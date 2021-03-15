Европейские страны так и не открыли рынки для украинских товаров, беспошлинно в ЕС поставляется только мизерная часть украинской продукции

Торговое сотрудничество с ЕС оказалось не столь выгодным, как представляли себе сторонники евроинтеграции. Украина, распахнувшая свой рынок для европейских товаров с высокой добавленной стоимостью, в Европу поставляет преимущественно сырье.

Безвозвратные потери

«Остановите Европу!» Украинские молочники в ожидании невозможного © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Если в 2013 году Украина экспортировала товаров на $63,3 млрд, то в 2020-м — на $49,3 млрд. Европейский союз в минувшем году оставался основным торговым партнером Украины. На страны ЕС приходится 40,7% украинского торгового оборота, хотя импорт за год уменьшился на 6,2%, до $23,45 млрд, экспорт — на 11,3%, до $18,6 млрд.

В украинском экспорте на Россию сейчас приходится 5,5%. В 2013 г. в ТОП-10 товаров украинского экспорта в РФ, которых было поставлено на $5,1 млрд (это больше 1/3 от всех поставок), было 4 машиностроительных позиции, 4 позиции по металлам и изделиям из них, а также по 1 позиции химпрома и пищепрома. То есть чисто сырьевых товаров в этом списке не было вообще, а лидировали товары с более высокой добавленной стоимостью.

Негативные тенденции в изменении структуры внешней торговли Украины с РФ наглядно демонстрирует изменение объемов и доли продаж высокотехнологичных товаров.

В 2020 году доля сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме украинского экспорта составила 45%. Аграрная продукция осталась основой внешней торговли Украины, но примечательно, что экспорт остался на уровне 2019 года, а импорт вырос на 13%. Товарная структура украинских поставок в Европейский Союз в значительной степени повторяет общую — более 80% в ней приходится на экспорт зерновых и масличных культур, жиров и масла, остатков перерабатывающей промышленности.

Декларировалось, что одной из главных целей Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом является снятие торговых барьеров. Это когда украинские компании беспрепятственно продают свои товары в Европе, а европейские — на Украине. Беспрепятственно — то есть без пошлин. Однако пока это улица с односторонним движением. Украинская продукция поставляется на европейский рынок по достаточно жёстким квотам, большинство из которых выбирается в первый же месяц года. Евросоюз же на спешит расширять закупки украинских товаров.

Вино

Истина в вине. Особенно для Украины © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

В 2020 году Украина установила исторический абсолютный рекорд импорта вин — $179,3 млн, что на $32,4 больше, чем годом ранее. Также выросло отрицательное сальдо внешней торговли виноградными винами — до $166,2 млн. Крупнейший поставщик вина на Украину — Италия. На втором месте — Франция, на третьем — Германия. Примечательно, что крупнейшим импортером украинских вин является Казахстан, на втором месте — Германия.

При этом в 2020 году производство винограда на Украине сократилось на 97 тыс. тонн — до рекордно низкого объема в 269 тыс. тонн. Переработка винограда упала почти в два раза по сравнению с 2019 годом — до 75 тыс. тонн, что также является рекордно низким показателем за всю историю независимости.

Украинские виноделы уверены, что введение нулевой пошлины негативно повлияет на состояние винодельческой отрасли. Порядка 95% украинского вина продается в ценовом сегменте до 100 грн (265 руб.), а снижение розничной цены импортных продуктов на 10-15 грн (26-40 руб.), которое последует после обнуления пошлины, даст возможность дешевому импортному продукту заместить украинский продукт в данном сегменте.

Более того, ситуация усугубляется тем, что в винодельческих странах Евросоюза государство существенно поддерживает внутреннее производство. Винодельческие компании в Италии, Испании, Франции могут получить до 50%, а иногда и 70% компенсации производственных затрат. К слову, во Франции на финансирование винодельческой отрасли в 2019 году выделялось до 8 млрд евро, в то время как на Украине подобной поддержки нет и не планируется.

Виноделы уверены, что вместо такого послабления, как обнуление пошлины, наоборот, необходимо было вводить заградительную пошлину, которая защитит внутренний рынок и поддержит внутреннего производителя, а не введет винодельческую отрасль в крутое пике.

Молоко

Крах иллюзий. Коронавирус уничтожил мечты Украины об аграрной сверхдержаве © РИА Новости, Улозявичюс | Перейти в фотобанк

В 2020 году импорт молочных продуктов всех категорий вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом. Украина закупила за границей 90 тыс. тонн молочных продуктов на сумму более $300 млн.

Доля импорта на украинском рынке по некоторым категориям продуктов выросла до небывалых размеров: к примеру, заграничные сыры занимают 40% всего ассортимента сыров в стране. К слову, около трети всего объема «молочки» Украина закупила у Польши, которая создала своим молочникам благоприятные условия для производства и переработки молока, чего не скажешь про Украину.

Более того, со следующего года устанавливаются нулевые таможенные ставки на импорт молочных продуктов из ЕС. И без того недорогая европейская «молочка» будет стоить еще дешевле, и Украина станет главным рынком сбыта излишков европейского молока. Из-за высокой себестоимости производства украинские молочные продукты не смогут конкурировать с европейскими. Для ЕС, где наблюдается существенный избыток молока, это прекрасная возможность завоевать украинский рынок.

