Соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах - Светлана Тихановская - встретилась с французским философом Бернаром-Анри Леви. Он всегда появляется там, где будет литься кровь

В среду, 19 августа, французский философ Бернар-Анри Леви у себя в Τwitter опубликовал совместную фотографию со Светланой Тихановской — кандидатом в президенты Белоруссии и лидером белорусской оппозиции.

«Сегодня в Вильнюсе со Светланой Тихановской, лицом белорусской революции и лицом оппозиции тирану Лукашенко. Мы видим, как дело женщин может поколебать гротескную и кровожадную диктатуру», — подписал Леви фото с Тихановской.

Aujourd’hui, à #Vilnius, avec Svetlana #Tikhanovskaia, l’égérie de la révolution #biélorusse et le visage de l’opposition au tyran #Loukachenko. Où l’on voit comment la cause des femmes peut ébranler une dictature grotesque et sanguinaire. Reportage et portrait à venir. pic.twitter.com/qBvUFbm2qo — Bernard-Henri Lévy (@BHL) August 19, 2020

​Появление Леви обычно предваряет большую кровь, а потому белорусам стоит побеспокоиться.

Кровавый философ

В 2014 году, за девять дней до того, как на Майдане начались самые кровавые дни, перед собравшимися на главной площади Украины выступал один иностранец.

«Я французский гражданин, я — европейский федералист, но сегодня на Майдане, который напомнил Европе о ее первоочередном призвании, я также украинец», — заявил он собравшимся.

Этим человеком был французский философ Бернар-Анри Леви. Не все из тех, кто слушал его речь, пережили следующие две недели.

Он выступал 9 февраля, а уже 18 февраля оппозиция повела своих сторонников в правительственный квартал, по пути предав огню офис «Партии регионов» и убив одного из людей, находившихся там. Начались столкновения милиции и протестующих, и в итоге Майдан перешёл в самую кровавую фазу, увенчавшуюся гибелью десятков людей и государственным переворотом, давшим толчок гражданской войне. Латвия отказалась считать Тихановскую президентом Белоруссии, МИД объяснил почему © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

За три года до своего выступления на Майдане Леви поддерживал других протестующих — в Ливии. Он выступал за свержение Муаммара Каддафи. При этом, когда его спросили, устраивает ли его политическое решение конфликта, Леви был категоричен.

«Конечно, «нет» любым переговорам!» — указал он в интервью Le Parisien в августе 2011 года.

Тогда же он сделал пугающий прогноз, который сбылся, к ужасу многих живших на Ближнем Востоке.

«Вот подождите, Каддафи падет, обязательно падет, и вы увидите веселый огонь во всем регионе. Возникнет «ливийский прецедент», возникнет «казус Каддафи». Итак, чтобы помочь сирийцам, мы обязаны победить в Ливии», — заявил Леви.

И вот в Сирии уже который год продолжается война, а те немногие государства, которые пережили «Арабскую весну», восстанавливаются после кровавого гражданского противостояния очень тяжело.

За три года до своих призывов давить на Ливию француз призывал давить на другое государство — на Россию. Леви поддержал Грузию во время августа 2008 года. При этом он не стеснялся врать, говоря о том, что Гори был россиянами «сожжен, разграблен и превращен в город-призрак».

«Если он в состоянии отличить солдат от боевиков, то флаг ему в руки! Если он учуял запах разложения, то я ничего не почувствовала. Он еще пишет, что Гори был сожжен, разграблен и превращен в город-призрак. Но в тот момент, о котором идет речь, никто из нас этого с уверенностью сказать не мог — просто потому, что нас там не было. В конце концов, мы не доехали полутора километров до Гори», — резко отреагировала на слова французского философа его соотечественница — член Европарламента Мари-Анн Излер-Бегин, которая вместе с Леви была в группе, почти добравшейся до Гори.

Однако другие европейские политики бросились повторять слова Леви и обвинять армию России в мародёрстве.

За пять лет до этого Леви горячо приветствовал «Революцию роз» в Грузии и пришедшего к власти Михаила Саакашвили, который позже и развязал войну 2008 года.

А в 1999 году Леви призывал даже не атаковать — бомбить Югославию и защищал террористическую группировку «Армия освобождения Косово», лидеры которой — Хашим Тачи и Рамуш Харадинай, после годов замалчивания, нехотя, но признаются многими на Западе ответственными за торговлю людьми, органами, полученными от убийства мирных жителей, наркотиками и другие преступления. Установка на кровь. Майдановец дал совет белорусам и проговорился об убийствах © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Практически одновременно он продолжал агитировать за то, чтобы Запад официально признал чеченских боевиков законными властями и начал налаживать связи с «президентом Ичкерии» Асланом Масхадовым.

След Леви заметен и во многих других конфликтах. При этом не нужно воспринимать этого философа как простого городского сумасшедшего, блаженного, который словно мотылёк на огонь летит на революции, войны и госперевороты. Бернар-Анри Леви — представитель французского истеблишмента, близкий к власти.

