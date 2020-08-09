Накануне массовых протестов, который оппозицией в Белоруссии намечены на 9 - 10 августа, опубликован целый ряд обращений, направленных преимущественно к ОМОНу. В них звучат призывы "не подчиняться преступным приказам и не применять силу против собственного народа"

«Ничего не бойтесь, ребята! Милиционеры тоже люди, они не будут превышать свои должностные обязанности», — говорит Сергей Тихановский в своем обращении с призывом к общенациональной стачке 9 — 10 августа. Обращение опубликовано 4 августа, но записано, очевидно, в конец мая, накануне того, как кандидат в президенты был арестован.

С тех пор изменилось многое. В частности, после жестокого разгона протестующих 14 июля в центре Минска многим стало ясно, что ОМОН точно церемониться не будет.

В связи с этим накануне дня голосования, вслед за которым уже анонсирован массовый выход людей на улицы, один за другим начали появляться публичные обращения, призывающие силовиков оставаться людьми и не подчиняться "преступным приказам".

26 июля спутниковый телеканал Belsat опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение, записанное человеком, до 2016 года работавшим в системе МВД в звании лейтенанта: «Я бывший оперуполномоченный отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Ленинского РУВД города Гродно Куцко Михаил Владимирович… Я хочу обратиться от себя к своим бывшим коллегам. Да, будьте действительно с народом. И будьте, наверное, все же офицерами. На сегодняшний день мне точно хорошо известно, что, в принципе, к вам относится система… За какую стабильность вы на сегодняшний день радеете? За какую? За зарплату в 450 долларов США?… Будьте с народом, мужики!»

31 июля YouTube-канал «Наш Дом» опубликовал видеообращение журналистки Ольги Карач «МИЛИЦИИ, ОМОН, ВОЙСКАМ: НЕ помогайте Лукашенко. Мы — мирные люди. Давайте строить Беларусь без крови», набравшее за неделю уже 280 тыс. просмотров: «Уже страшно выйти на улицу. Задержанными оказываются мирные граждане, просто идущие на работу или катающиеся на велосипедах, идущие в магазин или стоящие в очереди. Задержания идут без сожаления, без жалости, лишь бы отомстить людям, которые всего лишь хотят другого президента. Лукашенко натравливает все силовые структуры на граждан… Я бы хотела обратиться ко всем силовикам: это не ваша война… Ваше начальство защищает себя и свой золотой унитаз. А что защищаете вы?… Александр Лукашенко сядет в свой самолет и улетит. Он успеет убежать. Ему есть куда бежать… А есть ли куда бежать вам? Он предаст вас в любую минуту, потому что он всегда и всех предавал… Стоит ли трус того, чтобы убивать кого-то за него?».

«9 августа не должна пролиться кровь. Ничья, — говорит Карач. — Люди, которые выйдут на улицы 9 августа — это старики, женщины, дети, инвалиды, — это все мирные люди. Они выйдут, в том числе, потому что они хотят, чтобы силовые ведомства Беларуси использовали в грязных политических играх. Мы все хотим одного и того же. Мирного неба над головой и Беларуси, в которой есть место для каждого».

Как считает Карач, выбор перед силовиками стоит простой: «Есть большая разница — кто вы и кем вас считает народ. Карателями, оккупантами, полицаями, которых ненавидят, или защитниками, которых любят и обожают. Сейчас исторический момент, когда вам нужно сделать выбор — кем вы останетесь в истории и кем вы станете для народа. Каратели Беларуси не нужны, их много видели за последние 100 лет на этой земле».

3 августа «Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции» опубликовала на сайте «Хартия'97» его главный редактор Наталья Радина: «Сегодня захватившая власть клика пытается толкать сотрудников силовых структур на совершение преступления. И я хочу обратиться к военнослужащим и сотрудникам милиции… Все приказы неадекватного царька — незаконны. А приказ идти против своего народа — незаконен вдвойне. Это преступление не имеет срока давности. Вы давали присягу белорусскому народу, а не узурпатору. Ваш долг — защищать соотечественников, а не трусливого Сашу 3%.

«Я обращаюсь к родственникам военнослужащих и сотрудников милиции, — призывает Радина. — Разговаривайте со своими мужьями, отцами, сыновьями, внуками. Призывайте их не идти против собственного народа и совести. Совершить преступную ошибку легко, жить потом с этим — трудно».

4 августа Telegram-канал «Баста!» (один из основных, освещающих протесты против Лукашенко) опубликовал видеообращение к людям в погонах, записанное одним из бывших сотрудников МВД: «Меня зовут Женя Крус, я из города Гродно, мне 26 лет… С 2013 по 2017 год я… работал в этой конторе, работал патрульным. Уволился по собственному желанию в звании старшего сержанта. И сегодня я хочу обратиться ко всем сотрудникам милиции, ОМОНовцам и патрульным. Настоящий белорус сегодня не хочет войны, не хочет Майдана, белорусы — мирные люди. Белорус хочет лишь только честных выборов, но за 26 лет в честность он уже не верит и поэтому выходит на мирные протесты».

«Я повторюсь: на мирные протесты, на которых вы грубо нарушаете Конституцию Республики Беларусь, — обращается Крус к своим бывшим коллегам. — Вы плюёте на присягу, на которой клялись в первую очередь защищать свой народ и Конституцию, а уже только во-вторых выполнять приказы своего начальства. И я не боюсь этого слова, это — преступные приказы. Преступные приказы вашего начальства, которое плюёт на вас и беспокоится только лишь о своих погонах. Я знаю ребят, которые в это смутное время вышли из строя и сказали, что не будут исполнять эти преступные приказы и с гордо поднятой головой уволились… И напоследок я хочу обратиться к тем людям, которые принимают самое первое участие во всех этих движухах, это конечно же ОМОН. Сегодня майдан может устроить только действующая власть и только вашими руками… Вы бьетесь не за ту сторону».



Ранее в тот же день «Баста!» опубликовал текстовое обращение еще одного, на этот раз действующего сотрудника МВД, пожелавшего остаться неизвестным: «Смотрел речь Караева (министра внутренних дел, призвавшего подчиненных не стесняться в действиях на улице. — Авт.). Я, если честно, был другого мнения до последнего о нем. Он предатель собственного народа. Я работаю в милиции. Я хочу, чтобы он знал, что в этот бред большая часть сотрудников не верит. Большинство пойдёт за народ. Против пойдут только те, кто за должности трясётся. Если посмеет тронуть народ, то мы вам дадим бой. Нас больше, чем вы думаете».

«Сержанты, офицеры и прапорщики, не позволяйте им промывать вам мозг и быть их марионетками, — обращается он к коллегам. — Не идите на преступление. Ведь там будут ваши друзья, знакомые, возможно родственники, и неужели вы пойдете против них? Подумайте сто раз перед тем, как это сделать, чинуши и генералы сбегут, а вы останетесь и будете за это нести ответственность».

Возымеют ли эти обращения эффект — вопрос открытый. Как показали жестокие действия ОМОНа и сотрудников милиции против протестующих в центре Минска вечером 7 августа, когда одну девушку сбили с велосипеда, а одного из прихожих избили до потери сознания прямо на улице — вряд ли.