Производство молока на Украине падает уже несколько лет подряд. Дефицит компенсируется расширением импорта. По итогам 2020 года Украина превратилась в нетто-импортера молока: импорт вырос на 113%, что эквивалентно 1 млн тонн молока-сырья.

Дешевый импорт без серьезной государственной поддержки отечественного производителя приведет к постепенному исчезновению украинской молочной отрасли.

Свинина

В течение последних 5 лет, в соответствии с Соглашением об ассоциации, внешняя торговля свининой в обоих направлениях по квоте составляла 20 тыс. т в год. Однако за время действия Соглашения поставки осуществлялись только односторонне: из ЕС на Украину. Кроме того, экспорт свинины и продукции свиноводства из Украины в ЕС запрещен из-за африканской чумы свиней, которую на Украине впервые зарегистрировали еще в 2012 г. В рамках соглашения о свободной торговле в 2021 г. годовая квота будет пересмотрена.

Недавно Ассоциация мясной отрасли обратилась к Кабинету министров Украины, парламенту и президенту — не увеличивать квоты беспошлинного импорта свинины на Украину, поскольку это представляет угрозу для продовольственной безопасности. В ассоциации считают, что экспорта свинины из Украины в ЕС нет не только из-за неблагополучного статуса Украины по африканской чуме свиней, а из-за значительно более высокой себестоимости и цены украинской свинины. Уже сейчас известно много случаев закрытия по всей стране свинокомплексов, которые работали неэффективно.

Увеличение квот на беспошлинный импорт свинины может негативно повлиять и на рентабельность производителей курятины даже в условиях самой низкой в мире себестоимости украинских кур. В ассоциации отметили, что низкая себестоимость украинской курятины вместе с увеличением беспошлинного ввоза дешевой свинины из ЕС может стать приговором для свинокомплексов, которые имеют высокую себестоимость производства. А таких на Украине большинство.

«В условиях, когда отечественный производитель работает в убыток, должны быть приняты все меры для его защиты. Одна из ключевых позиций — ограничить доступ к внутреннему рынку свинины иностранного происхождения по привилегированным условиям (без уплаты пошлины)», — считают в Ассоциации «Свиноводы Украины».

Промышленный безвиз не панацея

Квоты — это еще не самое печальное. Гораздо опаснее полная открытость рынка Украины и фактическое отсутствие доступа для украинских промпроизводителей к рынку ЕС.

Чтобы попасть на европейский рынок, украинской промышленной продукции необходимо пройти долгую и дорогостоящую процедуру сертификации. Соглашение об ассоциации предусматривает перспективу заключения соглашения о так называемом «промышленном безвизе». Для этого стороны должны подписать соглашение об оценке соответствия промышленной продукции (АСАА), тогда украинские производители и экспортеры смогут маркировать свою продукцию европейским знаком соответствия (СЕ) и свободно продавать ее на рынке ЕС без дополнительной сертификации.

Данную перспективу Евросоюз реализовывать не торопится, первая миссия Евросоюза для подготовки к заключению соглашения о "промышленном безвизе" начала работу на Украине лишь в конце октября 2020 года. Ожидается, что экспертная миссия ЕК сможет предоставить свои выводы о готовности Украины к промышленному безвизу в конце первого квартала 2021 года.

Почему Украина постепенно переходит на импортное питание © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Но сейчас, по словам украинского министра экономики Игоря Петрашко, комплексный процесс установления "промышленного безвиза" происходит лишь в трех секторах промышленной продукции. А именно — низковольтное электрооборудование, электромагнитная совместимость оборудования и машины.

В интересах Украины добиться, чтобы ЕС стал альтернативным России рынком для украинской продукции машиностроения. Ведь из-за потери российского рынка для промтоваров из Украины в 2013-2014 годах украинская экономика понесла убытки в размере $15 млрд. В 2012 году РФ являлась крупнейшим покупателем машиностроительной продукции из Украины (до 70% промтоваров, в основном транспортные средства, энергетическое оборудование, двигатели).

Что касается Европы, то это конкурентный рынок, насыщенный продукцией локальных производителей, и «промышленный безвиз» с Украиной создает вызов их интересам. Без одобрения правительств всех стран-членов, которые учитывают запросы национальных отраслевых ассоциаций, ЕС не может заключить соглашения с третьими странами. Рынок ЕС насыщен данной продукцией. Западная Европа — один из мировых центров по производству электрооборудования. Если говорить о продукции судостроения, которое указано в перечне приоритетных видов промтоваров в соглашении об ассоциации, то показателен пример Греции, чьи верфи пришли в упадок после вступления в ЕС. Греческие заводы не выдержали конкуренции с Германией, которая занимает 6-е место в мире по объемам судостроения.

В случае с Украиной низкий уровень инновационности, критически низкая производительность труда, отсутствие секторальной поддержки, невозможность провести быструю и масштабную модернизацию предприятий — объективные факторы, препятствующие выходу на европейские рынки. Таким образом, от ЗСТ с ЕС Украину вместо экономического прорыва ожидает экономический провал.