Увольнения и задержания. Как власти Белоруссии громят стачечные комитеты

Набравшее в Белоруссии силу забастовочное движение превратилось в головную боль для Александра Лукашенко. На самом деле именно это в большей мере является угрозой его режиму, чем уличные протесты. И поэтому на борьбу с бастующими рабочими были мобилизованы все привычные инструменты, ранее применявшиеся против политической оппозиции

«И я прошу губернатора, председателей исполкомов. Если кто-то не хочет работать — не заставляйте. Не надо, мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает с понедельника — замок на ворота, остановим, люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие», — заявил Лукашенко, выступая 22 августа на собранном для него митинге в Гродно.

Заявление достаточно неожиданное в том плане, что еще буквально вчера власти страны как раз публично заламывали руки и говорили о том, какой огромный урон экономике наносят забастовки, если какое-то предприятие встало на день или два. Теперь они же призывают вообще закрывать на неопределенный срок предприятия, где идут рабочие протесты. Мол, ничего страшного не случится, «страна переживет».

Иными словами, ради сохранения режима Лукашенко готов идти на существенные (возможно, катастрофические для страны) издержки.

На самом деле на местах увольнения уже начались.

«Вчера всех бастующих уволили по ст. 53 Трудового кодекса РБ — за невыполнение трудовых обязанностей», — сообщило 22 августа издание Onliner.by о ситуации на Минском автомобильном заводе (МАЗ). Опубликованы фотографии трудовой книжки и приказа в отношении одного из уволенных активистов, слесаря Семена Федотова. В трудовой книжке увольнение датировано 20 августа. Официальное заявление «О наложении дисциплинарных взысканий», написанное 19 августа в отношении работника начальником 4-го цеха по сборке автомобилей (ЦСКА-4), еще днем 20 августа было опубликовано в Telegram-канале «Еврорадио».

Между тем, глава официозной Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда как раз 20 августа выступил с заявлением о том, что «призывает нанимателей не увольнять людей за участие в так называемых забастовках». Так называемых — потому что власти страны публично отрицают даже само право рабочих на забастовку с политическими требованиями.

«Открываем Конституцию Беларуси. Статья 41 — есть право на забастовку. И на этом заканчивается, — заявил 20 августа премьер-министр Роман Головченко, выступая в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ. — Уважаемые трудящиеся, у вас есть право на забастовку по Конституции. Но посмотрим глубже. Трудовые отношения регулируются Трудовым кодексом. А там написано, что забастовка как одна из форм защиты прав трудящихся может быть применена только в случае трудовых либо социальных споров. То есть когда нарушается коллективный договор, когда нарушаются трудовые и социальные права работника по его контракту или трудовому соглашению на предприятии. Забастовка в белорусском законодательстве (как и в европейском) не предполагает защиты политических прав или взглядов».

Стоит пояснить, что действующий Трудовой кодекс Беларуси был принят 26 июля 1999 года, как раз в разгар наступления Лукашенко на права рабочих, о чем ранее подробно писало издание Украина.ру. В частности, как раз своим декретом № 26 от 26 июля 1999 года «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины», Лукашенко «предоставил нанимателям право заключать с работниками контракты на срок не менее одного года», уничтожив возможность коллективной защиты трудящимися своих прав (ведь каждого теперь можно было мгновенно уволить).

Также на допрос пришёл Сергей Дылевский — лидер стачкома МТЗ. Сергей пообщался с прессой около здания СК pic.twitter.com/6TiaBcSybU — Onliner (@OnlinerBY) August 21, 2020

​Одновременно с увольнениями, 20 августа, сотрудниками милиции был задержан лидер стачечного комитета на МАЗе Евгений Бохвалов. «Подтверждаем, что он задержан сотрудниками милиции сегодня», — кратко сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУВД Минска.

