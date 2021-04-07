В отчёте мониторинговой миссии ОБСЕ от 6 апреля упомянута гибель 4-летнего мальчика в Донбассе. Украина, ранее называвшая эту смерть фейком, продолжает отрицать свою причастность к произошедшему

«5 апреля сотрудники морга в н. п. Донецк (неподконтрольный правительству) по телефону сообщили наблюдателям, что 2 апреля к ним доставили тело 5-летнего мальчика, который умер ранее, 2 апреля, в результате взрывной травмы и множественных осколочных ранений.

6 апреля бабушка мальчика по телефону сообщила наблюдателям, что во второй половине дня 2 апреля её внук был возле их дома на улице Дорожной в Александровском, когда она услышала звук взрыва. Бабушка добавила, что она увидела на улице белый и чёрный дым. По её словам, выйдя на улицу, она увидела внука лежащим на земле и заметила следы от осколков повреждения на стене дома и расположенном рядом заборе.

Миссия продолжит уточнять обстоятельства данного происшествия», — говорилось в отчёте Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Таким образом, факт смерти Владика Шихова подтверждён уже на уровне СММ ОБСЕ.

Несмотря на это, украинские СМИ продолжают утверждать, что произошедшее — фейк. Так, «Украинская правда» в новости о смерти ребёнка пишет:

«Поддерживаемые Россией боевики в Донбассе придумали очередной фейк, обвинив украинских военных в убийстве ребёнка при помощи беспилотника».

При этом также упоминалось обращение украинской стороны СЦКК к СММ ОБСЕ с просьбой проверить информацию о гибели ребёнка.

«С учётом значительной отдалённости н.п. Александровское от линии соприкосновения сторон, что ставит вод вопрос использование на таком расстоянии БПЛА, а также принимая во внимание безосновательность обвинения, украинская сторона категорически отрицает свою причастность к тому, что произошло», — указывалось в обращении.

О том, что гибель мальчика от беспилотника — фейк, заявили и отдельные украинские журналисты вроде Дмитрия Лиховия, и проект StopFake, и украинское командование, и руководитель недавно созданного Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Любовь Цибульская.

А до этого некоторые украинские СМИ и вовсе заявили, что сама по себе гибель ребёнка — фейк. Миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Теперь тактика оправданий украинцев изменилась. Они начали утверждать, что мальчик якобы погиб в гараже, где находилась мина, найденная его дедушкой.

Тем самым они показывают, кем на самом деле являются и украинские журналисты, и украинские военные.

Человеческая трагедия

В понедельник, 5 апреля, официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели ребёнка и ранений двух жителей в результате обстрела Донбасса украинскими силовиками.

«По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ")», — сказала Петренко.

Она отметила, что Следственный комитет устанавливает причастных к этому преступлению.

В тот же день Владика Шихова хоронили на Волынцевском кладбище в Енакиево.

Проститься с мальчиком пришёл весь посёлок.

«В субботу должны были вести его в бассейн на плавание. Всё приготовили. И всё — его не стало. Собирал и паззлы, и мозаику собирал. Умный был мальчик, не по годам умный, хороший», — рассказывала журналистам на похоронах прабабушка мальчика Лилия Антонова.

На следующий день с родителями мальчика — Екатериной и Сергеем — встретилась поэтесса и журналистка Анна Долгарева.

«Вчера приезжали ребята-волонтёры до мамы туда. И дед чисто случайно стоял. В заборе, если вы там видели, там столбик стоит. Как расплавленная бутылка, белая расплавленная бутылка, только не застывшая, такая же белая, только как пластилин, как мать мне рассказывала. И стоит в руках крутит и говорит парню: "Гля, бутялка расплавилась, а обратно не сплавляется". А этот парень — волонтёр — говорит: "Это не бутылка. Это очень похоже на пластид". Или пластилин. Они маме сказали, но мама не запомнила, она старенькая. Сказала, что-то похоже на пластилин», — рассказал отец мальчика.

