Существует мнение, что цвикли в галицкую кухню принесли евреи, так как им религия запрещает смешивать мясные и молочные блюда, а в Европе большинство мясных соусов с хреном заправляли сметаной.
Это блюдо входит и в национальную кухню Польши: первый польский рецепт цвикли в своей книге "Żywot człowieka poczciwego" («Жизнь Честного Человека») 1567 года приводит писатель Миколай Рей.
Цвикли на Украине едят на праздники, преимущественно на Пасху.
Готовится блюдо из верной свеклы, хрена и пряностей. Иногда в него добавляют винные яблоки или вишни.
Чтобы приготовить цвикли, нам понадобятся:
- свекла — 2 шт.;
- хрен — 1 ст. л.;
- сок лимона — 2 ст. л.;
- сахар — ½ ч. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- зелень.
Отварите свеклу, остудите и натрите на мелкой терке, отожмите излишки сока.
Свеклу сбрызните лимонным соком. К массе добавьте тертый хрен, соль, сахар. Перемешайте.
Готовую закуску нужно хранить в холодильнике. Подавать цвикли можно отдельно, к какому-нибудь мясному блюду или на хлебе, украсив зеленью.
Приятного аппетита!