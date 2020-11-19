Бывший вице-президент Джо Байден, который, судя по всему, займёт президентский пост в январе 2021 года, будет ограничен по времени для реализации внутриполитической повестки, а на внешнеполитической арене его действия позволят России совершить несколько прорывов

Федеральные суды и суды штатов отклоняют иски республиканцев, считая их доводы о фальсификации президентских выборов неубедительными. Штабу главы государства не удалось выиграть ни одного дела, что могло бы хоть как-то повлиять на исход голосования. Однако хозяин Белого дома Дональд Трамп всё равно не признаёт своё поражение и призывает дождаться окончательных результатов. «Гарантии нет»: Вассерман объяснил, почему не Байден, а Трамп станет президентом США

Байден не склеит Америку

На онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктория Журавлёва объяснила, что Трампу важно с психологической точки зрения не быть проигравшим, поэтому ему нужны причины проигрыша — система против него, украли голоса, — но это вовсе не его слабость. Он не может проиграть ещё и потому, что это значило бы проигрыш его электората, а он не может оставить своих избирателей ни с чем, следовательно, в любой ситуации надо бороться. Демократов раздражает, что Трамп нарушает правила: 3 ноября он должен был поздравить Байдена с победой и отойти, но он ведёт себя как полноправный президент, пытается провести законы, блокирующие инициативы Байдена и дающие дальнейший ход своим.

«После выборов общество так и останется расколотым, должен быть другой кандидат, который сможет предложить смешанную повестку, чтобы она отвечала обеим частям общества. Байден — самый умеренный из всех представленных, но он ориентируется на левое крыло Демократической партии, иначе бы не смог победить. Сейчас демократы не готовы предложить центристскую повестку, она будет больше леволиберальной. Сторонники Трампа окажутся в неустраивающей их ситуации, как были сторонники демократов последние 4 года», — сказала она.

Если бы выборы проходили в начале 2020 года, то Трамп наверняка бы без труда переизбрался на второй срок — экономика росла, безработица сокращалась, чем американцы были довольны, — но эпидемия коронавируса перевернула ситуацию с ног на голову, и позиции главы государства ослабли. При Байдене у отношений Россия-США появится ядерный потенциал © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

В свою очередь, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов отмечает, что полного разгрома Трампа на выборах всё равно не произошло бы, потому что чем больше усиливалось левое крыло Демократической партии, чем активнее протестовало движение Black lives matter, тем больше консолидировалась правая часть общества. По прогнозу политолога, с вероятностью 90% на промежуточных выборах в 2022 году республиканцы могут получить большинство в Палате представителей, и тогда будет разделённое правительство, а значит, возникнет внутриполитический паралич, принятие законов будет блокироваться.

«Да, скорее всего, республиканцы вернут себе Палату представителей через 2 года, а это значит, что у Байдена есть всего год на выполнение социальной повестки, обещанной своему электорату. Можно ожидать, что выберут какое-то одно направление, одну реформу, на которую бросят все силы, возможно, по миграции или расовому вопросу. Она будет прорабатываться в течение года с вероятностью выхода на законопроект. На этом президентство Байдена фактически закончится, как было с Обамой и Трампом, как только уходит контроль над законодательной властью», — заявила Журавлёва.

Найдите отличия между Трампом и Байденом

На фоне обострения разногласий партий по внутриполитическим вопросам по внешнеполитическим сохраняется компромисс. По мнению экспертов, по отдельным направлениям с приходом к власти бывшего вице-президента Джо Байдена произойдут изменения, но в целом он продолжит курс Трампа.

Советник МИА «Россия сегодня», руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова уверена, что демократы не разрушили бы так много международных договоров, но раз Трамп это сделал, администрация Байдена воспользуется расширившимися возможностями, и политика демократов будет более агрессивной. Феноменальный президент: как Трамп изменил внешнюю политику США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Как считает Журавлёва, Байден вряд ли вернётся к курсу Барака Обамы в отношении Китая, а будет использовать основу, заложенную нынешним президентом. К тому же отношение обеих партий к Китаю изменилось: если демократы раньше говорили, что надо иметь хорошее сотрудничество, то сейчас, как и республиканцы, рассматривают его как врага во всех отношениях. Китай — самый сложный соперник США за всё время: и в финансовом, и в военном, и в идейном планах выходит на уровень Вашингтона. Однако Байден не будет столь агрессивен в тарифной войне, как Трамп.