На 21 августа на допрос в Следственный комитет Республики Беларусь был вызван лидер стачечного комитета Минского тракторного завода (МТЗ) Сергей Дылевский. Впрочем, обошлось без задержания, хотя для поддержки Дылевского у здания собралось несколько десятков сторонников оппозиции. С другой стороны, уголовное дело, по которому вызывали Дылевского, только-только начали расследовать, так что все еще может быть впереди…

Менее повезло в тот день членам стачкома другого стратегически важного для властей страны предприятия. Утром 20 августа в Telegram-канале «Стачком ОАО "Беларуськалий"» было опубликовано сообщение: «Член стачечного комитета ОАО «Беларуськалий», Куделевич Дмитрий, с 11 часов 17 минут перестал выходить на связь. Предположительно, Дмитрий был задержан в своем автомобиле неустановленными лицами». Спустя полтора часа там же появилась новость о том, что, «по нашей информации, задержан ещё один участник забастовки Филанович Максим с 4РУ (разведывательного участка. — Авт.). Он не выходит на связь».

Филанович вышел на связь через полчаса после публикации информации о его возможном задержании, отказавшись от пояснения деталей, а вот местоположение Куделевича оставалось неизвестным до семи часов вечера.

«Дмитрий Куделевич сообщил, что был задержан сотрудниками КГБ и доставлен в отдел, — уточнили 21 августа в Telegram-канале «Стачком ОАО "Беларуськалий"». — Там он попросился в уборную и через открытую форточку ему удалось убежать. Во время задержания он успел бросить ключи от авто в салон, а в кармане остался комплект от автомобиля супруги, который и забрали чекисты. По неподтверждённой информации, он сейчас находится в Украине».

Задержания активистов забастовочного движения в тот же день продолжились: «Члены стачкома ОАО «Беларуськалий» Логинова Алеся и Логинов Владимир не выходят на связь». Спустя некоторое время выяснилось, что, «по информации Стачкома общества (ОАО «Беларуськалий». — Авт.), Алеся и Владимир Логиновы числятся в списках задержанных Солигорского РОВД».

Далее, все в тот же день: «Автомобиль сопредседателя стачкома ОАО «Беларуськалий» Анатолия Бокуна заблокировали сотрудники милиции. Об этом только что сообщил сам Анатолий. Они показали ему удостоверения сотрудников МВД и вручили какую-то бумагу, которую Бокун отказался читать. Сейчас он ждёт правозащитников». Как выяснилось затем, таким образом Бокуну вручали повестку на допрос в Следственный Комитет, выписанную днем ранее.

И по-прежнему пятница, и по-прежнему«Беларуськалий»: «Пропал ещё один член стачкома Павел Сечко. Сначала в телефонном разговоре он сообщил, что с ним беседуют. На вопрос, сотрудники ли это силовых структур, ответил: «Не совсем. Отзвонюсь позже». Через некоторое время он написал, что отходит от дел и выйдет на связь позже. Теперь его телефон недоступен». Спустя час с небольшим Сечко все же вышел на связь с соратниками по стачкому.

В субботу, 22 августа, преследования членов Белорусского независимого профсоюза, в который входят бастующие на «Беларуськалии», продолжились: «Член стачкома Роман Леончик сообщил, что ему уже звонили сотрудники МВД и приглашали на беседу. Кроме того, он уверен, что они дежурят в его подъезде».

Логика действий понятна — пока независимое рабочее движение в Белоруссии только оформляется по новой, выдавить за пределы предприятий — а оптимально и за пределы страны — его активистов, запугав этим всех сочувствующих. Максимально разорвать связи, тем самым уничтожив структуру протеста. Например, опубликован приказ №185-А, изданный 19 августа руководством БелАЗа, которым помимо мер против забастовок предусмотрено «принять все необходимые меры для исключения использования на рабочих местах в рабочее время мобильных телефонов и прочих электронных устройств для личных нужд (вплоть до сдачи мобильных телефонов, других электронных устройств перед началом рабочей смены)».

Спрашивается, с чего бы так волноваться, если, как утверждают власти Белоруссии, бастует лишь «жалкая горстка отщепенцев»? Судя по всему — например, хотя бы по массовой мобилизации колонн рабочих на марш оппозиции 23 августа — забастовочное движение достаточно популярно в стране.

И как вишенка на торте. Как заявил Лукашенко 21 августа в адрес рабочих «Беларуськалия: «Что вы бастуете? Хорошо, бастуете — ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2000 человек хотят работать на Беларуськалии. Они придут. Не они придут — во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море — безработных». Вспоминается известная фраза Бертольда Брехта: «Если правительство недовольно своим народом, оно должно распустить его и выбрать себе другой».