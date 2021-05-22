Слово «сиченик» произошло от слова «сечь», то есть дробить продукты.
Сиченики — это лепешки из мелко нарезанного мяса, рыбы или овощей, которые обваливают в панировочных сухарях и обжаривают с двух сторон на сковороде до золотистой корочки.
Это блюдо подают с пылу с жару вместе с соусом, например со сметаной, с разогретым сливочным маслом или томатным соусом.
Естественно, у украинских сичеников есть «братья» и в других странах, например котлеты в России, шницель в Австрии или кебаб в Турции.
Для приготовления куриных сичеников вам понадобятся:
- куриное филе — 300 грамм;
- лук — 70 грамм;
- чеснок — 15 грамм;
- сметана — 50 грамм;
- куриные яйца — 1 штука;
- мука пшеничная — 1-2 ст. ложки;
- масло растительное — 2 ст. ложки;
- соль, перец.
Нарежьте куриное филе, ополосните и просушите его. Мелко нарежьте острым ножом.
Очистите лук и чеснок. Лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок пропустите через пресс. Добавьте в миску с мясом. Следом добавьте сметану, вбейте крупное куриное яйцо. Перемешайте все.
Добавьте муку, соль и молотый перец, еще раз все перемешайте.
Прогрейте сковороду и смажьте ее маслом, на нее ложкой порционно выложите фарш. Жарьте сиченики по 5 минут с каждой стороны на небольшом огне.
Подавайте сиченики горячими, с соусом, например цвиклями, или с гарниром.
Приятного аппетита!