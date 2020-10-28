От революции и контрреволюции в Белоруссии запахло «эпохой застоя» в части формирования альтернативной реальности. Лукашенко пообещал навести порядок в Минске, но на столичных протестах это не отразилось. Правда и то, что Беломайдан, который сейчас локализовался исключительно в Минске, не смог, как обещал, начать общенациональную забастовку

При этом, обе стороны конфликта, ничтоже сумняшеся, приписывают себе реализацию целей, достижения которых в реальности не добились. Лукашенко продолжает обещать «загнать под плинтус» оппозицию, а Беломайдан сформировал в СМИ картину парализованной забастовками Белоруссии. В реальности, Лукашенко, и условная Тихановская застыли в состоянии позиционной войны.

Суровая окопная правда

Лукашенко, похоже исчерпал резерв пиара, которым фонтанировал в августе. Вопреки ожиданиям, президент РБ 25 октября не достал кролика из цилиндра, которым бы смог впечатлить своих сторонников.

Безусловно, в минувшее воскресенье силовики стали действовать намного жестче, но это очень далеко от наведения порядка в Минске. Свето-шумовые гранаты применялись, как все хорошо помнят и в Киеве, но кроме красивых картинок и смачных описаний для СМИ это ничего не дало.

Численность же воскресных толп в Минске стабилизировалась до состояния нескольких тысяч и это число не будет убывать, чем бы не пугали власти. А власти не только пугают. Александр Лукашенко: кто он © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Ежедневно суды выносят приговоры, люди получают сутки ареста и сотни рублей штрафов. Проводятся тревожащие приходы силовиков в дома и офисы, задерживаются подозреваемые. Но к этому уже привыкли, потому что наказания крайне мягкие — до 15 суток ареста. А реальные сроки получили пока считанные участники беспорядков. Но не послевыборных, а тех, что были намного раньше. Посадили несколько человек за организацию «каруселей» Тихановского во время сбора подписей, которые имели глупость зацепить милиционеров. Это не может никого напугать. Тем более, что заграница организовала снабжение протестующих деньгами через криптовалютные сети, которые в РБ разрешены.

Но не деньгами едиными воодушевляется протест. Есть еще кое-что мотивирующее получше, чем белорусские рубли.

Традиционно, граждане «диктаторской» Белоруссии, которым обрыд советский рай Лукашенко, лелеют мечты получить политическое убежище в ЕС. Кое-кому кажется, что это легко. Но нет. Еще в начале года гражданину РБ, который пытался получить такой статус в Евросоюзе, нужно было много чего доказать миграционным органам. Сейчас концепция Брюсселя поменялась и для граждан Белоруссии открыт самый зеленый коридор для эмиграции. Лучше быть диктатором, чем голубым. Астрологический потрет Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Доказать факт политического преследования теперь легче легкого: вышел на протест, сделал фото, попадаешь в СИЗО, получаешь на пару-тройку суток админареста. И, со справкой об освобождении едешь на границу Польши, где она — твой пропуск в «евро-рай». Вот, чем именно живет протестная молодежь в Минске, именно по этой причине хождения с флагами не заканчиваются, а Тихановскую и Ко, не проклинают за трусость, бегство и подстрекательство из-за безопасной границы.

Фрондеры знают, что критика благословленных Брюсселем марионеток накликает беду во время личного перемещения туда, где Тихановская — президент Белоруссии. Описанная схема — реальность, спорить с этими фактами не стоит.

Гнилой тыл

Во вторник, 27 октября, Лукашенко дал понять, что он полностью в курсе дела, чем именно обеспечен и монетизирован Беломайдан. Александр Григорьевич конечно же знает, что проотвечался, не наведя порядок в Минске в воскресенье.

Но его мало что способно смутить, в том числе это. Как бы извиняясь за несоответствие слова и дела, он дал четкие и недвусмысленные указания подчиненным относительно молодежи. Отныне протестующих студентов будут отчислять из ВУЗов, а единицы госслужащих, помогающих оппозиции создавать картинки в СМИ — увольнять. Это было сказано твердо и вслух, на совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания.

Последний факт — имитация президентом РБ, а) гражданского диалога; б) подготовки Конституционной реформы, затягивание которой уже не на шутку тревожит союзную Москву. Олег Неменский: Пророссийская партия нарушит политическую систему Белоруссии © РИА Новости, Нина Зотина

Последнее не факт, но то, о чем уже открыто пишут российские СМИ. В частности, напоминают о том, что пауза в переменах, обещанных Лукашенко, неудобно затянулась, пора бы честь знать. Из конкретики российская пресса сообщает со ссылками на свои источники, что денег от Кремля Минск больше не получит без конкретного результата. В общем, наблюдателям не стоит искать в угрозах главы Белоруссии в адрес Беломайдана каких-то скрытых смыслов или панацей от улицы.

Мы живем в реальном мире, в котором Лукашенко — не волшебник. Отчисленные студенты, уволенные преподаватели или даже директора, стратегической задачи урегулирования системного кризиса белорусского государства не решают. В данной оперативной обстановке навести порядок в Минске за одно воскресенье не получится. Нужна системная работа по проведению современной политической реформы в стране.

