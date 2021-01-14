Дональд Трамп войдёт в историю как первый американской президент, прошедший процедуру импичмента дважды. Кроме того, это может стать первым случаем, когда отстранять от власти будут уже бывшего, а не действующего лидера

Попытки демократов убедить вице-президента США Майка Пенса отстранить главу государства от власти, признав его недееспособным, провалились, и они перешли к плану «Б». 13 января Палата представителей большинством голосов — 232 «за» и 197 «против» — одобрила резолюцию об импичменте действующему президенту по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Авторы документа вменяют Дональду Трампу в вину совершение тяжких преступлений и правонарушений. Они утверждают, что именно после призыва американского лидера толпа начала штурм Капитолия 6 января, когда в здании проходило совместное заседание двух палат Конгресса под председательством Пенса по утверждению результатов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

Таким образом, Трамп стал первым в истории США президентом, которому Палата представителей вынесла импичмент дважды. Первый раз американского лидера обвинили осенью 2019 года в оказании давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью провести расследование деятельности Джо Байдена и его сына Хантера и тем самым подпортить репутацию своего соперника на выборах. Скандал года. Как Украина изменила внутреннюю политику США © REUTERS, Kamil Krzaczynski

Решение об импичменте президенту подписала председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси с нескрываемой улыбкой, которую было видно даже под маской, и со словами: «С печалью и разбитым сердцем, понимая, что это означает для нашей страны: президент, который довел до восстания, до статьи об импичменте». Ровно в этот момент в аккаунте Белого дома в Twitter появилось видеообращение Трампа, лишившегося личного микроблога по решению руководства соцсети.

«Я хочу осудить насилие, которое мы видели в последнюю неделю. Те, кто участвовал в атаке на прошлой неделе, будут привлечены к ответственности. Не важно, левый вы или правый, демократ или республиканец, никогда не должно быть оправдания насилию, без оправданий и исключений. Америка — страна законов. Ни один из моих истинных сторонников не может поддерживать политическое насилие», — заявил президент.

Трамп сообщил, что в связи с полученной от Секретной службы США информации о потенциальных угрозах и готовящихся новых демонстрациях в Вашингтоне и по всей стране распорядился, чтобы федеральные органы использовали все необходимые ресурсы для поддержания порядка. Кроме того, национальная разведка, как написала газета New York Times, предупредила об угрозе инаугурации Байдена 20 января со стороны вооружённых групп и расистов-экстремистов. В своей речи Трамп ничего не сказал о начавшейся процедуре импичмента, зато в очередной раз пожаловался на «беспрецедентное нападение на свободу слова», то есть на блокировку его аккаунтов крупнейшими соцсетями.

Теперь документ с обвинениями Трампа поступит в Сенат, которому в процедуре импичмента отводится роль коллегии присяжных. Только решить судьбу действующего президента до окончания срока его полномочий верхняя палата не успеет — сенаторы на каникулах до дня инаугурации Байдена, но даже если бы они срочно прервали свой отдых, то, по словам лидера республиканского большинства Митча Макконнелла, всё равно не успели бы вынести вердикт за оставшиеся дни. Он напомнил, что три других процесса по импичменту в Сенате длились 83 дня, 37 дней и 21 день, а также сообщил, что второй процесс в отношении Трампа начнётся на первой регулярной сессии после того, как Палата представителей внесёт обвинения в Сенат, а когда это произойдёт, неизвестно. Пока глава Республиканской партии призвал сосредоточиться на передаче власти избранному президенту Байдену. Во время первого импичмента Макконнелл был одним из главных защитников Трампа, а теперь, по сведениям источников издания Politico, он, как и лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти, разделяет точку зрения о том, что их однопартиец-президент должен понести наказание за атаку на Капитолий. Более того, в отличие от Маккарти, который не упоминает об импичменте, Макконнелл в личных беседах подчёркивает, что за своё поведение Трамп заслужил отстранения от власти, но публично говорит, что определится, как голосовать по этому вопросу, после того как выслушает все аргументы. Павел Кожевников о Байдене и Трампе: Лучше открытый враг, чем скрытый друг © st-vestnik.ru

Для того чтобы отстранить Трампа от власти посредством импичмента, необходимо не менее 2/3 голосов сенаторов (67 человек). До 22 января большинство в палате за республиканцами, а потом расклад будет 50 на 50 с решающим голосом вице-президента Камалы Харрис. Соответственно, инициативу должны поддержать все демократы и как минимум 17 республиканцев. По информации газеты The New York Times, на такой шаг готовы пойти 20 однопартийцев действующего президента, но будут ли они столь решительны, когда дело дойдёт до голосования? В Палате представителей за запуск процедуры импичмента выступили 10 республиканцев, в частности, третий по старшинству представитель партии в нижней палате Лиз Чейни, дочь вице-президента Дика Чейни в администрации президента Джорджа Буша-младшего. При этом в Сенате нашлись и неожиданные противники импичмента — единственный республиканец, поддержавший прошлую попытку отстранения Трампа от власти, Митт Ромни. Он обратил внимание остальных законодателей на то, что на новый процесс времени нет.

Поскольку в американской истории ещё ни разу не выносили импичмент бывшему, а не действующему политику, возникает очень много процедурных вопросов, поэтому с точностью спрогнозировать дальнейшее развитие событий сложно. С одной стороны, если процедура запущена, то она должна быть завершена, значит, Сенату всё же придётся вернуться к рассмотрению этого вопроса уже после смены власти в стране. С другой стороны, как отмечает профессор политологии Школы юриспруденции при Университете Буффало Джеймс Гарднер, чем дальше, тем меньше будет желания у Конгресса, обе палаты которого перейдут под контроль демократов, тратить силы и внимание на уже бывшего хозяина Белого дома.

Если импичмент всё же состоится, то демократы Сената вынесут на голосование и другой вопрос — о запрете Трампу баллотироваться на второй президентский срок. Вне зависимости от того, чем завершится инициированный накануне процесс, после передачи полномочий Байдену Трамп лишается неприкосновенности и над ним нависнет угроза судебного преследования. Республиканец мог бы обезопасить себя, воспользовавшись ещё одним пробелом американского законодательства, — подписать указ о помиловании самого себя. Такая мера нигде не прописана, но нигде и не запрещена. Однако Трамп приходит в недоумение, почему он должен миловать себя, если ни в чём не виновен?

В общем, вопросов больше, чем ответов, и политическая ситуация в США становится всё интереснее и интереснее день ото дня.