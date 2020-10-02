Прошедшая неделя ознаменовалась масштабными боевыми действиями на Кавказе между Азербайджаном и Арменией, но сходные процессы происходили и на Украине. Во всяком случае обострение вокруг Донбасса действительно произошло, хотя говорить о возобновлении боевых действий пока нельзя. А вот эпидемиологическая ситуация близка к чрезвычайной

Впрочем, обострение на всех направлениях скорее в пользу «слуг народа» — оно отвлекает внимание людей от, например, очередного повышения коммунальных тарифов и забастовок, которые с удивительной регулярностью вспыхивают по всей стране.

Эпидемия и карантин

На утро 2 октября в стране заразились коронавирусом 217 661 человек, недельный прирост составил 25 990. На предыдущей неделе прирост составлял 22,2 тыс. Надо ли говорить, что это очередной абсолютный рекорд за всё время наблюдений?

Кроме того, утром 30 сентября было превышено суточное число заболевших в 4 тыс. человек, а 2 октября установлен очередной суточный рекорд — 4633.

Коронавирус косит и депутатские ряды. Среди заболевших — экс-президент Пётр Порошенко (в социальных сетях дружно желают здоровья — ему ещё в тюрьме сидеть), депутат от СН, спортсмен Жан Беленюк, а депутат от ЕС Яна Зинкевич заболела вторично (кажется первый случай на Украине). В результате спикер Дмитрий Разумков был вынужден отменить заседания Рады, назначенные на четверг и пятницу.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что «рост заболеваемости коронавирусом — это показатель того, что мы стали пренебрегать противоэпидемическими нормами. Нельзя этого делать. Я буду это говорить до того времени, пока у нас не стабилизируется ситуация с ростом заболеваемости».

А глава украинского представительства ВОЗ Ярно Харбит пообещал, что прирост зараженных в ближайшие месяцы может составить до 9 тысяч человек в сутки. Объясняется это просто — на Украине слишком много людей, и, что ещё более ужасно, они иногда друг с другом встречаются.

Количество единовременно болеющих приближается к 116 тыс. Критическая ситуация с больничными койками уже в нескольких регионах, и рассматривается вопрос о расширении больниц.

Умерло 4261 человек, недельный прирост составил 745, что вдвое превысило прошлый недельный рекорд — 324 человека.

Вылечился 96 591 человек. Недельный прирост — 11 558, в то время как на прошлой неделе он составил 9647 человека. Ранее максимальный показатель составлял 6650 выздоровевших за неделю.

Минский процесс

Казалось бы, после необычайно жёсткого заявления Сергея Лаврова вопрос Минских соглашений можно было смело снимать с повестки дня, но, разумеется, никуда эта тема не делась, хотя играет она преимущественно внутриполитическую роль. Ключевые события были связаны с именами Витольда Фокина и Николая Тищенко.

Первый был с большим шумом выведен из состава Минской ТКГ. Предварительно он посетил профильный комитет парламента, где изложил свои взгляды на решение проблемы Донбасса (последовательное выполнение Минских соглашений, всеобщая амнистия и т.п.). Его в ответ спросили, чей Крым, и обратились к президенту с предложением убрать человека, который предлагает выполнить Минские соглашения. Президент и убрал, тем самым подтвердив, что реализация соглашений его не интересует.

Впрочем, изначально указывалось, что введение в ТКГ Фокина с его явно «просепаратистской» позицией было нужно не для активизации диалога с Донбассом, а для создания контраста с деятельностью Андрея Ермака, которого «патриотическая общественность» пыталась представить главным сторонником «капитуляции». Теперь даже самый недалёкий «соросёнок» знает, что Ермак — патриот, но есть страшные люди, которые в состоянии прочитать Минские соглашения.

В качестве замены Фокину в состав Минской ТКГ был включён Николай Тищенко. Предполагается, что он должен реализовать давнюю идею Виктора Медведчука о создании группы межпарламентского диалога с Россией на базе ТКГ.

