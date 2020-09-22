Европарламент призывает ввести новые ограничительные меры против России в связи с отравлением Алексея Навального. Министр иностранных дел ЕС Жозеп Боррель предлагает принять еще один пакет санкций. И это на фоне растущего на Западе скепсиса в отношении реальности отравления

В своей резолюции Европарламент призывает остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» и заморозить активы физических лиц, замешанных в этом деле, пишет американское аналитическое издание The National Interest.

В России чиновники называют Навального блогером, а в Европе и США — политиком и известным оппозиционером. В ЕС уверены в том, что он был отравлен. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, «наличие яда в анализах не подлежит сомнению. Можно с уверенностью сказать: Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать».

Россия все обвинения отрицает и указывает на то, что властям было бы невыгодно публично устранять своего оппонента: во-первых, это вызвало бы волну недовольства внутри страны и обострило бы и без того напряженные отношения с США и Европой.

А во-вторых, вызывает обоснованные сомнения выбор средства ликвидации, то есть, «Новичка». Зачем использовать вещество, которое прямо указывало бы на причастность российских спецслужб?

И, наконец, среди объектов антикоррупционных расследований Навального было довольно много россиян, обладающих значительными ресурсами. Надо сказать, что у этого человека у него на родине, помимо власти и вовсе без связи с ней, были враги, признает издание.

Москва продолжает ждать получения достоверных доказательств из Берлина: «В этой во всей истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово. Поэтому на слово мы никому верить не собираемся», — заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. А МИД РФ считает такую интерпретацию событий лишь предлогом для введения новых ограничительных мер. «Не было бы Навального, придумали бы еще что-то в качестве повода для введения дополнительных санкций», — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Лавров пообещал ответ на новые санкции Запада © Пресс-служба МИД РФ | Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк

Шансов узнать, что же произошло на самом деле, с каждым днем становится все меньше. Во-первых, безусловно, разница в позициях Москвы и европейских стран и нежелание по-настоящему сотрудничать. В России говорят, что никаких следов яда обнаружено не было — и более того, что запасы «Новичка» давно уничтожены.

В Германии утверждают обратное, но отказываются предоставлять какие-либо факты, которые подтвердили бы их голословные утверждения. И, конечно же, Навальный и его соратники не помогают в прояснении недостающих фактов в этой истории. Даже на фотографиях в Инстаграме, снятых с его больничной койки, они замазали показания монитора с медицинскими данными.

Всего через несколько часов после сообщения об отравлении, соратники Навального вошли в его гостиничный номер, где взяли несколько бутылок минеральной воды (с разрешения администрации гостиницы и в обход российских правоохранительных органов), и перевезли их в Германию спасательным бортом вместе с самим Навальным. Следовательно, из-за их действий надлежащее расследование в России стало невозможным.

С момента инцидента прошел месяц, а о начале полномасштабного уголовного расследования так и не было объявлено. Следственный комитет России пообещал проверить факты, но заявил, что без передачи результатов клинических анализов из Германии полноценное расследование провести невозможно. Навальный против «Северного потока-2»: кто кого?

Власти Германии, похоже, не торопятся что-либо передавать. И вместо того, чтобы взять инициативу в свои руки, демонстрируя заинтересованность или желание найти и наказать виновного, российские спецслужбы молчат, фактически передав расследование европейцам, и одновременно создают благодатную почву для распространения разного рода слухов.

И в результате есть, с одной стороны, Запад в роли обвинителя, и полное отрицание России с другой. И это далеко не первый случай такого рода. Любой инцидент, происходящий с «критиками режима», Европа сразу же называет заказным убийством и требует немедленной реакции — в первую очередь начинаются разговоры о санкциях.

Россия, постоянно находящаяся под давлением потока обвинений, уже привыкла к этому и считает любые претензии к ней составляющей гибридной войны — наряду с реальными действиями Евросоюза, США и блока НАТО на российской границе.

