Пока президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден делили власть, бывший глава государства Барак Обама представил свои мемуары, в которых рассказал о своих поездках в Россию и впечатлениях о двух российских коллегах Владимире Путине и Дмитрии Медведеве

Вот и наступил день, которого американские демократы ждали 3 недели, — президент США Дональд Трамп отдал распоряжение начать передачу власти своему оппоненту Джо Байдену. Впрочем, бывший вице-президент уже давно чувствует себя хозяином Белого дома и объявил, кто войдёт в его администрацию. Люди это хорошо известные и стране, и ему самому, ведь с ними Байден работал в администрации предыдущего президента США Барака Обамы. И теперь у них может возникнуть ощущение дежа вю: 4 года назад они так же встречались в различных ведомствах, чтобы передать дела, но только от демократов республиканцам, а сейчас — наоборот. Процесс пошел: Трамп согласился передать президентский пост, но с оговорками © AP, Alex Brandon

На фоне разбирательств насчёт итогов выборов в Америке вышла в свет первая часть мемуаров Обамы «Земля обетованная», в которой он рассказал, как сам принимал власть в 2008-2009 годах, как сотрудничал с Байденом, а также поделился впечатлениями о России и её президентах.

Закулисье американской политической кухни

В 2009 году так или иначе власть в Соединённых Штатах поменялась бы — второй срок президента Джорджа Буша-младшего подходил к концу. Те выборы были историческими по нескольким причинам: впервые за высший государственный пост боролись два действующих сенатора — демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн, а также впервые одни из кандидатов был афроамериканцем. В конечном итоге президенту-республиканцу пришлось передать власть представителю другой партии, но никаких проблем это не вызвало.

«Будь то уважение к правилам, уроки отца, плохие воспоминания о собственном опыте или просто элементарная порядочность, но президент Буш в конце концов сделал всё возможное, чтобы 11 недель между моим избранием и его уходом прошли плавно. Я пообещал себе, что, когда придёт время, я буду относиться к своему преемнику так же», — написал в своей книге Барак Обама.

Он отметил, что с уважением к новой семье №1 отнеслось всё семейство Бушей. Дочери Джорджа — Барбара и Дженна — даже поменяли свои планы, чтобы показать всё в Белом доме его дочерям Малии и Саше.

Многие эксперты сходятся во мнении, что в значительной степени благодаря содействию Обамы стала возможной победа Байдена на нынешних президентских выборах. Любопытно, что публично в его поддержку 44-й глава государства высказался достаточно поздно — лишь весной 2020 года, если вспомнить, что бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, баллотировавшуюся от Демократической партии в 2016-м, сопровождал с самого начала избирательной кампании. На этот раз была выбрана иная тактика: Обама лично обзванивал по телефону избирателей и просил принять участие в выборах и поддержать Байдена. Низкая явка — это извечная проблема для демократов. По словам директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, мобилизовать электорат неплохо получалось у двух президентов — Барака Обамы и Билла Клинтона. Это оружие и пустили в ход.

Почему Обама выбрал свои вице-президентом именно Байдена, он рассказал на страницах своих мемуаров: «Важным фактором было то, что Джо оказался более чем готов занять пост президента, если со мной что-то случится, и что это могло бы успокоить тех, кто всё ещё переживал, что я слишком молод. Но наибольшее значение имело то, что подсказывала мне моя интуиция: Джо был порядочным, честным и лояльным. Я считал, что он заботится о простых людях и что, если дела пойдут плохо, я могу ему доверять. Я бы не остался разочарованным». Лавров: Глава ЦРУ обвинил Россию в приходе Обамы к власти © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Не упустил шанс бывший американский лидер поделиться своими впечатлениями от своего преемника. Феномен Трампа, уверен Обама, состоит в том, что высказывания, которые всегда считались вульгарными и неприличными, неожиданно принесли миллиардеру медийный успех. По его словам, единственная разница между Трампом, бывшим председателем Палаты представителей республиканцем Джоном Бонером или председателем Сената республиканцем Митчем Макконнеллом в том, что у нынешнего президента вообще не было тормозов.

Кто в России хозяин?

В отличие от остальных американских лидеров, правивших в XXI веке, Обаме удалось поработать сразу с двумя российскими президентами. Когда он приступил к своим обязанностям, во главе РФ стоят Дмитрий Медведев.

Их личное знакомство состоялось 3 месяца спустя, в апреле 2009 года, в Лондоне перед саммитом G20. Как вспоминает президент США, его коллега тогда был крайне заинтересован во встрече, чтобы договориться о перезагрузке двусторонних отношений, находившихся на низком уровне. Как признался Обама, «президент Дмитрий Медведев казался олицетворением новой России: молодой, подтянутый и одетый в модные костюмы европейского кроя». Изучив его биографию накануне знакомства, американский лидер счёл его технократом, работающим за сценой, без политического профиля или собственной базы избирателей.