Этот ход, однако, тоже имеет в основном внутриполитическое значение.

С одной стороны, надо чем-то занять Тищенко, который явно вообразил себя важной политической фигурой и претендует то на пост главы ОП, то на пост главы фракции (удивительно, но после резкого обмена мнениями между президентом и Арахамией позиции последнего отнюдь не ослабли), то на пост мэра Киева (при живой Верещук). Почему бы ему не поучаствовать в мёртвом Минском процессе? В ЦК КПСС таких людей обычно направляли поднимать сельское хозяйство.

С другой стороны, утверждается, что реализация проекта Медведчука — основание для торга с ним по каким-то актуальным предвыборным вопросам. Правда, не очень понятно, что именно может предложить президентская сторона Медведчуку, который и так входит в ТКГ.

Закончилась неделя безобразным скандалом на заседании ТКГ — российская сторона предложила записывать ход заседаний с последующей публикацией, что вызвало возмущение украинской делегации. По словам представителя ЛНР Родиона Мирошника, «речь идёт о предложении вести запись заседаний в ответ на массовые инсинуации со стороны Украины, которая извращает информацию о заседаниях контактной группы».

Чем недовольна украинская сторона, понятно не до конца. Ей как раз выгодно было показать свою неуступчивость — специально для патриотов. Но, видимо, позицию делегации надо скрывать от тех избирателей, которые хотят мира.

После этого телеграм-канал «Легитимный» сообщил, что Россия должна нарушить перемирие, что немедленно и произошло — «сепаратисты» обстреляли украинскую территорию трассирующими пулями, от чего начались пожары. Тут уж даже плохо инструктированный патриот из телеграм-канала «Черговий ООС» заинтересовался, зачем это потребовалось «сепаратистам», с точки зрения командования ООС?

Журналист Андрей Манчук напоминает, что леса на Луганщине горели с августа, а сейчас поднялся сильнейший ветер…

Карабахский конфликт

Украина в конечном итоге поддержала Азербайджан, хотя принятие этого решения сопровождалось определённой борьбой — первое заявление украинского МИДа было общепримиряющим.

В общем, то, что Украина встанет именно на азербайджанскую сторону, было предопределено тремя обстоятельствами.

Во-первых, украинским пониманием конфликта. Украина изначально видела в карабахском конфликте (как и в любом другом территориальном конфликте на постсоветском пространстве) вариацию темы Крыма и Донбасса. Соответственно, Украина поддерживала территориальную целостность Азербайджана (последний раз это вызвало дипломатический скандал летом) и любые методы её восстановления, включая военные. Тем более что сама Украина на практике видит только военные способы восстановления своего суверенитета над подконтрольными территориями. Даже когда говорится о «политико-дипломатическом пути», подразумевается, что Россия не будет вмешиваться и вопрос можно будет решить силой. О каком-либо политическом урегулировании речь не идёт в принципе.

Правда, не очень понятно, как с этой последовательной позицией увязывается признание паспортов Косово.

Во-вторых, Азербайджан — важный торгово-экономический партнёр Украины. Причём и в военной сфере тоже — Украина поставляла Азербайджану вооружения ещё до майдана.

Важно и то, что на Украине видели Азербайджан в качестве альтернативного источника энергоносителей — тот же нефтепровод «Одесса-Броды» строился в расчёте на азербайджанскую нефть. В 2018 году Порошенко ездил к Эрдогану открывать Трансанатолийский газопровод (TANAP) из Азербайджана в Европу. Причём его не смутило ни то, что газопровод был направлен в обход территории Украины, ни то, что в церемонии он принял участие вместе с президентом никем, кроме Турции, не признаного Северного Кипра. В общем, сеть заправок «SOCAR Energy» — только часть этого сотрудничества.

В-третьих, Армения — союзник России по ОКДБ, а Россия — «страна-агрессор». Друг моего врага мой враг. Или как-то так.

