Лидеры стран ЕС договорились ввести электронные сертификаты вакцинации, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам виртуального саммита Евросоюза. Документ может стать реальностью через три месяца

Более 130 стран еще не получили ни одной дозы вакцины от COVID-19, а «наиболее уязвимые слои населения до сих пор не защищены», заявила 24 февраля генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле. Международный комитет ЮНЕСКО по биоэтике и Всемирная комиссия по этике научных знаний и технологий также призвали к «изменению курса в нынешних стратегиях вакцинации» и к тому, чтобы «вакцины рассматривались как глобальное общественное достояние». Доступность вакцин должна быть обеспечена «на справедливой основе во всех странах, а не только для тех, кто предлагает самые высокие цены на эти вакцины», отмечается далее.

Борьба с COVID-19: У России появилась третья вакцина от коронавируса, Украина ждёт индийский препарат, Африка пока без вакцин Тедрос Аданом Гебреисус.

Гана получила вакцину по механизму COVAX, Украина в ожидании

Гана стала первой страной мира, получившей партию вакцин от коронавируса в рамках программы COVAX, призванной обеспечить вакцинацию жителей беднейших стран мира. Партия из 600 тысяч доз препарата AstraZeneca, произведенного в Индии, была доставлена 24 февраля в столицу страны Аккру, сообщили в ВОЗ и Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

Гана была выбрана в качестве первого получателя потому, что лучше других подготовилась к вакцинации. Ожидается, что первые прививки будут сделаны уже в начале будущей недели. В первую очередь их получат работники системы здравоохранения, люди старше 60 лет, а также те, кто страдает от хронических заболеваний, и высокопоставленные чиновники.

Программа COVAX разработана под руководством ВОЗ и при участии Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (Gavi), а также Коалиции за инновации в сфере эпидемической готовности (Cepi). Задача программы — в том, чтобы беднейшие страны не оказались последними в очереди на получение вакцины. В этом — посредством финансирования — им должны помочь 98 богатых и развитых стран.

ВОЗ рассчитывает, что менее чем за год до 20% населения 190 беднейших стран получат более двух миллиардов доз вакцин без привлечения собственных бюджетных средств. В том числе по программе COVAX уже в этом году 16 миллионов доз должна получить Украина.

На Украине начали прививать от COVID-19 индийской вакциной

Пока же во вторник, 23 февраля, на Украину прибыли первые 500 тысяч доз индийской вакцины CoviShield, за день до того экстренно зарегистрированной украинским регулятором, — хотя ее производитель, Serum Institute of India, не имеет украинского сертификата GMP. В Офисе президента Украины представляют этот препарат как «британскую вакцину AstraZeneca, которая производится в Индии». Однако это совсем не так.

Киев начал прививать своих военных в Донбассе © Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Андрей Волянский обратил внимание на данные Национального агентства по санитарному надзору (Agência Nacional de Vigilância Sanitária — Anvisa) Бразилии, разрешившего применять CoviShield.

«В презентации, посвященной результатам своей экспертизы, было сообщено буквально следующее: банки клеток Serum Institute of India и AstraZeneca отличаются. Это означает, что продукты, произведенные этими двумя производителями, на самом деле имеют разное непосредственное происхождение и, следовательно, могут представлять собой разные продукты, даже если они имеют схожие характеристики», — отметил Волянский.

На сайте производителя указывается, что Serum Institute делает только вакцину CoviShield. AstraZeneca там упоминается только как отсылка к строению CoviShield — производитель пишет, что их объединяет технология и общий принцип действия. А вакцину AstraZeneca, зарегистрированную в Евросоюзе (к которой там, кстати, есть претензии), британско-шведский концерн производит на фармпредприятиях в Западной Европе, и на Украину её не везут. По данным же газеты The New York Times, индийский CoviShield — это версия британской вакцины AstraZeneca для бедных стран.

«CoviShield будет составлять значительную часть вакцин, распространяемых Covax в странах со средним и низким уровнем доходов», — объяснило разницу американское издание.

