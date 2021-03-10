Вашингтон запугивает Польшу и Прибалтику, чтобы те закупали вооружения и энергоресурсы у США. Отсюда и прогнозы, что в случае войны эти страны будут заняты «противником с Востока» за несколько дней

Зима тревоги польской

В конце января 2021 года в Польше завершились крупные — с участием нескольких тысяч офицеров всех родов войск — штабные учения «Зима-20», в подведении итогов которых принял участие лично президент страны Анджей Дуда. Выступая перед руководством Министерства обороны и высшими армейскими чинами в Академии военных искусств 27 января, Дуда отметил, что это были самые масштабные учения подобного рода с 1989 года. А уже через несколько дней польские СМИ — относящийся к медиа-группе Polsat популярный портал Interia и таблоид Super Expres — сообщили шокирующие подробности учений. Михеев объяснил, как Польша может заполучить западные территории Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Итак, на пятый день виртуального конфликта с «противником с Востока» его войска были бы на линии Вислы, Варшава оказалась бы в окружении, ВВС и ВМС Польши — фактически уничтожены, а все стратегические порты — заблокированы. Кроме того, расположенные на восток от Вислы польские подразделения понесли бы огромные людские потери, которые в батальонах первого эшелона оценивались от 60 до 80 процентов личного состава, да и оборона по линии Вислы не могла остановить противника от дальнейшего продвижения на Запад. И всё это в условиях, когда первоначальные планы предусматривали оборону на протяжении 22 дней, в том числе удерживание противника на восточных границах Польши как минимум трое суток. Причём на поддержку заокеанских союзников польским военным рассчитывать не было смысла: несколько лет назад тогдашний главнокомандующий войск США в Европе генерал Бен Ходжес заявлял, что американская военная помощь будет предоставлена Польше на протяжении… как раз пяти дней.

Кроме этого, оказалось, что широко разрекламированное американское оружие, на которое Польша потратила десятки миллиардов долларов, отнюдь не гарантирует успеха в войне. Ведь описанный выше катастрофический результат учений был получен несмотря на то, что Генштаб Польши предполагал участие в войне американских вооружений, которые на берегах Вислы в полном объеме ожидают только к середине, а то и концу 2020-х: двух эскадрилий истребителей-бомбардировщиков F-35, систем ПВО Patriot и ракетных систем залпового огня HIMARS. К примеру, первых шесть самолётов F-35 американцы собираются передать Польше только в 2024 году — но два года они будут размещены на базе ВВС США в Аризоне, где польские пилоты будут осваивать новую технику. Лишь после этого планируется постепенное перебазирование F-35 на берега Вислы, но все 32 самолёта ожидаются лишь в 2030 году.

Естественно, ни канцелярия президента Польши, ни Министерство обороны этой страны не дали никаких комментариев относительно учений «Зима-20», ссылаясь на их секретность. Большинство польских СМИ в той или иной мере пересказали упомянутые выше публикации Interia и Super Expres, воздерживаясь от резких оценок. В среде польских крайне правых ситуация опять послужила поводом для призывов к усилению польской армии и большей её независимости от войск США, а также налаживанию отношений с Россией — поскольку всё равно войну с ней выиграть невозможно. Однако через несколько дней тема военного конфликта с Россией практически исчезла из польских СМИ — до минувшей недели, когда её актуализировал бывший командующий Сухопутных войск Польши, генерал-полковник в отставке Вальдемар Скшипчак. Западноукраинский эксперт рассказал, как ЕС, Венгрия и Польша унизили Киев © Facebook, Святослав Вишинський

Генерал Скшипчак: «Страны Прибалтики будут заняты за 2-4 дня»

Авторская статья генерала Скшипчака «Калининградский блеф» в профильном издании Defence24 оставляет двоякое впечатление. Он сам основное внимание уделил не столько реальной, сколько информационной войне с Россией, при этом акцентировав, что дискуссия вокруг учений «Зима-20» была «клиническим примером беспомощности польских политиков или даже саботажа» и «попыткой дискредитации начальника Генерального штаба и нашей армии». Однако вряд ли опытный военачальник не понимал, что своим выступлением в медиа он как раз и подогревает упомянутую дискуссию, которую к тому времени заглушили.

Тем более, что сам Скшипчак прекрасно знает о влиянии СМИ на ситуацию в войсках. Так, после смены власти в Польше осенью 2007 года новое правительство решило увеличить количество польских военных в Афганистане. Американцы на это согласились, передав в 2008-м полякам контроль над провинцией Газни. Однако Скшипчак, который в качестве командующего Сухопутных войск отвечал за подготовку контингента, неоднократно заявлял, что войска недостаточно экипированы для такой миссии, и требовал закупки новых вооружений. А после гибели в августе 2009 года очередного польского офицера генерал Скшипчак дал интервью польской прессе и телевидению, в которых резко раскритиковал военную администрацию Польши. Продолжением этого стала перепалка генерала в СМИ с министром обороны Богданом Клихом, в результате чего Скшипчак подал в отставку, заявив: «Соглашаясь на дальнейшее сотрудничество с этим паном, я не мог бы смотреть своим солдатам в глаза».