По словам отца, миссия ОБСЕ до них так и не добралась.

Мать мальчика рассказала, что в день гибели мальчик попросил бабушку поиграть во дворе. Он выбежал из дома, пока бабушка одевалась.

«Он взял машинки, выходит во двор — первым выскочил за дверь. Следом тёть Наташа обувает тапки, открывает дверь и — бах! Сколько времени надеть тапки?» — рассказала мама мальчика о том, как погиб её сын.

Но украинские журналисты и военные продолжают лгать миру о том, почему погиб четырёхлетний мальчик.

Неумелое оправдание убийства

Работавший не на одной войне журналист Александр Коц поражён.

«По ту сторону линии фронта изгаляются в пропагандистских штампах. И постанова это, и обстреляли сами себя, и вообще дедушка мину в гараж принёс, а мальчик там её нашёл. Слишком далеко, говорят, от украинских позиций, не долетели бы. В Сирии у "бармалеев" ударные самоделки на 70, а то и 100 километров летают, а у украинцев руки не из того места растут? Даже то, что проскальзывало в телесюжетах, вполне способно добраться от линии разграничения до Александровского и вернуться обратно», — отмечает он.

И действительно, Украина не раз хвалилась своими разработками в отрасли беспилотников, в том числе и работающих на средние дистанции.

При этом первые сообщения о применении Украиной беспилотников датируются июлем 2014 года. Репортаж об этом делал Мустафа Найем.

С тех пор украинские производители и операторы смертоносных машин продвинулись гораздо дальше в своих умениях.

В марте 2020 года украинский журналист Андрей Цаплиенко сделал репортаж об украинском ударном дроне, который применяется для бомбардировки позиций ДНР и ЛНР.

На одном из кадров этого видео заметно, как снаряд беспилотника падает неподалёку от жилых домов.

На зачем украинцам бомбить глубокий тыл ДНР?

«А ведь в самом деле, почему именно сейчас укры решили попробовать зайти поглубже за ЛБС (линию боевого соприкосновения. — Ред.) с таким боеприпасом, предназначенным для поражения открыто расположенной живой силы, причём летящем с самолёта в формате "куда-то примерно туда"?

Как я уже сказал, в глубоком тылу проверочной целью для такого боеприпаса могут стать ППД (пункты постоянной дислокации. — Ред.) воинских частей, в которых можно застать такую сцену, как построение на плацу, причём и до, и после самого построения там будет достаточно народа, скученного в достаточно большом прямоугольнике или квадрате, куда эта штука попасть может без проблем.

И там, например, могут оказаться те люди, которых на передовой просто никогда нет шанса убить — специалисты-артиллеристы, от работы которых зависит эффективность стрельбы "богов войны" на данном участке в случае обострения», — считает рядовой Народной милиции ЛНР Андрей Морозов. Кулеба назвал условие открытия огня по Донбассу © Facebook, Dmytro Kuleba

У себя в блоге он рассказал и о взрывчатке, которую стали применять украинцы недавно и которой мог быть убит Владик.

Он уверен, что Украине «срочно стала нужна война, потому что строительство СП-2 не просто не получилось заблокировать, а его уже вот-вот закончат».

Однако вместо военной цели жертвой украинского беспилотника оказался невинный четырёхлетний мальчишка.

«Я передаю привет всем тем украинским волонтёрам, которые с огромным энтузиазмом помогали производить беспилотники для украинской армии. Это вы, "добрые и мирные" ребята, убили четырёхлетнего мальчика», — обратилась к украинским волонтёрам журналистка и поэтесса Долгарева.

Впрочем, украинских военных, журналистов и волонтёров эта смерть вряд ли проймёт. Они относятся к тем, кто по другую от них сторону от линии соприкосновения в Донбассе, как к нелюдям. Но ни один из них не задал себе вопроса: а ведут ли они сами себя по-человечески?