На встрече Медведев строго придерживался официальных тем для разговоров, в частности обвинил правительство Грузии в разжигании кризиса и настаивал на том, что Россия действовала так, чтобы защитить российских граждан от насилия, в отличие от американских военных в Ираке российские войска действительно встречали как освободителей.

«Слушая всё это, я вспомнил, что говорил о советской политике писатель-диссидент Александр Солженицын: «Ложь стала не просто моральной категорией, а основой государственного строя». <…>. Он (Медведев — ред.) как будто пытался показать мне, что и сам не верит ни одному своему слову», — пишет Обама.

Тем не менее, Медведеву удалось удивить своего нового коллегу — «беспрецедентным» предложением американским военным использовать российское воздушное пространство для транспортировки войск и оборудования в Афганистан, а также «готовность действовать откровенно и гибко» по вопросу сдерживания стремлений Ирана к обладанию ядерным оружием. Обама был готов смириться с воссоединением Крыма с Россией - Болтон © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

О том, как лучше вести себя с российским коллегой, накануне переговоров Обаме подсказали Уильям Бёрнс, который менее года назад оставил пост посла США в РФ (Байден рассматривал его в числе претендентов на пост госсекретаря в своей администрации), и сотрудник Совета национальной безопасности США Майкл Макфол, впоследствии возглавивший американскую дипмиссию в Москве.

«Медведев будет заинтересован в установлении с вами хороших отношений, но Вы должны помнить, что всем заправляет по-прежнему Путин», — предупреждал второй.

Обама и сам пришёл к выводу, что не вся полнота власти находилась в руках Медведева-президента.

«Он не был реальной властью в России. Это место занимал его покровитель — Владимир Путин, бывший офицер КГБ, дважды президент, а теперь премьер во главе системы, столько же похожей на преступную группировку, сколько на обычное правительство, щупальца которой охватили все сферы экономики этой страны», — пишет в мемуарах бывший президент США.

Обама вообще любил в период правления порассуждать о России и её экономике, употребляя самые яркие фразы, не имеющие, правда, ничего общего с реальностью: «Россия — региональная держава», «Россия изолирована, а её экономика разорвана в клочья», «Россия — более маленькая и более слабая страна с точки зрения экономики, они не производят ничего, что другие захотят купить, за исключением нефти, газа и оружия. Они не вводят новшества».

Серьёзно? Давайте посмотрим, что мы имеем на сегодняшний день. Войну в Нагорном Карабахе, корни которой уходят в далёкий 1988 год, удалось прекратить благодаря посредничеству России. Ни США, ни Франция, входящие в профильную Минскую группу ОБСЕ, этого сделать не смогли. После подписания в ночь с 9 на 10 ноября трёхстороннего заявления между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным ведущие западные СМИ написали, что Россия за счёт этой сделки вернулась в число мировых держав. Идём дальше — Россия первой в мире произвела вакцину от COVID-19, и уже многие страны закупили «Спутник V», в то время как американские фармацевтические гиганты всё же работают над её созданием. Кроме того, большой интерес другие государства проявляют к российскому оружию нового поколения, к разработке которого, к слову, Москву подтолкнул односторонний выход Вашингтона из соглашений по контролю над вооружением. То, что специалисты РФ за последние годы совершили большой рывок в этой сфере, публично признавал даже Марк Эспер, до недавнего времени возглавлявший Пентагон, более того, он не отрицал, что США сильно отстали от России в гиперзвуковых разработках.

С Путиным Обама познакомился чуть позже, в июле 2009 года в подмосковной резиденции Ново-Огарёво.

«Внешне он был ничем не примечателен: невысокого роста и компактного телосложения. Я заметил небрежность в его движениях, отработанное равнодушие в его голосе, что указывало на человека, привыкшего быть окружённым подчиненными и просителями», — вспоминает Обама.