С тех пор генерал-полковник Скшипчак регулярно выступает в польских СМИ как военный эксперт. Собственно, в упомянутой статье он весьма корректно прогнозирует результаты военного конфликта России и НАТО на польско-балтийском театре военных действий — хотя и тут противоречил сам себе. С одной стороны, он заявляет, что Москва блефует, представляя Калининградскую область как самый милитаризованный регион РФ, с другой — не отставляет камня на камне от ряда культивируемых в Польше мифов.

Во-первых, утверждает генерал Скшипчак, НАТО не сможет помочь своим прибалтийским членам, и территории Литвы, Латвии и Эстонии будут заняты за 2-4 суток. Во-вторых, по его словам, «Сувалкский коридор» (100 километров суши на границе Польши и Литвы, отделяющие Белоруссию от Калининградской области) не имеет никакого стратегического значения, потому что в случае реальной войны войска России и Белоруссии «не будут смотреть на политическую карту, а просто пройдут через ту территорию, которую сами выберут». Безпалько сказал, что будет, если Россия, Польша, Венгрия и Румыния решат поделить Украину © РИА Новости, Нина Зотина

Калининград как польская идея-фикс

Примечательно, что генерал Скшипчак акцентирует внимание именно на Калининградской области, хотя и подчёркивает, что размещённые там войска будут играть вспомогательную роль — как при занятии Прибалтики, так и для «действий основных сил, которые ударят с Востока». Похоже, в Польше так и не избавились от многовековой мечты получить под свой контроль «Крулевец» (польск. Królewiec — смысловой перевод названия Кёнигсберг), и эту мечту умело подогревают заокеанские союзники.

Так, в октябре 2019 года связанный с ЦРУ американский «мозговой центр» Jamestown Foundation опубликовал доклад «Как защитить страны Прибалтики». Несмотря на заголовок, фактически в нём идёт речь о полномасштабной наступательной операции войск НАТО против России и Белоруссии. Авторы акцентировали внимание на том, что «в первую очередь нужно решить вопрос с Калининградом», причём регион, согласно планам вашингтонских стратегов, должны оккупировать польские и американские войска. «Если бы Польшу попросили принести жертву ради снижения роли Калининграда после российской агрессии, представляется разумным передать регион полякам в рамках послевоенного урегулирования» — сказано в документе, который вызвал тогда бурный резонанс в польских СМИ.

Польский военный эксперт, преподаватель Академии военных искусств Польши профессор Анджей Запаловский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру отметил, что генерал Скшипчак в своей статье продемонстрировал большую реалистичность, что свидетельствует об ответственном подходе к предмету, а особое внимание к Калининградской области считает следствием военного потенциала этого региона.

«Я не могу судить об отдельных лицах, принимающих решения, но в общепринятом понимании для польских политиков было бы безумием начинать военные действия против России. То, что предлагают некоторые аналитические центры в США, на мой взгляд, только их провокации. Ни один серьёзный стратег не будет пытаться дестабилизировать регион Европы только из-за более или менее серьезного обещания получить нечто, что может привести только к непредсказуемым последствиям. Есть грань между интеллектуальной провокацией и глупостью того, кому она адресована» — отметил профессор Запаловский. Украина и Польша назвали Белоруссию основой своей безопасности © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

А вот польский политолог Конрад Рэнкас решил в комментарии Украина.ру продолжить интеллектуальную провокацию американских коллег, хотя и отметил, что главной целью всех подобных прогнозов и дискуссий является попытка Вашингтона запугать Польшу и страны Прибалтики «русской угрозой» и принудить их к закупкам вооружений и энергоресурсов у США. «Раз уж поляки должны войти в Калининград, как Пилсудский в Киев, то у знающего историю польского патриота должен возникнуть вопрос — а почему именно в Калининград, с которым нас реально ничего не связывает, а не в Вильно (Вильнюс) или Дынэбург (Даугавпилс)? Города, несомненно, исторически польские, по-прежнему окружённые значительными центрами польского населения» — отмечает Рэнкас.

«В конце концов, раз уж мы должны «принести жертву» ради прибалтов, спасти националистические власти Литвы и Латвии — то разве в случае реальной угрозы (не обязательно российской, стоит добавить) у нас нет обязательств перед нашими соотечественниками, являющимися коренными жителями Виленском крае и в польской Ливонии?— риторически спрашивает он. — Если прибалты когда-нибудь спровоцируют военную авантюру, угрожающую нашим соплеменникам, то путь нам указал генерал Люциан Желиговский, который в 1920 году присоединил Виленский край к Польше. Так что нечего нам делать в Калининграде, в такой ситуации направление — Вильно! И там мы, несомненно, продержимся дольше, чем пять дней…»