«Байден, как и Трамп, не начнёт новые войны. Политика смены режима при Байдене усилится, но военных операций даже по типу ливийской, не говоря уже о вторжении США в Ирак и Афганистан, скорее всего, не будет не потому, что для людей, которые возглавят администрацию Байдена, это неприемлемо, наоборот, по идеологическим взглядам они ближе к военному интервенционизму с целью смены режимов, нежели администрация Трампа и лично Трамп. Просто возможностей таких не будет, и поддержка военного интервенционизма внутри США со стороны американского общества снижается. Точечные удары могут наносить, но крупномасштабных военных операций с целью свержения режимов не будет», — сказал Суслов.

Трамп с самого начала объявил, что курс на Ближнем Востоке будет носить израилецентричный характер, и слово сдержал. Он реализовывал решение Конгресса, принятое ещё в 1995 году, о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Кроме того, за несколько месяцев до выборов нынешняя администрация выступила посредником при нормализации отношений Израиля с арабскими государствами.

«Байден откажется от всесторонней поддержки Израиля, от сделки века и вернётся к предыдущей модели урегулирования ближневосточного вопроса, что приведёт к ухудшению двусторонних отношений. У премьер-министра Беньямина Нетаньяху и Барака Обамы были откровенно плохие отношения. Однажды Байден прилетел в Тель-Авив, чтобы призвать израильское руководство не возобновлять строительство незаконных еврейских поселений в Палестине, и именно в тот момент, когда его самолёт приземлился, Нетаньяху и объявил о возобновлении строительства», — напомнил Суслов. Взрывоопасный мир: что означает сделка между Израилем, ОАЭ и Бахрейном при посредничестве Трампа © РИА Новости, Ахмет Абед | Перейти в фотобанк

Вечером 17 ноября Беньямин Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин провели с Байденом телефонные беседы, в ходе которых договорились встретиться в ближайшем будущем, чтобы обсудить многие актуальные вопросы.

По мнению политолога, при новой администрации отношения ухудшатся также с Саудовской Аравией и Турцией. При Байдене усилится фактор идеологии, поэтому внимание будет акцентировано на вопросах прав человека, демократии, вернётся в повестку тема убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Суслов отмечает, что уже сейчас США воспринимают Турцию, хотя она де-юре член НАТО, почти как противника. Байден ужесточит подход к Турции, поскольку приоритет будет отдан нормализации отношений с Германией и Францией, а они относятся к Эрдогану негативно. К тому же хотя бы на уровне риторики Байден усилит поддержку сирийской оппозиции, а та её часть, которая сейчас подконтрольна США, — это курды, что вызовет недовольство Турции.

«Если в Европе окно возможностей для России сузится, поскольку отношения США с западноевропейскими странами улучшатся, то позиции США на Ближнем Востоке продолжат слабеть, что создаёт дополнительное окно возможностей для российской внешней политики. В период президентства Байдена Россия, скорее всего, укрепит отношения и с Турцией, и с Израилем, и с Саудовской Аравией», — заявил эксперт.

Однако это не единственное направление, где Москва получит шанс на продвижение. По словам Журавлёвой, с уходом фактора Трампа американская внешняя политика станет более предсказуемой, более традиционной и менее агрессивной в риторике, соответственно, для России может быть открыто небольшое окно возможностей для двусторонних отношений, в основном в сфере безопасности и разоружения.

Учитывая, в каком состоянии находятся российско-американские отношения с 2014 года, даже такие единичные возможности для сближения становятся на вес золото, а от взаимодействия Москвы и Вашингтона на международной арене зависит безопасность и стабильность всего мира.