Совбез Украины на своём секретном заседании ввёл новые санкции, в том числе, против граждан Украины. Основание - подозрение в «финансировании терроризма». Об этом сообщил на брифинге в пятницу, 19 февраля, секретарь СНБО Алексей Данилов

Заседание СНБО прошло под председательством президента Владимира Зеленского. Как сообщает президентская пресс-служба, был рассмотрен ряд важных вопросов в сфере военной, энергетической сфере и в сфере государственной безопасности. Сообщается, что «решения, одобренные на заседании, имеют гриф «секретно», а потому не могут быть обнародованы».

Наиболее резонансными из тех решений, о которых всё же сочли нужным сообщить общественности, стали решения о новых санкциях (ранее из-за таких санкций закрыли без суда три ведущих информационных телеканала в стране). По словам Данилова, на этот раз Совбез ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц. Андрей Золотарев: Медведчука хотят лишить ресурсной базы для реализации политических проектов © Facebook, Золотарев Андрей

Медведчук, Марченко, «1+1»

В частности, под санкции попали депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Основание — якобы «финансирование терроризма». Отвечая на вопрос журналистов, Данилов пояснил, что санкции накладываются на всё имущество Медведчука.

Кроме того, санкции вводятся в отношении доли телеканала «1+1», которая принадлежит Оксане Марченко. По словам секретаря СНБО, сам телеканал продолжит работу.

Список всего имущества, на которое решением СНБО накладываются санкции, можно будет увидеть в соответствующем указе президента Зеленского, который будет обнародован позднее, сообщил журналистам секретарь СНБО.

Он уточнил, что санкции в отношении Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко вводят по подозрению в финансировании терроризма — «по статье 258, часть 5».

Как сообщает пресс-служба президента Украины, СНБО также принял решение «о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины». Так, правительству поручено принять необходимые меры для сохранения и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины. Правоохранительным органам поручено выяснить, при каких обстоятельствах госсобственность оказалась в частных руках.

Зачем это делают

Новые шаги возглавляемого Зеленским СНБО означают стремление довести до логического завершения историю с санкциями против трех телеканалов, считает политолог Андрей Золотарёв.

«Санкции означают, что удар наносится по бизнес-потенциалу Виктора Медведчука, поскольку телеканалы вещь затратная и нужны источники финансирования, а это, как правило, бизнес. Понятно, что в этой ситуации пострадают бизнес-интересы в сфере газа и импорта дизельного топлива, что затруднит или сделает невозможным финансирование медийных проектов со стороны Виктора Медведчука», — сказал он в интервью изданию Украина.ру.

При этом политолог отметил, что Медведчук, скорее всего, оспорит формулировку «финансирование терроризма», поскольку «здесь достаточно вольная трактовка, то есть должна быть доказательная база». А с доказательствами будут проблемы, считает эксперт. Игорь Лесев: Зеленский воспроизвел линию Порошенко и даже переплюнул его © Facebook, Игорь Лесев

Депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин (некогда занимавший пост первого заместителя секретаря СНБО и заместителя генпрокурора Украины) напомнил, что окончательное решение принимает всё-таки не Совбез, решение должен принять президент Зеленский. И отвечать придется, в случае неправомерно принятых решений, тоже ему.

Политик предположил, что наступит время, когда Зеленский понесёт за такие политически мотивированные решения уголовную ответственность, «поскольку всё это очень похоже на явное превышение служебных полномочий…» и напоминает использование власти «для противоправной борьбы с политическими оппонентами».

Что дальше?

Судя по всему, останавливаться на достигнутом Зеленский и его команда не намерены. Отвечая на вопрос журналиста о том, продолжит ли украинская власть столь жесткие шаги, как санкции против Виктора Медведчука, в отношении партии Шария и ОПЗЖ, Данилов сказал, что «шаги украинской власти будут продолжаться».

Ранее эксперты высказывали предположения, что под санкционный каток могут угодить ОПЗЖ и партия Шария, поскольку Зеленский боится их возрастающей популярности.

Как отметил в комментарии закрытым телеканалам (продолжающим вещание) депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Олег Волошин, санкции — реакция власти на растущий рейтинг оппозиции.

Эту точку зрения разделяет нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. Он считает, что Зеленский боится оппозицию по одной причине: «мы не только обличаем его в его преступлениях… мы же и будем его судить за его преступления, когда придём к власти».

Кива отметил, что давление со стороны Зеленского лишь усиливает позиции ОПЗЖ, и у президента «не получится заткнуть рот, как минимум, третьей части Украины».

Глава харьковской организации ОПЗЖ Андрей Лесик отметил отсутствие у власти каких-либо доказательств. «Так давайте каждого сейчас обвиним в финансировании терроризма», — сказал он, напомнив о заблокированном президентом Конституционном суде. По словам политика, тем самым Зеленский показал, что «в нашей стране закон ничего не значит».

При этом надо учитывать, что реакция оппозиции на ранее введённые санкции, на закрытие телеканалов, была достаточно слабой. Как отметил Андрей Золотарёв, «если формат реакции на санкции в отношении трёх телеканалов — это гневная речь Вадима Рабиновича с трибуны Верховной Рады, то это демонстрирует не силу, а слабость Медведчука».

Напомним, в начале февраля Зеленский ввёл в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащих депутату от фракции ОПЗЖ Тарасу Козаку. Оппозиция это решение считает незаконным, но массовых акций протеста не было.

Пять сценариев по Донбассу

На заседании СНБО также рассматривался вопрос о резком увеличении количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе, сообщил Алексей Данилов на брифинге.

По его словам, члены СНБО заслушали отчет главнокомандующего ВСУ генерала Хомчака, начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковника Кирилла Буданова, главы Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка о ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

Секретарь СНБО сообщил также, что было принято решение вернуться к доработке пяти сценариев, утверждённых в декабре 2019 года. Однако само решение засекречено.