Золото Кайзера

Впрочем, все вышесказанное в полной мере относится и к белорусской Фронде. Представьте, там тоже прозаседались, там тоже начали заниматься имитацией бурной деятельности, в частности знаменитыми «брежневскими» приписками времен застоя.

Наивных давно нет: никто не верит в общенациональную забастовку, которая существует только в телеграм-канале Нехта и ряде ему подобных.

Дальше — хуже. Тихановская, Цепкало, Латушко и компания очень хорошо себя чувствуют на полуоси между Киевом, Варшавой и Вильнюсом. Они везде приняты, со всеми еврочиновниками сфотографированы на самых вкусных и сытных дипломатических завтраках-обедах-ужинах. Эмигранты подогреты премией Сахарова, даст Бог согреют им карман и другие демократические премии. На них, в отношении диссидентов с востока у Европы рука легкая. Светлана Тихановская: кто она © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Но это все нужно отрабатывать, а без реальных побед темные локоны Тихановской скоро могут примелькаться. Побед же быть не может, пока в этой схеме присутствует Москва.

Кремлю совсем не нужна победа прозападных выскочек, как это было в Киеве. Второго переворота и баз НАТО на территории ближайшего соседа там не потерпят. До тех пор, пока Тихановская и Ко работают марионетками коллективного запада, суровым московским прагматикам они не интересны. И значит, диалог будет вестись не с ними. Для Кремля отставка Лукашенко не цель. Нужна стабильная, союзная Белоруссия, с жизнеспособной политической системой, а не как сейчас.

Придворные камарильи

Кто бы не стоял за Координационным советом и его персоналиями, они должны были рано или поздно дойти до этапа осознания необходимости прямого диалога с Москвой. Эти контакты не могут быть явными, никто из официальных лиц высшей Лиги РФ не станет разговаривать с Тихановской или Латушко. Тем не менее, в СМИ просочилась информация о поездке членов КС Антона Родненкова и Максима Богрецова в Москву. Эта частная поездка, даже если целью были контакты с единокровными, протестными персоналиями (в РФ тоже есть Фронда) не могла остаться незамеченной по причине ревности соратников. Евгений Константинов: Лидерами протеста в Белоруссии являются социальные сети, а не Тихановская © Facebook, Евгений Константинов

Неудовольствие вызвали публичные высказывания Богрецова о том, что Белоруссия должна остаться в ЕАЭС и ОДКБ. Западные метрдотели, дающие деловые завтраки, обеды и ужины в честь Тихановской, такое меню не потерпят. Публичный скандал и раскол «правительства в изгнании» всего лишь вопрос времени. Взаимные обвинения в разных грехах, от келейности принятия важных решений до коррупции — уже звучат.

Но это в будущем, пусть и ближайшем. А в настоящем о белорусской оппозиции важно знать то, что все ее представители носят в себе наследственные гены государства Лукашенко, а главное — его самого. Не ошибется тот, кто скажет, что каждый оппозиционер — маленький эмбрион Александра Григорьевича. Каждый внутри Лукашенко. Это не то, что правда — это истина! Каждый «змагар» упрям, непримирим, недоговороспособен, каждый диктатор и, увы — узурпатор. А еще все они многовекторны. Маленькой Светочке Тихановской, когда Лукашенко был впервые избран президентом Белоруссии, было всего 12 лет. Другой страны она и не видела. Другие такие же. Многовекторностью КС недоволен не то, что Брюссельский — Варшавский «Обком». Не за горами новая волна конфликтов как внутри КС, так и с кукловодами.

Декрет о мире

Общенациональной забастовки нет. Почему — не раз рассказывала Украина Ру. Вся экономика Белоруссии — это госсектор. Все предприятия убыточны, дотационны. Бастовать в таких условиях — это пчелы против меда. Так что 99% массовок изображающих «общенациональную забастовку» — это студенты. Они не являются полноценными гражданами страны, они пока тоже убыточны и в них тоже вкладывают дотации. Обучение в РБ бесплатное, за счет государства, как в СССР. Также большинство студентов висят на шее у родителей. В общем, по будням протестовали почти во всех ВУЗах города Минск, студенты же формировали колонны… «марша пенсионеров».

Это студенты прошли по проспекту Независимости до площади Якуба Коласа в понедельник. Лукашенко, как всякий «батька» терпел это долго, чаша терпения во вторник переполнилась, и он приказал отчислять из ВУЗов за участие в протестах. Результаты скоро увидим, но стратегически это ни на что не повлияет. Крупных же увольнений в госсекторе нет. Уволены единицы, кто видимо решил обеспечить себе билет в ЕС. Особо некрасиво смотрятся немногочисленные врачи, торгующие халатами. К их немалым зарплатам президент накинул огромные «коронавирусные» надбавки. Во вторник задержали семь медиков РНПЦ «Кардиология». Их слова о заблокированной работе «инфарктного» отделения — ложь.

Все работает. В Минске, даже со студентами, протестует абсолютное меньшинство населения. А тех, кто ходит на работу и не хочет проблем в государстве, переворота и войны — абсолютное большинство. Они за Лукашенко, даже если он им надоел. Он — их единственная гарантия от хаоса.

Но это и проблема. Все задаются вопросом: а что если его не станет? Так что российский ориентир на конституционную реформу и мягкий транзит власти, в их глазах выглядит здраво и не встречает возражений.