Однако точная стоимость одной дозы уже поставленной на Украину вакцины до сих пор неизвестна. Журналист издания «Наши гроши» Юрий Николов сообщил, что одна доза CoviShield обойдется Украине в 135 гривен ($4,8). При этом в 2020 году для Евросоюза одна доза оригинальной AstraZeneca стоила 1,78 евро (60 гривен). Кроме того, CoviShield на регистрацию в Киеве подала созданная в ноябре 2020 года несколькими людьми с индийскими фамилиями фирма «Грейс оф Год» (в переводе с английского — благодать Божья) с уставным фондом в 28 тысяч гривен (тысяча долларов США). Имеет ли эта фирма доверенность от производителя, киевским журналистам выяснить пока не удалось.

Несмотря на это, вакцинация украинцев препаратом CoviShield началась 24 февраля. Вечером 25 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил: «Сейчас 1179 человек вакцинировались. Мы каскадным способом разворачиваем эту вакцинацию, чтобы не было программных ошибок. Потому что для нас важен не старт вакцинации, для нас важен весь процесс вакцинации, чтобы мы достигли тех цифр, к которым мы стремимся, — это 60%». Согласно плану, первыми прививки получат все медицинские работники (врачи, средний и младший медицинский персонал), работающие в ковид-стационарах, все работники лабораторий, проводящих лабораторные исследования на COVID-19, все работники экстренной медицинской помощи, включая водителей, люди, которые находятся в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых), и их работники. Кроме этого, в первой волне будут вакцинированы военнослужащие ВСУ и Нацгвардии, которые участвуют в ООС, — именно вместе с ними обещал получить прививку Владимир Зеленский.

Евросоюз сделал реальный шаг к введению «паспортов вакцинации»

Лидеры стран ЕС договорились ввести электронные сертификаты вакцинации, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам виртуального саммита Евросоюза вечером 25 февраля. Она уточнила, что, возможно, подтверждение сделанной прививки станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран. Канцлер пояснила, что сначала такие сертификаты разработают страны — члены ЕС, а Еврокомиссия сделает их совместимыми, чтобы обеспечить возможность использования во всех странах союза.

«Европейской комиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы», — добавила Меркель.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС сообщила, что главы государств и правительств ЕС не приняли «практических решений» о введении и использовании в сообществе сертификатов о вакцинации. По словам фон дер Ляйен, остается много нерешенных вопросов, на согласование которых нужно не меньше трёх месяцев, — то есть фактически подтвердила сказанное Меркель.

При этом глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что пока не ясно, как могут использоваться такие документы и как будет обеспечиваться их взаимное признание в ЕС. От себя он высказал идею, что подобные сертификаты должны включать не только данные о вакцинации, но и другую электронную информацию, связанную с уровнем иммунитета их владельца к COVID-19, в частности, переносил ли он, и если да, то когда, это заболевание, а также, возможно, даты и результаты ПЦР-тестов. Говоря о возможном поле применения этих документов, Мишель лишь отметил, что «нельзя допустить при их введении дискриминации лиц, не прошедших вакцинацию, по сравнению с вакцинированными».

На подобной угрозе после саммита акцентировал внимание и президент Франции Эмманюэль Макрон. Французский лидер отметил, что «паспорт вакцинации» мог бы упростить движение между государствами, в том числе внутри ЕС. «В то же время ещё не все жители получили доступ к вакцине, которая распространяется на добровольной основе и с ограничением по возрасту. Этот же документ открыл бы особые права для тех, кто уже вакцинировался. Поэтому существуют юридические и этические моменты, над которыми нам еще следует поработать», — заключил он.

Названы сроки одобрения вакцины «Спутник V» в Евросоюзе © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Герд Ландсберг. Однако в среднесрочной перспективе к этому все придет с большой долей вероятности, как показывает происходящее в Израиле, сказал он.

Кроме этого, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) также призвала лидеров ЕС ввести «паспорта вакцинации», чтобы восстановить работу сектора авиаперевозок. В письме, подписанном вице-президентом IATA по Европе Рафаэлем Шварцманом и адресованном президенту Евросовета Шарлю Мишелю накануне саммита лидеров ЕС, утверждается, что такой паспорт «даст правительствам и властям, а также пассажирам и экипажам необходимую уверенность в состоянии здоровья каждого пассажира».

В электронном документе, предложенном IATA, будет храниться информация о прививках, статус путешественников, а также результаты недавних тестов на COVID-19, что позволит пассажирам быстро обмениваться медицинской информацией с властями стран до въезда на их территорию. IATA утверждает, что строгие требования к проверке также помогут бороться с мошенниками, распространяющими поддельные сертификаты о вакцинации.