В то же время против такой логики действовали минимум два фактора.

Во-первых, это влиятельная армянская диаспора на Украине.

Надо, правда, иметь в виду, что к этой диаспоре отношение постмайданных властей неровное. В диаспоре много людей с пророссийскими взглядами (Россия — союзник Армении). При всей своей деполитизированности диаспора негативно относится к чрезмерному влиянию националистов.

Во-вторых, это позиция ЕС.

Европа отрицательно относится к конфликту, прежде всего потому, что за ним явно просматривается фигура Реджепа Эрдогана, чьи пантюркистские планы создают угрозу для стабильности и Европы тоже. Особую позицию тут занимает Франция: Эммануэль Макрон выступил в поддержку Греции, а 1 октября — в поддержку Армении. Франция — участник «нормандской четвёрки»…

Тем не менее, эти соображения оказались менее значимыми, чем идеологический концепт «территориальной целостности». Впрочем, существует мнение относительно того, что конфликт спровоцирован Турцией с согласия США (точнее — партии глобалистов в США), которые продолжают создавать пояс нестабильности вокруг России. Мнение США для украинских властей важнее мнения ЕС ещё со времён легендарной фразы Виктории Нуланд.

Стоило Украине определиться с поддержкой Азербайджана, как президенты США, России и Франции выступили с призывом к миру. Учитывая, что войну начал Азербайджан, Зеленскому стоит задуматься.

«Слуга народа» на местных выборах

На неделе прошёл съезд партии, на котором окончательно были утверждены её предвыборные списки.

Впрочем, со списками всё не слава Богу. Например, в Мелитополе Запорожской области участие СН в выборах горсовета вообще под вопросом: партия подала не все документы на кандидатов, а один из кандидатов и вовсе прислал в теризбирком письмо, что не давал согласия баллотироваться. Кстати, глава Запорожской областной организации партии «Слуги народа» и куратор избирательной кампании — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Невнятно проходит и избирательная кампания партии, которой нечего предложить избирателям. Плакаты с надписями типа «Лобковая Балка — это ты» (это подлинное название населённого пункта на трассе Киев-Харьков в Хорольском районе Полтавской области) и символическая передача президентской булавы участникам местных выборов — не самые удачные политтехнологические ходы.

Хотя СН по-прежнему является самой рейтинговой партией на Украине, но именно в регионах её позиции сравнительно слабы. Социологическая группа «Рейтинг» приводит данные агрегированных исследований по областям. При этом в каждой области проводится отдельное исследование по выборам облсовета с включением в списки региональных партий.

По данным последних опросов, рейтинг СН на выборах Верховной Рады — 26%, а агрегированный рейтинг на выборах облсоветов — 15,5%. При этом ЕС и ОПЗЖ отстают от лидера всего на 4%.

Дебаты Трамп — Байден

Украинская тема в избирательной кампании США фигурирует, но играет далеко не самую важную роль, даже несмотря на то что украинские эпизоды коррупции семейства Байденов стали объектом рассмотрения сенатской комиссии.

На дебатах тема Украины была упомянута, но только как один из эпизодов коррупционных схем с участием Хантера Байдена. Кстати, позиция Джозефа Байдена по этому вопросу не слишком убедительна.

Российский политтехнолог Евгений Минченко по этому поводу пишет: «тему Украины Трамп упомянул, но не стал додавливать. "За что твой сын-наркоман получил десятки миллионов долларов?". В ответ Байден назвал Дональда "клоуном" и "путинским щенком". В целом хочу отметить, что не первый раз Байден в ответ на обвинения не отвечает по сути, а просто твердит "It's not true" («это неправда»). Слабая позиция».

Впрочем, с точки зрения Украины это скорее хорошо — киевской власти не хочется выбирать более удобного американского президента, хотя сама по себе она, безусловно, на стороне Байдена и демократов, которые, как предполагается, будут более последовательно поддерживать Украину в противостоянии с Россией.