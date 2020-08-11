Беспокойная ночь в Белоруссии. Лукашенко все ещё пытаются свергнуть

Ночь на 11 августа в Белоруссии прошла неспокойно. Власти официально признали, что в ходе протестов один человек погиб. В милицию полетели коктейли Молотова

Вечером 10 августа старший демократ в комитете американского сената по иностранным делам Роберт Менендес заявил, что власти США и Европейского союза могут ввести санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, если в стране не прекратится «нападение на демократию».

«Администрация Трампа должна ясно заявить, что недавние достижения в двусторонних отношениях США и Белоруссии не будут ничего стоить, пока белорусские власти не посчитают точно воскресные бюллетени или не проведут выборы заново в соответствии с международно признанными демократическими стандартами. Если это насилие и нападение на демократию продолжится, я ожидаю, что США и Европа быстро восстановят санкции против Лукашенко и его помощников», — заявил Менендес. Через украинско-белорусскую границу не пускают людей © facebook.com

Сами выборы 9 августа Менендес назвал «фальсификацией и трагедией». Отдельно он указал на неприемлемость ареста гражданина США Виталия Шклярова, который, предположительно, работал в Белоруссии политтехнологом.

Тем временем в самой Белоруссии не стихают протесты. Казалось бы, после первой ночи, когда власть жестко подавила оппозиционные выступления, белорусские оппозиционеры должны были бы успокоиться. Тем более, конкурент Лукашенко — Светлана Тихановская — и вовсе не стала присоединяться к протестам, оставшись в штабе.

Однако следующая ночь показала: оппозиционеров, а точнее — противников Лукашенко — рано списывать со счетов. Если на Украине после начала Майдана прошло полтора месяца, прежде чем в милиционеров полетели коктейли Молотова, то в Белоруссии это случилось уже на вторую ночь протестов. Впрочем, это было не единственное, что произошло той ночью.

Шины, коктейли Молотова и старый добрый «российский спецназ»

В ночь на 11 августа события в Минске и других белорусских городах события разворачивались еще более драматичнее, чем накануне. К протестам присоединились некоторые водители, попытавшиеся заблокировать улицы для проезда силовиков. Кроме того, в Минске начали появляться баррикады.

На одной из таких и случилась первая официально признанная МВД Белоруссии смерть протестующего. Общенациональная забастовка: белорусов призвали устроить «праздник похорон диктатуры» © REUTERS, Vasily Fedosenko

«Сегодня, 10 августа около 23:00, в ходе массовых беспорядков в Минске на ул. Притыцкого, толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью», — сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Неподалеку от того же места в белорусских правоохранителей полетели первые коктейли Молотова.

Тогда же стали распространяться слухи о появившемся в Минске «российском спецназе» — военных в странной, непривычной униформе. Однако позже оказалось, что речь идет о спецназе Комитета госбезопасности Белоруссии.

Ведущиеся из Польши Τelegram-каналы, например Νexta-live, продолжили нагнетать обстановку. Так, именно этот канал, который ведет блогер Степан Путило, сообщил о том, что российский спецназ якобы вытаскивал молодых минчанок за волосы из авто. Кроме того, этот же канал распространял личные телефоны белорусских милиционеров.

С другой стороны, в сети распространяются видео непропорционального применения силы белорусскими правоохранителями, что подогревает ненависть к силовикам.

The police shoot people in the backs.

Лукашистские подонки СТРЕЛЯЮТ ЛЮДЯМ В СПИНУ.

Белорусы не простят такое зверство. Если не народ, то самые масштабные в истории экономические санкции на днях добьют чудовищный тараканий режим. #ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/tPIcT4heif — NEXTA (@nexta_tv) August 11, 2020

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Всё те же Τelegram-каналы сообщают о первых случаях перехода силовиков на сторону протестующих. Так, канал Νexta-live опубликовал видео, как в Бресте протестующие, блокировавшие дорогу от прохода колонны из четырех военных грузовиков, убедили одного из военных развернуть колонну.

«Я никого не ударю», — заявил военный и развернул колонну.

Кроме того, в сети появились кадры, где один из белорусских бойцов ОМОН снял каску и перешел на сторону протестующих.

В то же время появилось видео наезда одного из протестующих на милиционеров.

What has Lukashenko done. People get enough of him. Max rt. pic.twitter.com/Y2Zn0rTSUI — NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2020

​Под утро протесты стихли. Однако они могут возобновиться с новой силой. Тем временем соперница Лукашенко Светлана Тихановская бежала из страны. А в самой Белоруссии продолжают пропадать журналисты. Запад может устроить в Белоруссии венесуэльский вариант – Болкунец об итогах выборов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Исчезновение людей

Понедельник, 10 августа, отметился еще и исчезновениями людей. Не успели российские журналисты обрадоваться тому, что отпустили Семена Пегова и других их коллег, жестко задержанных в Минске, как появились новости об исчезновении в Минске фотожурналиста МИА «Россия сегодня» Ильи Питалева. Как сообщило РИА Новости, он не выходил на связь с шести вечера. Агентство уже передало в посольство РФ в Белоруссии данные журналиста.

Кроме того, тем же вечером произошло другое резонансное исчезновение. Как заявила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, ее начальница после похода в Центризбирком Белоруссии заявила: «Я приняла решение» и уехала в неизвестном направлении. Какое именно решение приняла Тихановская — неизвестно. Но в штабе она так и не появилась.

Позже — в 22:00 — представитель штаба Тихановской Мария Колесникова заявила: «Мне известно, что Света сказала, что она хочет быть со своими детьми и что она покинула здание ЦИК через другой вход».

Однако сторонников оппозиционерки такие объяснения не удовлетворили. Все гадали, где находится Тихановская, до утра 11 августа, когда министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прояснил судьбу оппозиционерки.

«Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве», — написал Линкявичюс.

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Тем временем Путило в своем Τelegram-канале, который, похоже, стал главным СМИ протеста, призвал всех рабочих устроить 11 августа общенациональную забастовку.

Участие украинских националистов

Протесты в связи с белорусскими выборами охватили не только Белоруссию. В Киеве возле посольства Белоруссии произошли стычки радикалов с полицией. В результате украинские полицейские задержали пятерых человек, среди которых был и Александр Кольченко, который прибыл на Украину по обмену пленными в 2019 году.

Кроме того, один из украинских националистов, бывший народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что в Белоруссию удалось пробраться его идейным соратникам.

«Наши люди, украинцы в Минске. Добирались почти сутки и с третей попытки удалось заехать, но не через Украину. Интернет лежит, мобильный работает через раз. Сейчас уже связались в группами сопротивления кровавому режиму Лукашенко. Ждут сигнала», — отметил Мосийчук еще до начала активной фазы протеста вечером 10 августа.

Всё это, а также усилившееся давление Запада на Белоруссию, позволяет предположить, что протесты вряд ли стихнут сегодня, 11 августа. А значит, президенту Белоруссии Александру Лукашенко придется крайне непросто.