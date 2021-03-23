— Чем и кому выгодна большая война на Донбассе?
— Залог убежденности Киева: сможет ли Зеленский избежать судьбы Саакашвили?
— Как изменилась армия Украины с 2014 года?
— Как изменились армии Народных Республик Донбасса с 2014 года?
— Сравнение армии Грузии 2008 года и современной Украины.
— Как отразится на России большая война на Донбассе?
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля этого года ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В ЛДНР считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт.