Ситуация в Белоруссии вновь привлекла внимание, когда «последний диктатор Европы» сказал, что он уйдет в отставку, если в стране появится новая Конституция

Бывший председатель колхоза вот уже 26 лет железной рукой правит Белоруссией. После выборов в августе 2020 года Александр Лукашенко заявил, что выиграл, набрав 80% голосов. Эта цифра оказалась слишком приблизительной, считает старейшая датская газета Berlingske.

Варианта, что он добровольно уступит давлению народа, казалось, нет. Но на встрече, состоявшейся в Минске, он объявил, что готов изменить полномочия президента. «Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — заявил он.

После этого все начали строить догадки. Неужели у страны, наконец, появится демократическая Конституция? И ЕС, и США ввели санкции, но поостереглись усугублять конфликт, чтобы он не привел к прямой конфронтации с Россией. Это умно. Многие демонстранты и оппозиционные политики, по-видимому, не желают революции, которая привела бы к сближению с Западом. Белорусы просто хотят получить больше свободы и избавиться от Лукашенко.

Пока что президент Владимир Путин его поддерживает, хотя в Москве его считают фигурой противоречивой. Вплоть до выборов 9 августа он даже обвинял Россию во вмешательстве в предвыборную гонку. Все это происходило на фоне многолетних попыток России вовлечь Белоруссию в государственный союз. Лукашенко эта идея явно не нравилась. Однако после голосования атмосфера накалилась, и он заговорил по-другому.

Лукашенко пригласили в резиденцию Путина на побережье Черного моря в Сочи. Российский президент пообещал ему экономическую помощь, но при этом заявил, что белорусам следует самим решать свои внутренние проблемы путем мирного диалога. Суздальцев: Белоруссия для РФ экономически невыгодна, но у нас есть ответственность

Тогда же президенты договорились, что соглашения о совместных военных учениях в Белоруссии остаются в силе и что российские войска после них вернутся домой. После этой встречи многие наблюдатели подробно анализировали язык тела российского лидера: его презрение к Лукашенко бросалось в глаза.

На прошлой неделе в Минск ездил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он сказал: «Прежде всего привет вам от Владимира Владимировича. Он подтвердил всё, о чём вы договорились с ним прежде, особенно в Сочи». В Москве заинтересованы, чтобы ситуация была спокойной, стабильной, и, на наш взгляд, этому будет способствовать начавшаяся по инициативе руководства страны конституционная реформа, добавил он.

Остальному миру теперь остается лишь ждать. Потому что поделать с этим практически ничего нельзя. Прямая конфронтация с Москвой по этому вопросу опасна. У обитателей Кремля аллергия на потенциальные новые «цветные революции», такие как в Грузии и на Украине. Да и население Белоруссии в целом явно хочет не этого.

Если перевести визит Лаврова на язык действий, Александру Лукашенко следует покинуть свой пост в результате контролируемого процесса. Но остается одна проблема: на слова 66-летнего лидера Белоруссии никогда нельзя было положиться, считает финское издание Yle. Армен Гаспарян: Украина, Молдавия, Грузия, Белоруссия - кто следующий? © Скриншот из видео Украина.ру

Дипломаты, возможно, выразились бы так: Лукашенко — мастер метаморфоз. Другие просто скажут, что на этого человека нельзя положиться, потому что он — известный лжец. Даже в Кремле то и дело закатывают глаза, когда речь заходит о главе соседнего государства.

За неделю до президентских выборов Лукашенко заявил, что Москва отправила в страну наемников, чтобы дестабилизировать ситуацию. Но через несколько дней после выборов, когда мошенничество раскрылось и начались массовые протесты, тот же Лукашенко бросился в объятия Путина с мольбами о помощи.

Резкие изменения в политике Белоруссии всегда объясняются очень просто: Лукашенко готов на все, лишь бы остаться у власти. «Политическая логика авторитарного лидера меняется, когда снижается риск потери власти», — считает Евгений Прейгерман из Московского центра Карнеги. Чувствуя себя в безопасности, Лукашенко опять начинает подчеркивать важность «национальных интересов».

После 2014 года Белоруссия начала диверсифицировать свою экономику и искать другие рынки экспорта. В политике Минск тоже стал пытаться нормализовать отношения с ЕС и США. Белоруссия начала тормозить военное сотрудничество с Россией. Москва, наконец, пришла к выводу, что на Лукашенко положиться нельзя. И начала осторожно прощупывать почву в поисках альтернатив.

На сегодняшний день Лукашенко, кажется, считает, что пережил эту бурю. Он снова начал критиковать недругов в России, которые не понимают, что белорусский народ хочет жить с Россией в добрососедстве, но не в одном доме. Белоруссия анонсировала масштабные учения с Россией © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Для Москвы Лукашенко — синоним нестабильности. Она хочет избавиться от него, но это должно произойти законно. Выйти из положения можно с помощью реформы Конституции.

По плану, реформа будет представлена в январе, после чего нужно будет провести референдум и, наконец, новые выборы. Согласно новой Конституции, власть президента уменьшится, а политические партии станут сильнее.

Белорусская оппозиция не верит словам Лукашенко о конституционной реформе, как и его обещаниям уйти с поста президента. Его посулы воспринимают лишь как тактический прием, чтобы подменить повестку дня и выиграть время.

«В ближайшей перспективе Лукашенко не остается ничего иного, кроме как вести переговоры о гарантиях своей личной безопасности», — считает минский политолог Артем Шрайбман. Еще один вариант — отыскать кого-то, кто на компромиссных условиях мог бы временно исполнять обязанности главы государства.

Но 66-летний Лукашенко совершенно точно на пенсию не собирается. Вместо этого он судорожно ищет, как бы еще остаться у руля, если Конституцию действительно реформируют. Он убежден, что без него Белоруссия не выживет. Тихановская хотела бы встретиться с Путиным © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Между тем, в четверг один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская официально заявила о готовности возглавить страну в переходный период.

Она сказала, что ее целью является объединение лучших экспертов и демократических сил, чтобы «Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками». Она также заявила, что уже разработана концепция проведения новых выборов и проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода нынешнего президента.

Ее штаб представил шесть сценариев, по которым может развиваться ситуация в стране в ближайшее время. Они опубликованы на сайте бывшей соперницы Лукашенко.

Первый сценарий предполагает, что лично президент или группа людей, представляющая руководство Белоруссии, выйдет на переговоры с оппозицией о проведении новых выборов, как того требуют протестующие.

Второй сценарий также описывает ситуацию проведения новых выборов, но в случае, если «должность президента становится вакантной» в результате ареста или отставки Лукашенко. При таком сценарии развития событий оппозиция считает нужным созвать круглый стол с участием команды Тихановской и членов правительства. Якуб Корейба: Лукашенко не станет Ярузельским, но Пиночетом вполне © из архива Якуба Корейбы

Остальные четыре сценария оппозиционеры считают менее вероятными. Это ужесточение мер борьбы с протестами вплоть до введения военного положения или затягивание конституционной реформы в стране, что будет лишь отсрочкой для первых трех сценариев максимум до весны.

Пятый сценарий, который рассматривает штаб Тихановской, — введение российских войск в Белоруссию либо в результате ее вхождения в состав РФ, либо в рамках обязательств Москвы по договору о Союзном государстве или ОДКБ. Последний из сценариев — номенклатурный или военный переворот в Минске, что в итоге приведет ко второму варианту, то есть освобождению поста президента.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru