавайте сиченики горячими, с соусом, например цвиклями, или с гарниром.

Приятного аппетита!