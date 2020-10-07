Во вторник, 6 октября президент Польши Анджей Дуда принял присягу ряда новых членов Кабмина. Главное изменение в правительстве - назначение Ярослава Качиньского вице-премьером, отвечающим за «силовой» блок

Слухи о том, что всесильный «презес» (председатель) правящей в Польше партии «Право и Справедливость» (ПиС), премьер этой страны в 2006-2007 годах Ярослав Качиньский снова вернётся в правительство, циркулировали в польских СМИ вот уже несколько недель. До того, начиная с победы на парламентских выборах осенью 2015 года, глава партии избегал личного участия в исполнительной власти. Он предпочитал статус «рядового члена Сейма» — правда, принимающего решения о кандидатурах премьера, министров и других чиновников наивысшего ранга.

Именно Качиньский стоит за назначением нынешних премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и министра юстиции, генерального прокурора страны Збигнева Зёбро. При этом последний в «Право и Справедливость» не входит, являясь лидером партии «Солидарная Польша», младшего коалиционного партнёра ПиС. Формально же правящая в Польше коалиция называется «Объединённые правые», в её состав входит ещё и партия «Согласие» (лидер — Ярослав Говин). Однако на парламентских выборах — и в 2015-м, и в 2019-м годах — все кандидаты от «правицы» баллотировались по спискам «Права и Справедливости», поскольку партнёры ПиС самостоятельно преодолеть избирательный барьер не в состоянии.

Однако Збигнев Зёбро, несмотря на то, что его партия имеет всего 19 мандатов из 235 в правящей коалиции, а при этом получила не только ключевой пост министра юстиции — генерального прокурора, но и портфель министра окружающей среды, постоянно конфликтовал с премьером Матеушем Моравецким, которого прочат в преемники «презеса» ПиС. Причём речь шла не просто о публичных перепалках по различным вопросам, но и о расследовании деятельности Моравецкого в бытность того президентом одного из польских банков, которое начал следователь прокуратуры во Вроцлаве. Нынешние же изменения в правительстве Польши были вызваны действиями Зёбро, которые пришлись не по душе уже самому Качиньскому. Речь о решении Генеральной прокуратуры Польши передать в суд обвинительное заключение против трёх российских диспетчеров, из-за которых, по версии польского следствия, потерпел крушение самолёт президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года под Смоленском.

Это решение, о котором пресс-секретарь польской Генпрокуратуры сообщила вечером 16 сентября 2020 года, и которое могло быть принято лишь по команде Генпрокурора, стало шоком для Ярослава Качиньского. Дело в том, что он более 10 лет с маниакальным усердием отстаивает версию, что катастрофа самолёта с его братом была следствием взрыва на борту, а не действий российских диспетчеров или польского экипажа (собственно, вину пилотов признала в 2011 году комиссия под руководством главы МВД Польши Ежи Миллера). Качиньский воспринял действия Зёбро как вызов и декларацию того, что Генпрокурором нельзя будет манипулировать, а это значит — в любой момент может быть начато расследование в отношении других деятелей «Объединённых правых». И тогда «презес», как давний интриган, решил сам спровоцировать конфликт в среде правящей коалиции.

Поводом стали два законопроекта, против которых выступала «Солидарная Польша» Збигнева Зёбро: об освобождении чиновников от ответственности за незаконные действия, если они были направлены на «борьбу с эпидемией», и об охране животных — запрещающий их выращивание ради меха и ритуальный забой. Во время голосования за последний в ночь на 18 сентября против было 38 депутатов из правящей коалиции (в том числе все соратники Зёбро), 15 воздержались, а 6 не голосовали. Но закон был принят, поскольку его поддержало подавляющее большинство депутатов от оппозиционных фракций — либеральной «Гражданской платформы» и «Левицы». После этого Ярослав Качиньский заявил, что «хвост не будет махать собакой», и лично приостановил членство в ПиС всех депутатов-бунтарей. Соратники «презеса» начали говорить о развале правящей коалиции, создании «правительства меньшинства» и даже досрочных парламентских выборах, но на самом деле речь шла о переформатировании правительства Польши, вследствие которого роль Збигнева Зёбро была бы ограничена. Польша пообещала ввести санкции против Белоруссии, даже если Брюссель не одобрит © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Торги продолжались больше недели, причём их главным действующим лицом был председатель ПиС Ярослав Качиньский, в офис которого все остальные участники приезжали иногда по нескольку раз на день. Именно в штаб-квартире «Права и Справедливости» 26 сентября было объявлено о подписании нового коалиционного соглашения между этой партией и её партнёрами — «Солидарной Польшей» и «Согласием». На церемонии подписания, кроме лидеров трёх партий, присутствовал и премьер Матеуш Моравецкий.

