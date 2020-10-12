Лукашенко продолжает удивлять нетривиальными приемами, которые он, начиная с 16 августа, приберегает на выходные дни, когда оппозиция выходит на улицы демонстрируя сплоченность рядов и серьезность намерений

Раньше была пылкая речь, автомат АКСУ в руках, сын в облачении спецназовца, наконец «тайная» инаугурация. За все это поначалу Лукашенко влетало от критиков. И всякий раз его действия оказывались глубоко продуманными и приводили к тактическим победам. Но стратегически картину изменить фокусы и трюки не могли — каждые выходные огромная толпа выходит на улицы Минска, сводя на нет шоу президента. И Лукашенко прибег к стратегической игре в СИЗО КГБ, где четыре с половиной часа общался с узниками Беломайдана.

Игровое поле

Из СИЗО выпустили двух участников встречи с Лукашенко © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

В американской «американке» закатывать шары могут и дилетанты, а любой шар попавший в лузу считается призовым. Это «блицкриг для чайников» — есть мастера, делающие партию с удара.

И вот к чему именно этот экскурс: Лукашенко, зная, что в 2020 году «игра престола» будет сложнее, чем раньше, выбрал долгую, многоходовую партию. Она сложна, но президент Белоруссии настроен серьезно, намерен выиграть, а СИЗО КГБ города Минска, где содержатся несостоявшиеся вожди улицы, в народе также именуется «Американка». Эта внутренняя тюрьма штаб-квартиры самого серьезного в Белоруссии силового ведомства — КГБ — была построена во времена СССР, в 1920-е годы для особых клиентов ОГПУ. Использовалась НКВД, МГБ и КГБ БССР.

Экзотическое же название «Американка» получила из-за архитектуры «Паноптикум», разработанной в XVIII веке американским философом-моралистом и основоположником современного либерализма, Джереми Бентамом. В США все тюрьмы строятся так.

Репутация белорусской «Американки» мрачновата, окутана кровавыми легендами о временах «культа личности», которые так нравятся современным либералам. Именно сюда помещаются в предварительное заключение личности, чья деятельность угрожает национальной безопасности РБ.

Встреча команд

Впервые за 4 месяца. Тихановская поговорила с сидящим в СИЗО мужем-оппозиционером © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Традиционно, шоу президента не анонсировалось — его команда всегда пользуется фактором внезапности, чем неизменно обеспечивает себе битковый аншлаг.

Параллельно с основной локацией, был запущен впечатляющий трюк на параллельной площадке. Исполнение было поручено втемную находящейся в бегах Светлане Тихановской. Ее никогда бы не смогли заставить работать подтанцовкой Лукашенко, если бы сценаристы и режиссеры не были трюкачами-постановщиками мирового уровня. Они задумали истинное шоу в прямом эфире: дали Тихановской поговорить под камеры по телефону с ее мужем Сергеем, который сидит в СИЗО города Минск.

От этого предложения Светлана отказаться не могла и не отказалась, что тут же сделало ее ассистенткой президента при выполнении им куда более сложного трюка в Минске, на арене «Американки». Сказать, что тот, кто задумал это, велик в своей профессии шоумена — ничего не сказать. Так что не стоит думать, будто подобная затея принадлежит какому-нибудь таинственному советнику или консультанту.

Это от начала и до конца — Александр Григорьевич, великий белорусский актер, режиссер и сценарист. Трогательное общение мужа и жены, разлученных борьбой за все хорошее против всего плохого на четыре долгих месяца (134 дня), начиная с 29 мая, тянуло на Вильяма, понимаете, нашего Шекспира.

Только деревяшка с кастрюлей вместо головы посмела бы думать, что этот шаг навстречу своим врагам, желающим ему зла, Лукашенко мог предпринять не чистосердечно и искренне. Эта прелюдия в стилистике лучших женских сериалов прозвучала музыкальным сопровождением, когда кадры с Бацькой в пуловере, сидящим за круглым столом с оппозицией облетели всю нашу голубую планету.

Настроения трибун

Лукашенко прибыл в СИЗО КГБ Белоруссии. Названа причина © REUTERS, Tut.By via REUTERS

Болельщики видят в своем кумире то, чего до сих пор не находили в постсоветских странах, в годину «майданов» всех цветов — жесткость, твердость, превозмогание, победу. И раз это так, им не по себе, когда чемпион демонстрирует хоть что-то похожее на слабость.

А встречу с арестованными смутьянами, болельщики Лукашенко расценили именно в таком ключе, который для них неприемлем. По-своему они правы. Украинский пример свидетельствует, что мятежная толпа, руководимая западными деньгами, великодушие принимает за слабость и лишь наращивает давление улицы. Но в этот раз не правы все недовольные.

