Отличным дополнением к холодцу, буженине или ветчине могут стать цвикли – традиционная западноукраинская пикантная закуска из свеклы и хрена

Существует мнение, что цвикли в галицкую кухню принесли евреи, так как им религия запрещает смешивать мясные и молочные блюда, а в Европе большинство мясных соусов с хреном заправляли сметаной.

Украинская кухня: как приготовить настоящий гуцульский банош © Из видео Рецепты от Со Вкусом Миколай Рей.

Цвикли на Украине едят на праздники, преимущественно на Пасху.

Готовится блюдо из верной свеклы, хрена и пряностей. Иногда в него добавляют винные яблоки или вишни.

Чтобы приготовить цвикли, нам понадобятся:

- свекла — 2 шт.;

- хрен — 1 ст. л.;

- сок лимона — 2 ст. л.;

- сахар — ½ ч. л.;

- соль — ½ ч. л.;

- зелень.

Отварите свеклу, остудите и натрите на мелкой терке, отожмите излишки сока.

Свеклу сбрызните лимонным соком. К массе добавьте тертый хрен, соль, сахар. Перемешайте.

Готовую закуску нужно хранить в холодильнике. Подавать цвикли можно отдельно, к какому-нибудь мясному блюду или на хлебе, украсив зеленью.

Приятного аппетита!