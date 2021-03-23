Военный эксперт Александр Жилин рассказал, кому выгодно обострение ситуации на Донбассе и почему Украина столь самозабвенно возвращается на рельсы милитаристской риторики

— Чем и кому выгодна большая война на Донбассе?

— Залог убежденности Киева: сможет ли Зеленский избежать судьбы Саакашвили?

— Как изменилась армия Украины с 2014 года?

— Как изменились армии Народных Республик Донбасса с 2014 года?

— Сравнение армии Грузии 2008 года и современной Украины.

— Как отразится на России большая война на Донбассе?

Путь к войне. Киев отказался от предложений Москвы по Донбассу © Facebook, Операція об'єднаних сил

В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.