Встреча в СИЗО — это никакая не слабость. Этот диалог с оппозицией именно в формате, соответствующем представлениям Лукашенко о демократии и прочем прекрасном. Что может быть лучше формата переговоров, если твоих оппонентов на круглый стол привели из камеры, туда же и отведут, чем бы не обернулся диалог? И заметьте — сорвать такие переговоры для оппозиции всегда затруднительно. Любой демарш, на любом этапе общения, для оппозиции мог закончиться только в камере.

Поэтому узники выбрали другой путь, полностью доверившись хозяину переговорной площадки, раскрыв ему душу. Так, политтехнолог Виталий Шкляров, арестованный в Гомеле 29 июля, прощаясь, долго жал руку президенту и пожаловался, что давно не был в бане. Президент был галантен! Он немедленно отдал распоряжение охраннику: «Дима, организуй!». Шклярова в тот же вечер отвезли в баню, причем совершенно без конвоя. Теперь Виталий говорит, что это первые человеческие выходные за три месяца.

Другие участники также вели себя весело и непринужденно — легко проверить любому Фоме-неверующему. Ну а запад, для которого это все и устроили, теперь не может обвинять Лукашенко в том, что он не ведет диалог со своей оппозицией. Еще как ведет!

Игра в два касания

Общение за круглым столом длилось четыре с половиной часа. Здесь были Дмитрий Рабцевич, Александр Василевич, Виталий Шкляров, Юрий Воскресенский, Лилия Власова, Виктор и Эдуард Бабарико (отец и сын), Сергей Добролет, Кирилл Бадей, Илья Салей. Последний — адвокат Марии Колесниковой. Ее самой на встрече не было. Если сопоставить этот факт с высокой непримиримостью активистки, у которой была возможность бежать в Киев, тем, что она пишет письма из камеры, то возможно в ее лице предложение Лукашенко поговорить не встретило одобрения.

Был и еще один — двенадцатый, который не попал в объектив камеры. По мнению СМИ это был Сергей Тихановский. На следующий день, двое из состава этой команды были выпущены на свободу: координатор штаба оппозиции, предприниматель Юрий Воскресенский и директор IT-компании Panda Doc, Дмитрий Рабцевич. Им заменили меру пресечения на домашний арест. Обычно так поступают в отношении тех, кто принял условия организовавшей встречу стороны. Но это не точно, тем более, что Рабцевич не обвиняется в организации протестов — он им лишь от души сочувствовал и пытался помогать. И к нему отнеслись снисходительно.

Как и к Тихановской, о которой Лукашенко накануне рассказал, что не просто вывез ее за границу, подальше от греха, но и выдал от щедрот своих 15 тысяч долларов. Так что другая сторона отнеслась к свиданию с общим врагом с пониманием. И хоть содержание 4,5-часовго разговора неизвестно, решение держать все в тайне приняли совместно. Значит несогласных разговаривать не оказалось.

А ведь раньше, некоторые из оппозиционной стороны переговоров желали Лукашенко то, что сделали с Чаушеску. То есть вынести и привести в исполнение приговор за полчаса. «Ну, как я вас перевербовал? За пять минут!», — говаривал классик.

Договорной матч

Белорусский эксперт предположил, что было бы, если бы Цепкало и Бабарико участвовали в политике © vk.com, Всеволод Шимов

Что будет трехпартийная система — «американка» — из «Вместе», «Белой Руси» и третьей, проектируемой партии. Но ничего такого пока не случилось, да и не случится. Потому что Лукашенко никогда не играет в договорной матч в чью-нибудь пользу, кроме себя и своей команды.

Безусловно, он предложил врагам вполне нормальную повсеместно «сделку с правосудием». Правосудие — он сам. Взамен на лояльность, прекращение Беломайдана и разжигания мятежа, предлагается прощение грехов перед УК, легальная деятельность и участие в высшей политической лиге, куда можно только с именным приглашением. Да и просто свобода — приз не хуже. Воля все лучше темницы.

Но есть и минусы. Принявший сделку, признает Лукашенко президентом, выбывает из команды оппозиции и приобретает клеймо предателя. Те из эмигрантов, кто согласится на условиях власти вернуться домой — получат тот же приз.

«Сепаратный мир» не будет признан эмигрантами и их хозяевами. Это совершенно не волнует Лукашенко. А вот пока еще оппозиционерам стоит задуматься. Ведь дальше им предстоит играть на его поле. Это его условие — он остается президентом. У президента Лукашенко суровые правила. «Протестуны» не справятся и вылетят навсегда. Ведь он сейчас играет две «американки». Обе хочет выиграть. У него первый удар, с которого он закатит все шары в лузу.

А его врагам будет «слабо» выполнить его желание.