Посредник с низкими моральными качествами

Выступив со сцены на Майдане в 2014 году, Леви не забыл об Украине. В марте того же года, как передавало украинское издание «Новое время», Леви сыграл важную роль в организации встречи Петра Порошенко и Виталия Кличко с занимавшим тогда пост президента Франции Франсуа Олландом.

Позже, когда Порошенко стал президентом, Леви всячески его нахваливал.

«Если бы я был украинцем, то чувствовал бы благодарность к руководству страны. Вы имеете хорошего президента, он не был готов к руководству государством во время войны, но сейчас он хорошо справляется. Я немного знаю Порошенко, встречался с ним в Киеве и Париже», — заявил он в мае 2015 года интервью телеканалу ΖΙΚ.

За два месяца до этого Леви вместе с членом Палаты лордов парламента Великобритании Ричардом Ризби и главой немецко-украинской парламентской группы Карлом-Георгом Вельманом стал основателем Агентства модернизации Украины. Инициатором создания агентства был олигарх Дмитрий Фирташ. Это агентство должно было привлекать в страну инвестиции, а также мировых экспертов для разработки программы реформ. Персональные санкции ЕС вряд ли повлияют на ситуацию в Белоруссии – эксперт © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Ни пламенная любовь к Порошенко, ни сотрудничество с Фирташем не помешали Леви в 2019 году выступить одним из организаторов «смотрин» соперника Порошенко на президентских выборах — Владимира Зеленского — во Франции.

«Похоже, команда Зеленского обращалась по этому вопросу не только к послу Франции на Украине Изабель Дюмон, но и к неофициальному каналу связи между Парижем и Киевом — а эту роль нынче исполняет французский философ Бернар-Анри Леви», — сообщало издание «Европейская правда» о том, как людям Зеленского удалось организовать встречу своего кандидата с президентом Эммануэлем Макроном.

При этом Леви до Макрона поддерживал Олланда, а до него был известен как весьма близкий друг предшественника Олланда на президентском посту Николя Саркози (с ним Леви дружил с 1983 года).

Собственно, именно Леви привозил в 2012 году в Париж представителей ливийской оппозиции, и именно Леви, при помощи Саркози, добился того, чтобы Переходный национальный совет Ливии был признан в Европе.

Сам философ не бедствует: еще в 2004 году его состояние оценивали в €150 млн. При этом часть его он унаследовал от родителей, а часть получил, играя на бирже. Правда, в 2000 году французская Комиссия по биржевым операциям подозревала Леви в инсайдерской торговле.

При этом Леви не раз критиковали за низкие моральные качества, а его работы — за бессодержательность. Знаменитый французский философ Жиль Делёз называл методы Леви «гнусными». А вдова обезглавленного в Пакистане американского журналиста Дэниела Пёрла Марианна называла Леви человеком «человеком, чей разум разрушен его собственным эго». Так она отреагировала на книгу Леви об убийстве её мужа.

Леви подозревали в использовании работы «литературных негров», злоупотреблении своим положением влиятельного члена как литературных, так и деловых кругов, затыкании рта несогласным с его взглядами. Но, несмотря на это, Леви по-прежнему занимает прочное место в истеблишменте Франции.

Его появление с Тихановской заставляет предположить, что в происходящее в Белоруссии теперь намерен вмешаться и Париж. Но даже если встреча с Тихановской — личная инициатива Леви, белорусам стоит насторожиться. Этот философ, словно стервятник, чует кровь. Правда, с той лишь разницей, что стервятник прилетает к трупам, а Леви предваряет их появление. А потому сейчас белорусам следует быть особо внимательными к тем, кто призывает к беспорядкам и столкновениям. Эксперт рассказал о решающем факторе, способном переломить ситуацию в Белоруссии © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Если же появление Леви означает вовлечение Франции в происходящее в Белоруссии, России стоит обратить внимание на другой континент — Африку. 18 августа в Мали — государство, входящее в зону интересов Франции, — произошел военный переворот, который ряд СМИ назвал «антифранцузским». Париж уже резко отреагировал на произошедшее. В тот же день — 18 августа — Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS) заявило, что решило закрыть границы своих государств-членов с Мали и приостанавливает все финансовые потоки с Мали, а также отстраняет Мали от органов принятия решений. Государства ECOWAS относятся к Франсафрик — системе неформальной опеки Франции над своими бывшими колониями. Сейчас в этих государствах набирают силу антифранцузские движения. И помочь африканским трудящимся скинуть ярмо французского неоколониализма — первейшая задача всего прогрессивного человечества, в том числе и России, в зону интересов которой Франция всё чаще вторгается в последнее время.

Впрочем, возможно, появление Леви — это своеобразный ответ Франции России. Дело в том, что стоящий за переворотом в Мали полковник Садио Камара недавно вернулся из России, где был в учебной командировке. Сейчас это вовсю обсуждается в африканских СМИ.