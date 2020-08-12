Через три дня после выборов события в Белоруссии идут на спад. Издание Украина.ру ничуть не ошиблось, прогнозируя, как это будет. Напомним: мы предположили, что в день голосования оппозиция попытается вести параллельный подсчет голосов, на основании которого будут раскачивать улицу, но на это будет жесткий ответ власти

Так оно и вышло, лишь двух событий мы не смогли предположить. Первое: бегство вождей белорусского «Майдана» из страны, причем в тот момент, когда они были просто обязаны встать во главе тех, кто за них голосовал. Второе — отключение интернета по всей стране, благодаря чему протесты были локализованы, так как координаторы и организаторы оппозиции были лишены важного рычага управления.

По состоянию на среду видно, что первая волна протестов идёт на спад. Будет ли вторая, вызванная включением интернета, увидим в ближайшие дни. Белоруссия. Хроника протестов, ночь с 11 на 12 августа

Взгляд первый — украинский

Многие серьезно заблуждаются, когда оценивают белорусскую попытку отстранить от власти Александра Лукашенко, сравнивая ее с киевской «революцией достоинства». С Украиной вообще не стоило даже начинать сравнивать, так как слишком разные эти бывшие республики СССР, слишком различными были исторические пути, ими пройденные.

Украина гораздо многослойнее, чем Белоруссия, куда сложнее устроена, а главное, там изначально был уничтожен даже шанс на сильную, твердую власть. Слишком чуждые территории были искусственно объединены в границах УССР. И если Юго-Восток исторически ориентировался на Россию, то Галиция, куда входят три западные области, еще в 1990 году сделалась прозрачной для проникновения Запада. Ну а потом тридцать лет население Львовщины, Ивано-Франковщины и Тернопольщины целенаправленно мигрировало в Киев, куда несло свой культурный миф и свой взгляд на вещи. В то время как выходцы из Донбасса смогли получить представительство в столице только в лице олигархов.

Да и сами олигархи были важной составляющей раскола Украины. Потому что их войны, которые велись за различные бизнесы и отрасли, в конечном итоге привели к тому, что каждые 10 лет на Украине происходил очередной Майдан. Так было в 1990 году (революция на граните), в 2000 — 2004-м, когда несколько лет страну лихорадило от трех попыток цветных революций, закончившихся «оранжевой». Ну и ровно через десять лет, в 2014-м, победа Евромайдана, так называемой революции достоинства, умножила на ноль все, что Украина смогла выработать после распада СССР.

Предсказуемо началась гражданская война, которая привела к власти чисто случайного человека.

Взгляд второй — белорусский

Пока Украина медленно, но верно шла к катастрофе вследствие изначально ущербной модели, в Белоруссии к власти пришли реваншинсты, состоявшие из советской партийно-цеховой номенклатуры. Никто не знает, что это был за клан, но очевидно, что победа в 1994 году Александра Лукашенко, который провел два референдума, уничтоживших результаты «перестройки», состоялась при мощной поддержке партийно-номенклатурной элиты и «красных директоров».

Впоследствии многие из них сделали попытку свергнуть Лукашенко. Но всякий раз очередная попытка устроить «Майдан» оканчивалась поражением. Так было в 1996-м, 2006-м, 2010-м и так далее, не считая мощной поддержки оппозиции на Западе — в США и ЕС. Между попытками скинуть Лукашенко он укреплял свою вертикаль власти, отсеивая ненадежных весьма жесткой схемой карьерного роста. Для него никогда не было человека, который бы имел статус неприкосновенного.

Борьба Лукашенко за власть была беспрецедентно жестокой, от победы к победе он набирался опыта и смог таким образом привести страну к состоянию, когда реальная оппозиция у него — молодежь, многие представители которой не достигли избирательного возраста, во главе с женой блогера. Слабой оказалась не только Тихановская, но и её предвыборный штаб. Что будет дальше с протестами в Белоруссии © РИА Новости, Дмитрий Виноградов | Перейти в фотобанк

При этом оппозиция была настолько беспомощной и слабой, что ее лидеры, не выдержав взятых на себя ролей, бежали с поля боя. Какой был смысл этой попытки, заранее обреченной на поражение, непонятно. Но Светлана Тихановская, вместо того, чтобы защищать выбор своих избирателей, стала давить слезу, призывать сторонников не выходить на улицу и не устраивать цветную революцию.

Ну а потом случилось немыслимое. Кандидат, по мнению ее избирателей имевшая поддержку 97%, — сбежала от своей победы и не стала ее отстаивать. Тем, кого не убедил опыт Зеленского на Украине, стоило подумать раньше, куда может привести Белоруссию свержение Лукашенко. Но он честно предупредил всех о том, что надежды врагов, желавших уничтожить построенное им, кончатся плохо: «То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. А родителям третий раз говорю посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно. Чтобы не ахали, не охали. Ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим».

Взгляд третий — объективный

Весь протестный движ на две трети пришелся на Минск. В остальных городах ничего подобного и близко не было. К примеру, в Гомеле несколько десятков человек вышли на центральную площадь Ленина и, постояв несколько часов, ушли. Были провокаторы, но единицы, и их тут же задерживали. Столкновений, как в Минске, не было.

Но за отсутствием эшелонированной, горизонтальной, организованной протестной сети, выращенной, как на Украине, из «соросят», а также доморощенных олигархов, попытка была не засчитана. К тому же бегство Тихановской и супругов Цепкало обезглавило протест, сделав его бессмысленным. Объяснить толком, за что кидаются на милицию избиратели сбежавшей Тихановской, никто так и не смог.

Никаких требований протестная волна не выдвинула, Лукашенко в фальсификации выборов не обвиняла, его отставки не требовала. Это выглядело как «я дерусь, потому что дерусь». Подобная безответственность делала электорат сбежавшей Тихановской мятежной толпой, которую стоило призвать к порядку. Что и сделали МВД, КГБ, Минобороны с воскресенья по вторник. А после отключения интернета координация стала невозможной, и первая волна протестов рассосалась. Единственный способ политического выживания для Александра Лукашенко © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

Можно сколько угодно рассуждать о «безумии» Лукашенко, но он боец, привыкший защищать свои достижения. А поскольку его достижение — его страна, то и защищает он свою страну. Тем, кто думал, будто неорганизованная толпа юнцов сможет сместить Лукашенко, стоило присмотреться к нему внимательнее и сравнить с Януковичем, например. В Киеве власть скидывают каждые 10 лет. А в Минске власть опытная, ее не впервые пытаются скинуть, здесь знали, что делать, заранее и готовились.

А протест хотел ночной дискотеки. Этого явно недостаточно.

Будет ли вторая волна? Если в выходные никого мобилизовать не удастся, можно смело засчитывать победу Лукашенко. Есть и минусы, о чем многие размышляют вслух сегодня. Лукашенко достиг вершины личной власти. Но эта схема предполагает незаменимость первого. На этой зацепке валились империи и царства, когда автократ не умел вывести преемника. Победа — это здорово, но пять лет пролетят быстро. В 2025 году Александру Григорьевичу будет 70.