Перед встречей советники, конечно, дали пару советов, как лучше выстроить общение, в частности, предложили предоставить визави возможность высказаться первому, поскольку он «чувствителен к любым проявлениям неуважения». Обама так и сделал: из запланированного на переговоры часа Путин говорил уже полчаса, чем заставил членов американской делегации занервничать, но американский президент решил не перебивать. Премьер-министр РФ рассказал, как после терактов 11 сентября 2001 года помог Вашингтону обезопасить авиабазы в Киргизии и Узбекистане для афганской кампании, а также предложил тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-младшему, содействие в борьбе с президентом Ирака Саддамом Хусейном. При этом Путин осудил Буша-младшего за военную интервенцию в Ирак и за вторжение в «сферы влияния» РФ — поддержку США «цветных революций» в Грузии, на Украине и в Киргизии — под надуманным предлогом «продвижения демократии». МИД Германии: Обама совершил большую ошибку попыткой унизить Россию © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Умом Россию не понять

В своей книге Обама также рассказал, какое впечатление на него произвела сама Россия. В 2005 году в рамках первого зарубежного визита в статусе сенатора он посетил Россию, Украину и Азербайджан, чтобы проинспектировать, как выполняется «программа Нанна-Лугара» по уничтожению ядерного, химического и других видов оружия массового поражения.

Очень запомнился американскому политику обед, который им подали на секретном ядерном хранилище в Саратовской области: «Нас угостили борщом и рыбным желатином, который Дик (один из авторов программы Ричард Лугар — ред.) храбро съел, а я лишь размазал по тарелке, как шестилетний ребенок». Судя по всему, речь идёт о рыбном заливном.

Представление о России у Обамы, как и у многих его соотечественников, базировалось на укоренившихся стереотипах. Вот как он описывает ужин на даче у Медведева: «Читая русские романы, я представлял себе большую, но всё ещё деревенскую версию традиционного загородного дома. Вместо этого мы оказались в огромном поместье, окружённом высокими деревьями». Бывший американский президент с удивлением отмечает, что Медведев «был очарован интернетом и расспрашивал о Кремниевой долине», а также рассказал, что любит тяжёлый рок, в частности группу Deep Purple, и тогда Обама пришёл к выводу, что у них много общего. С чего вспоминается Родина? Борщ, vodka и креатив по-русски © CC0, Pixabay

Вспоминая приём у Путина-премьер-министра в Ново-Огарёво, он рассказал, что на веранде резиденции был богато накрыт стол, а в качестве русской экзотики присутствовал некий мужчина в косоворотке, раздувавший сапогом самовар.

Что касается положения России на геополитической карте в период его президентства (2009-2017 годы), Обама утверждает, что она утратила статус сверхдержавы, и называет причины.

«России при ядерном арсенале, уступавшем только нашему (американскому — ред.), не хватало широкой сети альянсов и баз, которые позволяют Соединённым Штатам проецировать свою военную мощь во всём мире. Российская экономика продолжала уступать экономикам Италии, Канады и Бразилии, а также практически полностью зависела от экспорта нефти, газа, минералов и вооружений», — говорится в книге.

Не стоит забывать, что в то время все национальные экономики испытывали трудности и пытались оправиться от всемирного финансового кризиса 2008 года, эпицентром которого были США. России, наученной горьким опытом дефолта 1998-го, удалось выйти из этой истории с гораздо меньшими потерями, чем другим странам.

«В 2008 году Россия избежала не только дефолта — этого вопроса даже не было на повестке дня, — но и массового банкротства предприятий и банков, сохранила все вклады населения. Государство помогло предприятиям рефинансировать долг иностранным кредиторам. Наша страна доказала свою кредитоспособность в широком смысле слова, свою экономическую устойчивость. Мы прошли тот кризис как экономическая держава, способная уверенно и активно справиться с серьёзными вызовами», — писал в своей статье для издания РБК Алексей Кудрин, возглавлявший в тот период Министерство финансов РФ.

Зависимость экономики от нефтегазового сектора никто и никогда из российского руководства не отрицал, наоборот, об этой проблеме всегда говорили открыто и искали пути выхода из неё. 29 октября на заседании инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовёт!» Путин рассказал, как обстоят дела на этом направлении: «Мы не увеличиваем зависимость российской экономики от нефтегазовой сферы, а, наоборот, сокращаем её. Об этом говорят реальные цифры, в том числе дохода российского бюджета. Они в нефтегазовой части сокращаются, а в не нефтегазовой части увеличиваются. Да, она пока ещё очень значительна, но, тем не менее мы тихонечко, аккуратно и плавно, но всё-таки движемся по этому направлению. И будем это делать дальше». Запоздалое прозрение: Обама признал Россию супердержавой © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

А если рассматривать положение российской экономики сегодня, спустя почти 4 года после завершения президентства Обамы, на период которого он до сих пор ориентируется, то многое изменилось. По итогам 2019 года по валовому внутреннему продукту и по паритету покупательной способности Россия заняла 6-е место в мире, оставив позади и Канаду, и Бразилию, и Италию.

Так что многие заявления и утверждения Обамы стоит для начала делить как минимум надвое, а его впечатления о России и её президентах — это его личные ощущения, на которые он имеет полное право.