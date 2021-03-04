Ситуация на востоке Украины накаляется. И настолько, что обычно сдержанный в оценках полпред России в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов сделал серьёзное заявление. По его словам, Киев провоцирует военную эскалацию на Донбассе

Для этого есть основания. Полпред сообщил журналистам, что на онлайн-заседании ТКГ в среду обсуждали «новую волну нарушений» со стороны Украины на линии соприкосновения, причём эти нарушения — «не спровоцированные и не случайные», а целенаправленные действия, совершённые по приказу Киева.

«Наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств Вооруженных сил Украины и размещение боевой техники ВСУ в жилых районах», — сказал Грызлов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Возрастающая военная агрессия»

Обстановка накаляется: ЛНР обвинила Киев в усилении военной агрессии © Facebook, Операція об'єднаних сил

В МИД непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) считают, что обсуждение вопросов в области безопасности остается безрезультатным: вдоль линии соприкосновения продолжаются обстрелы населённых пунктов со стороны ВСУ. При этом, заявили в ведомстве, «все призывы Донецкой и Луганской Народных Республик о необходимости как можно скорее согласовать обновленный пакет мер по усилению режима прекращения огня для недопущения дальнейшей эскалации конфликта по-прежнему игнорируются украинской стороной».

ДНР обращает внимание стран-гарантов Минских соглашений на «деструктивные действия украинских властей» и просит оказать влияние на руководство Украины «с целью разблокирования переговорного процесса и реализации обязательств, взятых на себя путем подписания Комплекса мер и других документов Минского пакета» (об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на МИД непризнанной республики).

«В целях защиты населения»

Ранее глава украинской делегации в ТКГ, экс-президент Украины Леонид Кравчук призвал военных на каждый выстрел отвечать выстрелом. Факты ведения огня ВСУ вопреки режиму перемирия признавал и спикер украинской делегации Алексей Арестович.

В республиках вынуждены реагировать на возрастающую военную активность. В среду, 3 марта, руководство Народной милиции непризнанной ДНР дало разрешение подразделениям вести огонь на упреждение.

«В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов Республики в целях защиты населения подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», — сообщили в ведомстве.

В свою очередь, Кравчук новь заявил, что Украина будет действовать «зеркально».

«Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация — это война», — заявил политик.

«Реальная подготовка к войне»

Не ради Украины. Зачем глава Евросовета отправился в Киев и на Донбасс © пресс-служба президента Украины

Так, Киев ведёт зачистку информационного поля без оглядки на закон и приличия. Закрытие трёх ведущих информационных телеканалов, затем прекращение без всяких оснований только начавшегося вещания нового «Первого Независимого» телеканала, преследования журналистов и экспертов, санкции в отношении оппозиционных политиков — всё это не просто нервная реакция на критику, а подготовка к чему-то… К чему?

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин считает, что Украину реально готовят к войне. По его словам, «все, что происходит вокруг этого в информационном пространстве, — это тоже подготовка к войне». Не только гонения на неугодные СМИ и журналистов, но и воинственные заявления представителей власти.

По мнению политика, об этом свидетельствуют также учения ВСУ по отработке штурма городов, законопроект о новой системе призыва на военную службу и заявления представителя Киева в ТКГ по Донбассу Алексея Резникова о том, что Минские соглашения не будут выполняться.

«Это всё реальная подготовка к войне», — констатировал Кузьмин, выступая в эфире (на YouTube-канале) «Первого Независимого».

Он добавил, что другие телеканалы, которые «сеют ненависть, говорят языком вражды», никто не трогает, напротив, власть поощряет такую информационную политику…

Кому нужна война?

Отметим, согласно законопроекту о новой системе призыва резервисты могут быть призваны в ряды ВСУ в течение суток. За уклонение от постановки на воинский учёт предлагается ввести огромные штрафы и т.д. В мирное время такие меры вряд ли оправданны.

Есть и другие признаки надвигающейся военной грозы. В направлении Крыма ВСУ направляет тактические ракетные комплексы «Точка У», на Донбасс идут колонны с боеприпасами. Вспомним Чехова: если в начале пьесы на стене висит ружье, то оно должно выстрелить.

Какую Украину строит Зеленский © пресс-служба президента Украины не собирается выполнять.

Вполне возможно, что у президента Украины просто нет на это разрешения от внешних и настоящих правителей. А те, быть может, методом военного обострения намерены воспрепятствовать достройке «Северного потока-2». Получится или нет — другой вопрос. Но все эти политические и бизнесовые игры после 2014 года ведутся за счёт украинцев и уже очень дорого им обошлись, а теперь могут снова привести к большому кровопролитию.

Напомним, режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 27 июля прошлого года. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.