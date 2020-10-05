Президент США Дональд Трамп в ближайшие часы может вернуться из военного госпиталя в Белый дом, но полноценно вести избирательную кампанию у него пока не получится, чем пользуется его оппонент Джо Байден. Тем временем стало известно, при каких обстоятельствах произошла вспышка коронавируса среди ближайших соратников главы государства

Через 10 дней, 15 октября, в Америке должны состояться вторые теледебаты кандидатов в президенты страны, а это шанс для кандидатов реабилитироваться за не очень успешное выступление в первом раунде. Но состоятся ли дебаты — большой вопрос. Несмотря на заверения врачей, что самочувствие главы государства Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом, улучшается с каждым днём, говорить о его возвращении к прежнему образу жизни пока рано.

Болезнь Трампа как оружие для демократов

«Мы считаем, что дебаты должны пройти в намеченную дату, но это зависит от множества факторов, в первую очередь от состояния здоровья президента Трампа. Мы желаем ему скорейшего и полного выздоровления. Мы надеемся на то, что дебаты состоятся в намеченную дату, но, разумеется, подстроимся к любым необходимым изменениям», — сказала представитель предвыборного штаба демократов Кейт Бедингфилд в эфире телеканала ABC. Жизнь и смерть президента Трампа. Готова ли Америка к худшему варианту © AP, Alex Brandon

Трамп тоже настроен на проведение избирательной кампании в том виде и в те сроки, которые запланированы изначально, но одного его желания мало.

А пока глава Белого дома проходит лечение, демократы сделали широкий жест — на этот период решили убрать из телеэфиров ролики с критикой Трампа, в том числе о его беспечном отношении к коронавирусу. Впрочем, в этом шаге есть стратегический замысел — штаб Джо Байдена намерен отходить от негативной риторики и делать больше воодушевляющих заявлений.

К тому же бывший вице-президент, который несколько месяцев предпочитал беречься от COVID-19 в своём доме в Делавэре, теперь активно колесит с предвыборными выступлениями по стране (2 октября он был в Мичигане, а 5-го будет во Флориде), как это делал Трамп вплоть до госпитализации.

«Людям по всей стране вполне можно показать, что вы можете продолжать жить обычной жизнью, если вы соблюдаете правила безопасности, носите маски, соблюдаете социальную дистанцию», — завила в интервью изданию Politico помощница кандидата в президенты от Демократической партии Анита Данн.

Очевидно, оппоненты приложат все усилия, чтобы использовать историю с заболеванием Трампа в свою пользу. Бывший посол США в России демократ Майкл Макфол написал в Twitter: «Теперь, когда президент выглядит так, как будто у него всё хорошо, можно снова начать обсуждать очевидную причину его болезни — его собственные безответственные действия — и напомнить всем, что та же самая безответственная политика привела к смерти многих других».

Комментируя это заявление в том же Twitter, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил: «Как и предсказывал, болезнь Трампа используется демократами для усиления атак на него за халатное отношение к COVID-19. Трампа могла бы «спасти» от этого только тяжёлая форма болезни. Тогда нападать на него было бы неэтично. А улучшение состояния — зелёный свет для новых атак».

Как коронавирус проник в Белый дом?

Вслед за Трампом диагноз COVID-19 подтвердился у целой группы его высокопоставленных соратников: у бывшей советницы главы государства Келлиэнн Конуэй, председателя Национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел, бывшего губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи (помогавшего Трампу в подготовке к дебатам), у менеджера предвыборной кампании республиканцев Уильяма Степина, президента Университета Нотр-Дам Джона Дженкинса, сенаторов-республиканцев Тома Тиллиса, Майка Ли и Рона Джонсона. Бортник объяснил, почему украинской элите выгодна победа Трампа на выборах в США © AP,

Изначально сообщалось, что Трамп мог заразиться от своей советницы Хоуп Хикс, которая сопровождала его на теледебатах 29 сентября. Признаки заболевания появились у неё вечером 30-го числа, но носителем инфекции она могла быть уже во время дебатов, поскольку инкубационный период после заражения может составлять до 48 часов.

А как же остальные заразившиеся? Вспышка коронавируса среди республиканцев вспыхнула на церемонии выдвижения кандидатуры Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда США, которая состоялась 26 сентября в розовом суде Белого дома. Половина присутствующих была без масок, стулья для гостей стояли впритык, без соблюдения социальной дистанции. На снимках с мероприятия видно, что те, у кого подтвердился коронавирус, сидели рядом, в частности, первая леди Меланья Трамп, Джон Дженкинс и Майк Ли, который по привычке при встрече обнимал всех.

Melania, Sen. Mike Lee and the Rev. John Jenkins, all of who have tested positive for Covid-19, were in close proximity to senators and White House officials at last Saturday's ACB announcement. https://t.co/FuaOoez2e2 pic.twitter.com/IAoWDXNMtI — Taylor Miller Thomas, but spooky 👻 (@tmthomasdc) October 2, 2020

Тем временем Джо Байден увеличивает отрыв от Трампа в президентской гонке, сейчас он составляет 8,3%: если бы выборы проходили в ближайшее время, то за бывшего вице-президента проголосовали бы 50,7% респондентов, а за действующего главу государства — 42,4%.

Возможно, в скором времени Трамп сумеет укрепить свои позиции. Сегодня врачи решат, можно ли выписать его из госпиталя и продолжить лечение в Белом доме.