Во вторник, 30 марта, состоялось внеочередное заседание Верховной Рады. Депутаты приняли постановление относительно эскалации в Донбассе, в результате которой погибли украинские военнослужащие. Также парламентарии потребовали от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия

Сергей Баранов: Украина хочет отрепетировать уничтожение ДНР и ЛНР © Facebook, Сергей Баранов

«Верховная Рада требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наёмников, вооружённые формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, их оружие и технику и вернуть Украине под полный контроль признанные на международном уровне границы», — говорится в тексте документа, за одобрение которого проголосовали 308 депутатов.

Рада также поприветствовала усилия президента Украины Владимира Зеленского по неотложной активизации контактов в «Нормандском формате».

Кроме того, депутаты призвали мировое сообщество к продолжению и усилению международного политического и экономического давления на Россию.

Отметим, Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на востоке Украины, однако украинские власти объявили РФ «страной-агрессором», не объявляя при этом войну, а продолжая торговлю с «агрессором».

На Донбасс? Франция готова продать Украине истребители © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк Наталья Никонорова заявила, что обвинение ополчения республики в обстреле, при котором погибли украинские силовики, является «очередной информационной провокацией», при помощи которой «представители Киева вновь пытаются обострить и без того накалённую обстановку».

«Нет рычагов воздействия»

Что касается грозного постановления, то далеко не всех такие действия нардепов впечатляют. Так, находящийся в изгнании украинский политик Анатолий Шарий, выступая в эфире «Первого Национального», сказал, что депутаты Рады могут хоть 20 осуждений (действий России. — Ред.) принять, но дело в том, что «нет рычагов воздействия уже на Российскую Федерацию».

Политик, подчеркнув, что он высказывает своё личное мнение, пояснил: это произошло из-за постоянных санкций, ведь, если вводить их каждый день, они просто перестают действовать.

«Если вдруг Россия решится на какие-то действия, суровые действия, то как на неё повлиять — санкции опять введут? Да им плевать уже на санкции, они развернулись в сторону Китая и Азии», — сказал Шарий.

Комментируя планируемую видеоконференцию лидеров России, Германии и Франции, которая пройдёт без участия президента Украины, политик отметил, что Зеленский ранее имел все возможности для проведения переговоров с президентом РФ Путиным, но сам эти возможности «обрубил».

«Вернуть подразделения»

Заслуживает внимания воинственная риторика, звучавшая под сводами Рады. Вернуть подразделения на позиции, на которых они были до отвода, призвал, выступая в парламенте, экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко.

Он также предложил вывести на линию соприкосновения контрснайперские группы, которые, по его словам, «преступно были отведены», и обеспечить их необходимым оружием и патронами.

По мнению Порошенко, следует снять ограничения на деятельность разведывательных групп, «возобновить деятельность дронов, возобновить артиллерийскую разведку и контрбатарейную борьбу».

Порошенко отметил, что позиции Киева ослабляет отсутствие прямого диалога между президентом США и президентом Украины. По его мнению, «причины очевидны — защита Зеленским интересов Коломойского».

Всех на учёт

Депутаты Рады приняли 30 марта во втором чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законы относительно усовершенствования отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и ведения воинского учёта». Как сообщают украинские СМИ, закон позволит в случае обострения ситуации в течение суток призвать резервистов, не объявляя мобилизацию.



Александр Жилин: Украина не государство, Украина — ресурс войны с Россией © Twitter, Александр Жилин

Вообще порядок воинского учёта будет, в соответствии с новым законом, усовершенствован, появится автоматизированная система, которая позволит объединить электронный реестр военных с другими реестрами. Также законом предусмотрены достаточно серьёзные штрафы за нарушение правил учёта призывниками, военнообязанными и резервистами.

Если завтра война

О чём всё это говорит? Говорит о том, что риск возникновения войны по-прежнему велик. И эта война будет вестись вовсе не за интересы Украины и её граждан.

Зеленский ничего не решает, ему придётся выполнить любую команду кураторов, считает военный эксперт Александр Жилин. По его словам, «…сама Украина — это уже не государство, это ресурс войны с Российской Федерацией».

«Я думаю, что Зеленскому надули в уши: "Мы сейчас там что-то быстро решим, захватим", но стратегическим планированием там никто не занимается, и снова, я думаю, будет то, что уже было, — если не котлы, то колоссальные потери», — сказал Жилин в интервью изданию Украина.ру.

Он добавил: «А колоссальные потери вот для меня, родившегося на Южной Украине, это моя малая родина, и мне совершенно одинакова боль матери в Киеве и боль матери в Донецке, если их сыновья погибнут за интересы олигархов вот там, на Донбассе».