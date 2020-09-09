Возлюби русского своего. Зачем Тихановская обратилась к россиянам

Утром 9 сентября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к россиянам. Её заявление прозвучало именно сейчас, когда на митингах оппозиции всё чаще стали встречаться антироссийские плакаты

Утром 9 сентября соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская обратилась к россиянам.

«Уважаемые граждане России! Народы Беларуси и России всегда были соседями и близкими друзьями. Я уверена, что останутся такими и впредь», — начала она своё обращение.

Однако дальше она перешла к проблемам.

«К сожалению, российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Белоруссии. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко», — заметила Тихановская.

Дальше она рассказала свою версию произошедшего перед выборами, в день голосования и после него, не преминув указать, что Лукашенко «фальсифицировал результаты», и упомянув об арестах оппозиционеров и протестующих. «Есть три варианта». Безпалько о том, в чем состоит сложность ситуации в Белоруссии для РФ © Владимир Трефилов

«Ни на каком этапе это не была борьба против России и, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами. Белорусы настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями при, конечно же, сохранении суверенитета собственной страны», — подчеркнула Тихановская.

В то же время те, кто следит за протестами в Белоруссии, могли заметить, что в последнее время на акциях протеста появились первые признаки русофобии и негативного отношения к России.

Несуществующие русские и россияне

Белорусский политолог Алексей Дзермант в понедельник, 7 сентября, вывесил фотографии с воскресных акций протеста в Белоруссии.

«После флагов ЕС и Украины на митингах предсказуемо появились антироссийские лозунги», — прокомментировал эти фотографии Дзермант.

На фотографиях были протестующие сторонники оппозиции с плакатами «Руки прочь, Russia, Беларусь наша», «Вова, не чапай, бо лясне (Вова, не тронь, или треснет. — Ред.)», «Кремль предал белорусов».

Эти настроения можно было бы списать на то, что Россия в конце концов поддержала руководство Белоруссии в кризисе. Однако еще до того, как в Минск прилетел премьер-министр РФ Михаил Мишустин, и даже до того, как президент России Владимир Путин прокомментировал события в Белоруссии, среди белорусской оппозиции и протестующих были подчас заметны антироссийские настроения. Так, в созданном 18 августа Координационном совете белорусской оппозиции был ряд политиков, отметившихся русофобскими заявлениями. Кроме того, вопросы вызывала и программа Тихановской (после скандала ссылка на русофобские и антироссийские тезисы исчезли с сайта политика). Кроме того, из структур оппозиционеров выдавливались люди, которые симпатизировали русским в Донбассе. «Есть много тех, кто обижен и обманут»: белорусский депутат Лукашок объяснил, почему митинги в его стране не прекращаются © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

При этом медиа протеста подчас не замечали русских и россиян, поддерживающих белорусские протесты.

«Во множестве стран мира сегодня проходили акции солидарности с Беларусью. Наш флаг был повсюду: в США, Великобритании, Дании, Германии, Литве, Польше, Украине. Весь мир поддерживает нас в стремлении создать новую и свободную Беларусь!» — написал 23 августа ведущийся из Польши оппозиционный белорусский Telegram-канал Nexta_live.

И это притом что акции протеста в поддержку белорусской оппозиции были и в Москве. А отдельные российские блогеры вроде Ильи Варламова регулярно выпускали видео и заметки в поддержку белорусской оппозиции.

Однако всё изменилось на днях. Во вторник, 8 сентября, Nexta_live вдруг заметил россиян.

«Акция солидарности в Москве, около белорусского посольства! Спасибо, друзья!» — гласило сообщение, появившееся вечером того же дня.

А утром 9 сентября сама Тихановская поблагодарила россиян, поддержавших белорусскую оппозицию.

«Мы, белорусы, очень признательны россиянам, которые уже поддерживают борьбу белорусского народа за свободу. Мы не забудем никакие из жестов или акций солидарности. Спасибо вам за это! Российские независимые журналисты и блогеры, отдельно благодарю вас за внимание к происходящему в нашей стране, за готовность разговаривать с простыми белорусами и транслировать их мнения. Это правда помогает снижать эффект российской и белорусской пропаганды, мешает настроить наши народу друг против друга», — заявила Тихановская.