Об этом вновь и вновь говорят высокопоставленные представители российских властей. Вот, например, заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, известного своей жесткой патриотической позицией: «После заявлений Европарламента вполне можно говорить о том, что за ситуацией с Навальным стоят спецслужбы иностранных государств. И если для западных стран существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон, они должны принять меры ответственности в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения». Жозеп Боррель официально назначен на пост главы дипломатии Евросоюза © AP Photo/Francisco Seco

Каждая сторона даже не надеется на возможность сотрудничества или диалога. Следовательно, никаких реальных доказательств отравления Навального «Новичком» или доказательств обратного, вероятно, никто не увидит. Но это не имеет значения, поскольку факты в данной ситуации ничего не изменят, делает неутешительный вывод американское издание.

От себя же добавим, что бремя доказательств вины России все-таки лежит на обвинителях. А в отношении России, которая утверждает, что у нее нет данных о злонамеренном отравлении Навального представителями власти и государства, в соответствии с Римским правом (действующим во всех цивилизованных государствах) действует презумпция невиновности. Отравление Виктора Ющенко. Циничный обман, ставший миной замедленного действия для Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В этой ситуации отказ немецкой стороны от биоматериалов Навального, предоставленных врачебной командой из Омска, выглядит абсолютно неправильным, считает депутат Европейского парламента от компартии Чехии и Моравии Катержина Конечна. В интервью чешскому изданию Halo noviny она отметила, что, судя по всему, к сожалению, кое-кто назначил виновного уже в тот момент, когда первые новости облетели СМИ. Однако «если мы хотим узнать правду, а не стать свидетелями политического процесса, то необходимо учесть все, что может помочь в расследовании».

На вопрос журналиста о том, что если отравление совершено по политическому заказу, то какие цели преследовал Кремль и зачем разрешил перевезти Навального в Германию, если сам же его отравил «Новичком», политик ответила, что «нужно задаться вопросом, кому это выгодно. Каждый здравомыслящий человек понимает, что это не Россия. Наоборот. Все эти истории явно кому-то на руку, ведь с их помощью можно давить на Российскую Федерацию», считает она.

Журналист отметил, что немаловажную роль тут играют политические последствия в контексте глобальных процессов, прежде всего санкций против РФ. К ним могут прибегнуть для остановки почти завершенного газопровода «Северный поток — 2», а быть может, влияния на ситуацию в Белоруссии. США пытаются создать коалицию, которая помешает достроить «Северный поток 2» © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

«Недавно я сказала, что не хочу комментировать эти вещи, поскольку зачастую в них замешаны разные спецслужбы, а нередко (пусть на первый взгляд и не скажешь) и интересы экономико-политического характера. Скажем так: стратегический газопровод полностью соответствует этой концепции», завершила Катержина Конечна.

Между тем стало известно, что германская юстиция не может начать собственное уголовное расследование произошедшего с Алексеем Навальным и предъявить обвинения кому бы то ни было, поскольку предполагаемое преступление произошло не на территории ФРГ. Об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в следственных кругах.

По информации издания, еще до того, как канцлер Ангела Меркель огласила первые результаты немецкого исследования проб, «правительство подключило Генеральную прокуратуру в Карлсруэ». Как отмечает газета, «юристов попросили прояснить, может ли Германия вообще начать расследование в отношении преступников». Однако они «лишь покачали головой».

Сейчас дело Навального находится вне юрисдикции немецких следователей, поскольку само предполагаемое преступление произошло на территории другого государства и с Германией его связывает только факт лечения в Берлине.

Немецкие правоохранительные органы в теории могли бы получить право расследовать дело, если бы Навальный умер на территории Германии или если бы его состояние во время нахождения в берлинском госпитале резко ухудшилось, пишет газета.

Во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос журналистов о том, кто виновен в отравлении. Слова главы государства приводит пресс-служба Белого дома. «Мы обсудим это в другой раз», — ответил он на вопрос о том, кто, по его мнению, отравил Навального.

Так что об этой скандальной истории нам предстоит узнать еще много интересного.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru