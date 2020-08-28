В ночь на 28 августа Украина закрыла свои границы для иностранцев. Вызвано это рядом причин, однако главная - пандемия, которая не сдаёт позиций на Украине

Утром 28 августа Украина установила новый рекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки: зарегистрировали 2438 новых случаев, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

За прошедшие сутки от этой болезни скончались 48 человек. Как заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, среди заболевших за сутки 112 детей и 122 медработника. Министр призвал украинцев выполнять правила адаптивного карантина, а также рассказал, что с диагнозом COVID-19 в больницах находятся по состоянию на утро 6544 человека. Белорусы не смогли попасть на Украину из-за закрытия границ © sb.by

Когда Степанов призывал украинцев поберечься, границы Украины вот уже несколько часов как были закрыты для иностранцев. И пандемия COVID-19 была заявлена как главная причина такого решения.

«Учитывая уровень заболеваемости, мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами. Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть границы для въезда иностранных граждан, кроме тех, кто имеет вид на жительство, является членами международных и гуманитарных миссий, международных экипажей и т. д.», — заявил 26 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Изначально планировалось закрыть границу с 29 августа по 28 сентября. Однако внезапно срок закрытия перенесли на сутки, из-за чего на некоторых участках границы скопились очереди из людей.

При этом показатели заболеваемости COVID-19 росли постоянно, но закрыть границу решили только сейчас. И для этого есть еще одна причина, кроме заболеваемости.

Привет хасидам

«Если встал в «Борисполь» рано, значит скоро — Рош-ха-Шана», — шутят водители Умани каждый год ближе к осени.

Жители этого украинского городка лучше остальных других знают, когда иудеи отмечают Новый год — Рош-ха-Шана. Всё потому, что в эти дни их город становится местом паломничества брацлавских хасидов. Последние едут в Умань на могилу Раби Нахмана — основателя этого течения в хасидизме.

Уманьчане ругают хасидов, но неплохо на них зарабатывают. Однако в этом году свою печальную роль сыграла пандемия коронавируса. Израиль оказался среди стран, где поначалу казалось, что болезнь побеждена, однако потом началась вторая волна заболевания.

В итоге власти Умани воспротивились грядущему нашествию хасидов. Финляндия закрыла границы для украинских заробитчан из-за ситуации с COVID-19 © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

«Прибыл под Офис президента, написал заявление о том, что хочу срочно встретиться с господином президентом. Вопрос касается жизни и здоровья жителей Умани. Я понимаю, что президент чрезвычайно занятой человек, так что пусть не торопится. Друзья привезли мне туристическую палатку, спальный мешок и каремат. У меня есть вода и все необходимое. Я буду ждать господина президента», — заявил мэр Умани Александр Цебрий ещё 17 августа.

Он заявил, что власти готовы перекрыть дороги, чтобы не допустить паломников в город.

На следующий день, 18 августа, правительства обоих государств — Израиля и Украины — обратились к хасидам.

«Руководствуясь рекомендациями и предостережениями Министерств здравоохранения Украины и Израиля, настоятельно призываем всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань в связи с угрожающей эпидемической ситуацией», — говорится в обращении правительств двух стран.

Еще через три дня, 21 августа, один из влиятельнейших украинских политиков — министр внутренних дел Арсен Аваков — заявил: риски празднования Рош-ха-Шана чрезвычайно высоки.

«Мы понимаем все риски, которые связаны с таким массовым празднованием. Стандартно к нам приезжало порядка 20-50 тыс. человек в разные последние годы на паломничество. К сожалению, мы сейчас не можем тебе позволить такие риски, потому будут введены технические ограничения, и по сути празднования, каким оно было в форме последних лет, не будет», — заявил Аваков.

Министр выразил надежду, что каждый из верующих примет и поймет ограничения Украины. Но хасиды его не услышали и устремились на Украину, где и планировали встретить 18 и 19 сентября — именно на эти даты в этом году выпадает Рош-ха-Шана. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 28 августа

Но по прилёту на Украину их ждали не очень хорошие новости.

Настоящая причина запрета

То, что желание не допустить в первую очередь хасидов на Украину во время Рош-ха-Шана и является основной целью закрытия страны, можно понять из происходившего с хасидами на ставшей для них негостеприимной украинской земле.

Вечером 27 августа руководитель Объединённой еврейской общины Украины Михаэль Ткач сообщил: в украинских аэропортах застряли хасиды.

«Более 100 брацлавских хасидов продолжительное время не пускают в страну в Борисполе и аэропортах Одессы, Запорожья. Причина пока неизвестна. Вчера (26 августа. — Ред.) после проверки документов пассажиров рейса из Израиля 12 человек из 116 «развернули», так как они не смогли объяснить цели своего визита в Украину. Запрет на въезд от КМУ (Кабмина. — Ред.) начнет действовать только в 00:00 29 августа», — написал Ткач в Facebook, сопроводив свою заметку видео.

Тем временем в тех городах, в аэропортах которых задержали хасидов, ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает ухудшаться. Среди прочих и в Одесской области стало расти количество заболевших COVID-19. Причина проста: летом во время закрытых границ именно туда устремились украинцы для того, чтобы отдохнуть на море. В итоге население той же Одессы выросло, пляжи, бары, ночные клубы оказались переполнены.

Результат не заставил себя долго ждать.

«Опорная Больница Водников. На данный момент почти 90 пациентов (в отделении, рассчитанном на 60). И это притом что в пятницу выписали 20 человек. Второе отделение по-прежнему не могут открыть. В бригаде, которая работала в «первом корпусе», заболели 4 медсестры. И из сформированной новой бригады туда перевели младший персонал и одного анестезиолога. И снова некому работать в корпусе 2 <…> Статистика по умершим в областной опорной: апрель — 1, май — 1, июнь — 1, июль — 4, август — 14», — описала 25 августа ситуацию в одной из одесских больниц волонтёр Катерина Ножевникова.

Её заметки свидетельствуют: в одесских больницах катастрофически не хватает «расходников» для больных COVID-19.

«На прошлой неделе министр здравоохранения сильно разнёс департаменты и дал приказ департаментам за несколько дней обеспечить подведённый кислород (или концентраторы) для 80% коек опорных больниц. Как можно сделать за три дня то, на что 6 месяцев было, — не уточняли. Департамент напрягся и купил 26 штук на всех. Наша больница получила 10 концентраторов. Вместе с купленными нами 17 концентраторами выходит 27 шт. Плюс подведённых (разводка) точек ещё 20. Итого 47 точек на 150 мест. Мы не дотягиваем даже до 30%, не то чтобы 80%.

Кислорода в цистерне осталось на 18 часов — улетает с такой скоростью, что банки Боброва (которые подогревают кислород) покрываются льдом. А кислород сейчас нужен по показаниям 70 процентам пациентов, которые находятся в отделении. Сегодня у нас был случай, когда люди стали вырывать друг у друга маску… И вот это действительно страшно», — писала Ножевникова о творящемся в больницах. В двух областях Украины загруженность больничных коек близка к критической © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Поэтому неудивительно, что власти страны решили прикрыть границы, особенно в условиях массового наплыва в страну людей из государства, где с COVID-19 тоже не всё гладко. Кстати, сам Израиль 24 августа продлил запрет на посещение страны иностранцами до 1 октября.

При этом Украина, чтобы не быть обвинённой в антисемитизме (а с учётом спокойного существования в этой стране откровенно нацистских политсил, практикующих уличное насилие в отношении противников, это произошло бы довольно скоро), очевидно, решила закрыть границу со всеми. Впрочем, судя по творящемуся в стране — обстрелу автобуса, нападениям и похищениям людей, — Украина и так не лучшее место для путешествий.