Хотя текст соглашения не был обнародован, СМИ сразу же сообщили о его ключевых моментах: во-первых, количество министерств будет сокращено с 20 до 14, и у «младших» партнёров теперь вместо двух полноценных министров будет по одному (плюс ещё по должности «министра без портфеля»), во-вторых, «Солидарная Польша» и «Согласие» получат часть государственной дотации, которая раньше полностью шла на счёт ПиС (речь примерно о 500 тысячах евро в год для каждой из партий), а в-третьих — депутаты от этих двух политических сил сохранят проходные места в списках «Объединённых правых» на будущих парламентских выборах.

О персональном составе нового правительства 26 сентября ещё не говорили. Однако о том, что Ярослав Качиньский займёт в нём должность вице-премьера, отвечающего за национальную безопасность, задолго до подписания нового коалиционного соглашения заявляли ведущие политики «Права и Справедливости», а также пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальски. Стоит отметить, что в Польше роль президента в процессе формирования Кабмина ритуальная, потому предложения относительно изменений в правительстве объявил премьер Матеуш Моравецкий 30 сентября. Согласно ним, для Ярослава Качиньского создаётся новая должность вице-премьера, который, в отличие от остальных заместителей главы правительства, не возглавляет конкретное министерство, а курирует деятельность Минобороны, МВД и Минюста — то есть Збигнева Зёбро, из-за которого и начался весь сыр-бор.

Кроме Ярослава Качиньского, резонанс в СМИ вызвала кандидатура нового министра образования и науки Пшемыслава Чарнека, прославившегося своими гомофобными высказываниями. Кстати, именно из-за Чарнека, у которого тест подтвердил коронавирус, присяга новых членов правительства была перенесена с понедельника на вторник. Сам же политик, находящийся на лечении, министерский портфель пока не получил, — но в Польше все уверены, что это лишь временная задержка, поскольку он является протеже Ярослава Качиньского.

Как отметил экс-президент Польши Бронислав Коморовский, с назначением Ярослава Качиньского возникла шизофреническая ситуация: ведь новый вице-премьер является подчинённым Матеуша Моравецкого в правительстве, и одновременно — его начальником по партийной линии как председатель ПиС. (Примечательно, что свой эксклюзивный статус Ярослав Качиньский продемонстрировал во время церемонии присяги новых членов правительства — он был единственным кандидатом, не надевшим перчатки, — так что президенту Анджею Дуде пришлось снять свои во время рукопожатия). Однако если премьер и ранее демонстрировал послушание «пресзесу», то министру юстиции теперь придётся сложнее: ведь «силовой» вице-премьер отныне является его официальным начальником в правительстве, а не просто лидером главной коалиционной партии. «Я думаю, что основная задача Качиньского в правительстве будет заключаться в том, чтобы следить за паном Зёбро», — сказал Коморовский в эфире радио TOK FM. За двумя другими «подопечными», Мариушем Блащаком (Минобороны) и Мариушем Каминьским (МВД), следить особо не нужно — это давние соратники и фавориты «презеса». «Санкционный» саммит ЕС: «под прицелом» Брюсселя не только Белоруссия, Россия и Турция, но и Польша с Венгрией © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Остальные изменения в правительстве Польши непринципиальны. К примеру, премьер Моравецкий получил также статус министра цифризации — поскольку это министерство вызывало конфликты в среде коалиции. В Кабмин в статусе вице-премьера и министра развития, труда и технологий вернулся Ярослав Говин, который весной ушёл в отставку в знак протеста против попыток провести выборы президента Польши исключительно в корреспондентском режиме. Новым главой министерства сельского хозяйства стал Гжегож Пуда — поскольку его предшественник Ян Кшиштоф Ардановский был против упомянутого закона о защите животных. Правда, против нового министра сразу же начались протесты аграриев, которые пригрозили в ближайшие дни заблокировать движение во всей Польши — но вряд ли эти акции будут успешными, поскольку закон поддержали не только провластные, но и оппозиционные партии.

Очевидно, что главные причины изменений в составе и структуре правительства Польши лежат в плоскости внутренней политики. Внешняя же политика этой страны останется без особых изменений, о чём свидетельствует не столько сохранение на своём посту главы МИД Збигнева Рау, сколько упрочение позиций Матеуша Моравецкого и вхождение в состав Кабмина Ярослава Качиньского. Именно Моравецкий в последние месяцы стал главным промоутером идеи поддержки, в том числе финансовой, белорусской оппозиции со стороны ЕС. Качиньский, правда, о событиях в Белоруссии публично не высказывался, но его поддержка «демократических преобразований» в этой стране явно определяется махровой русофобской позицией, сформировавшейся задолго до трагедии под Смоленском. Скорее всего, именно из-за этого в последние годы лидер ПиС не повторял своих слов о том, что «с Бандерой и Шухевичем Украина в Европу не войдёт» — союзничество с Киевом в противостоянии Москве для Варшавы важнее, чем памятники убийцам поляков на улицах и площадях украинских городов.