Украинская политика – явление крайне интересное. Особенно если наблюдаешь за ней со стороны и её плоды непосредственно тебя не касаются. Надо только учитывать, что большая часть событий украинской политической жизни имеет двойное дно и включает интерес не только украинских, но и заокеанских игроков

Фактор внешнего управления выражается не только в прямых указаниях из Вашингтона относительно того, что и как надлежит делать, но и в попытках украинских властей угадать, что именно будет угодно большому белому (сейчас уже не белому — борьба с расизмом, сами понимаете…) бване.

МИД и Навальный

Вот, например, простейшая ситуация: МИД Украины подаёт иск в Европейский суд по правам человека против России. Россия обвиняется в том, что её спецслужбы в 2017 году ликвидировали офицеров СБУ — Александра Хараберюша и ГУР — Максима Шаповала. Но на первом месте в списке «ликвидированных» стоит… российский оппозиционер Алексей Навальный!

Казалось бы — ну какая связь? Украинские офицеры были взорваны в своих автомобилях. Считается, что это месть ДНР, хотя даже в «патриотических» кругах сколько-нибудь информированные люди вполголоса признают, что Хараберюш скорее всего неудачно вписался в некие контрабандные схемы (кстати, женщину, которая, по версии суда, подложила ему мину в машину, обнаружили не в Донецке или Москве, а в Одессе, что само по себе примечательно).

Навальный, конечно, по отцу украинец, но на этом его связи с Украиной заканчиваются, да и на вопрос «чей Крым?» он правильно ответить не может. Опять же, его не взорвали, а отравили, и не в Киеве, а в Кафтанчиково, он не умер, а выжил (повезло мужику).

Тем не менее в МИД ловко (ну, они думают, что ловко) поймали актуальную повестку и отрапортовали перед «вашингтонским обкомом», что тоже переживают за Навального.

Впрочем, история с Навальным столь абсурдна сама по себе, что «заказ» вполне мог поступить и из Вашингтона, а украинских офицеров прицепили к делу уже местные гении — для большей убедительности.

Погоня за самолётом

В Борисполе арестован Владимир Яценко, бывший первым заместителем председателя правления Приватбанка в 2016 году. Он обвиняется в хищениях накануне национализации банка.

При этом украинские «правоохранители» творили историю — Яценко вообще-то летел из Днепропетровска в Вену, где он постоянно живёт, но самолёт посадили в Борисполе, угрожая его сбить. Это уже второй такой случай: в 2016 году СБУ так хотела побеседовать с гражданином Армении Арменом Мартиросяном, что через диспетчеров угрожала сбить самолёт «Белавиа», на котором тот летел из Киева в Минск. Самолёт вернули, с Мартиросяном побеседовали, а потом… отпустили его восвояси.

Яценко скорее всего так просто не отделается. К тому же прокуратура и НАБУ копают не только под него, но также под бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета и его замов — Тимура Новикова, Юрия Пикуша и Татьяну Гурьеву. Конечной целью является, как мы понимаем, мохнатая фигура бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

Казалось бы, он-то должен чувствовать себя сравнительно спокойно — у него есть какие-то договорённости с президентом Зеленским, да и последний должен быть ему благодарен за возможность стать состоятельным человеком… В конце концов, опыт показывает, что для политиков ссориться с Коломойским вредно для здоровья — он умеет создавать проблемы.

Но тут сработали другие обязательства президента, которые оказались весомее. В первую очередь это условия МВФ, который требует исключить возможность возвращения Коломойскому изъятой у него собственности (она, конечно, священна и неприкосновенна, но не для всех). Не менее важно и то, что к Коломойскому есть претензии со стороны США.

Так что Игорю Валерьевичу нужно либо бежать, либо срочно устраивать Майдан. Благо, планы Зеленского провести деолигархизацию затрагивают отнюдь не только его интересы.

Вакцинация

На этой неделе начинается вакцинация населения Украины от коронавируса индийской вакциной, являющейся лицензионной копией очень слабой вакцины AstraZeneca. В Киеве педиатры ещё до коронавируса настоятельно рекомендовали ни в коем случае не прививать детей индийскими вакцинами — подозревали, что трудолюбивые индусы делают их из тёртых кирпичей и мела…

Читатель, конечно, заинтересуется: а что же с китайской вакциной (к слову — столь же ненадёжной), которую Украина уже законтрактовала и даже вроде бы оплатила?

Мы ещё тогда, когда только было заявлено о таком намерении, выражали сомнение, что китайская вакцина попадёт на Украину. Просто потому, что переговоры происходили в то же время, когда США категорически запретили Украине продавать «Мотор Сич» китайским инвесторам.

Насколько можно понять, санкции Украины против этих инвесторов по вакцинной сделке особенно не ударили — ведь формальным владельцем вакцины является британский посредник. Дело в другом.

США прямо не запрещали закупать китайскую вакцину — это выглядело бы уж очень неприлично. Достаточно уже того, что и.о. посла США проинформировала министра здравоохранения Максима Степанова о том, что Украина не будет закупать российскую вакцину.

Но вот НАБУ начала расследование относительно закупки китайской вакцины. В слове НАБУ от Украины — только буква «У» и кадры. Вообще же это департамент американской администрации, финансируемый за счёт украинского бюджета и взяток от украинских коррупционеров (вообще годная схема — содержать охрану концлагеря за счёт заключённых: Гиммлер одобряет). И, понятно, в данном случае НАБУ сигнализирует — использовать китайскую вакцину нельзя, потому что китайцы — враги.

Логика такая же, как в случае с Россией: газ и электроэнергию покупать можно, а вакцину — нельзя.

Казус Стерненко

Суд посадил одесского националиста Сергея Стерненко на семь лет. И это только одно из трёх дел.

Результат логичный, но никак не ожидаемый.

Владимир Зеленский боится националистов, а сейчас среди них началось возбуждение и даже мобилизация. Выйти в защиту «побратима» призывает даже легендарный Владимир Парасюк, которого в последние годы не было видно — его семейство всплыло в делах о расследовании расстрелов на Майдане… Даже не знаем, на какого из Владимиров ставить.

Политическая логика такого судебного решения вполне понятна: Зеленский, введя санкции против Медведчука, даёт сигнал избирателям Юго-Востока, что уж он-то будет бороться с националистами более эффективно, чем Медведчук, и голосовать нужно за него и за «слуг народа».

Впрочем, не исключено и то, что «дело Стерненко» станет основанием для новых санкций против судебной системы Украины.

Знающие люди, впрочем, говорят, что проблемы Стерненко связаны вовсе не с особенностями политического маневрирования действующего президента.

Просто Стерненко изначально входил в клиентелу СБУ, которую курирует ЦРУ (вспомним американский флаг на здании на Владимирской в 2014 году), но потом переключился на «соросят», которых курирует Госдеп.

Интерес Стерненко понятен — в СБУ он был мелким уголовником по вызову (ну, не очень мелким — похищение и пытки, за которые он схлопотал срок, всё же серьёзное преступление), а «соросята» начали лепить из него высокоинтеллектуального политического лидера, чуть ли не замену Порошенко…

Но тут возник конфликт интересов вокруг «ценного кадра» (простите, но ценность кадров среди майданной публики определяется мерой отмороженности), и есть основания полагать, что судьба Стерненко решается вовсе не в одесском суде, а где-то между Лэнгли и Фогги Боттом…

Кстати, судьба Зеленского решается там же. Что поделаешь — суверенитет Украины вот такой. Гибридный.