Собственно, именно боязнь страшной «российской пропаганды» могла повлиять на то, что русских и россиян заметили. Белоруссия на пути к Руанде. Как белорусов стравливают между собой © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Медиамощь и проснувшаяся любовь

«Прозрение» белорусской оппозиции совпало по времени с визитом в Минск ведущих российских журналистов. Во вторник, 8 сентября, Лукашенко дал интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» Маргарите Симоньян, главному редактору радиостанции «Говорит Москва» Роману Бабаяну, корреспонденту «Первого канала» Антону Верницкому и журналисту канала «Россия 1» Евгению Рожкову.

До этого среди белорусской оппозиции ходили слухи о том, что Россия в рамках поддержки Лукашенко пришлёт своих медиаменеджеров для работы с белорусскими государственными СМИ. Работу последних невысоко оценивают даже их коллеги из-за рубежа.

«Белорусское государственное телевидение — это полное убожество, по сравнению с которым даже советское телевидение — это CNN», — считает обозреватель издания Украина.ру Александр Чаленко.

Несмотря на это, даже такие СМИ белорусская оппозиция пыталась заставить замолчать. Протестующие пикетировали здание Белтелерадиокомпании и пытались заставить журналистов присоединиться к протестам. Подчас методы воздействия были довольно спорными.

«Или как вот мне давали почитать СМС журналисты. Цитирую: «Срочно увольняйся и к нам, иначе едем за твоими детьми». Это неприкрытый терроризм, подлые и грязные методы, бандитское давление на журналистов, депутатов и представителей власти», — рассказал 6 сентября министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев.

Личные данные белорусских журналистов из госСМИ вносились оппозиционерами в «чёрные списки».

«В ночь на четверг в мою квартиру ломились. Угрозы в мессенджер (на старый аккаунт) сыплются почти непрерывно. По счастью, ребенка я спрятала в надежном месте, а родители далеко. Но моей коллеге-ведущей облили детскую коляску краской и пообещали, что в следующий раз обольют ребенка кислотой, если она не уволится.

Я не могу ее осуждать. Вот это «мирный протест», реальный, а не тот, что на красивой картинке, где девушки в белом размахивают цветами», — рассказывала ещё 17 августа белорусская поэтесса, журналистка и редактор Ирина Каренина.

Через два дня она выложила скриншоты угроз ей и её коллегам, а ещё позже рассказала в интервью СМИ, что происходит в Белоруссии и как давят на неё и её коллег.

В общем, некоторые сторонники протестов попытались сделать всё, чтобы заставить провластные СМИ замолчать. Когда же в Минске высадился «десант» из российских журналистов, оппозиция встревожилась. В последние годы Запад описывает российские СМИ чуть ли не как «самое эффективное оружие Кремля», один из ведущих инструментов в «гибридной войне».

Парадоксальным образом эта «чёрная легенда» в конечном итоге привела к тому, что само появление сотрудников российских СМИ стало восприниматься как свидетельство активной вовлеченности РФ в те или иные процессы.

Примечательно, что то же совместное фото Лукашенко и Симоньян некоторые оппозиционные белорусские аккаунты расценили чуть ли не как сдачу белорусского суверенитета.

Хорошо, что независимость сохранили pic.twitter.com/XoFnFXcThl — Чай з варэннем (@belteanews) September 8, 2020

​Кроме того, белорусская оппозиция прекрасно осознаёт экономическую зависимость Белоруссии от России. В случае разрыва связей двух государств Белоруссию ждёт весьма болезненный экономический, а затем и социально-политический кризис. Поэтому в последние дни лидеры белорусской оппозиции делали заявления, в которых подчёркивали, что не планируют разрывать отношения с РФ.

В то же самое время Лукашенко, во время двух предыдущих президентских сроков которого началась белорусизация и плавное искоренение русского языка из документооборота, заговорил о любви к русскому языку и русской культуре. «Ползучая» белорусизация лучше «летучей». Вассерман о политике Лукашенко © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Я пользуюсь постоянно русским языком <…> Русский язык — это мой язык, это государственный язык в Беларуси, между прочим. У нас двуязычие. Я что тут должен с ними (оппозицией. — Ред.) обсуждать?» — заявил Лукашенко в интервью российским журналистам 8 сентября, вспомнив о скандале с программой Тихановской.

Неудивительно, что белорусская оппозиция пытается перетянуть российское общественное мнение на свою сторону и избавиться от имиджа русофобов, чтобы в перспективе лишить Лукашенко поддержки российской власти.

Получится ли это? Вряд ли. По крайней мере, до тех пор, пока среди оппозиции и протестующих будут в ходу русофобские лозунги и призывы к пересмотру совместной истории.