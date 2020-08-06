Граждане Белоруссии привыкли голосовать за Лукашенко как за гаранта хороших отношений с Россией, однако сейчас ситуация меняется, отмечают политэксперты. Из-за «манёвров» главы государства на улицы готовы выйти очень многие недовольные «несменяемым Лукашенко»

На воскресенье, 9 августа, в Белоруссии намечены выборы президента. По стране уже прокатилась волна акций протеста, а президент Александр Лукашенко заявил о готовящихся массовых беспорядках. Их, по словам главы государства, готовят и оппозиционеры, и внешние силы. В ответ оппозиция обвиняет власть в нагнетании обстановки в стране.

На этом фоне отношения между Россией и Белоруссией вступили в полосу очередного кризиса после того, как 29 июля белорусские силовики задержали 33 граждан России. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к полумифической «ЧВК Вагнера». Перед грозой. К чему Белоруссию приведут выборы президента © REUTERS, Vasily Fedosenko

Уже 6 августа Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными «боевиками».

Жесткая речь Лукашенко

Фактически главной предвыборной речью Лукашенко стало его послание к белорусскому народу и Национальному собранию 4 августа.

С трибуны Лукашенко рассказал о сильном государстве Белоруссии, припугнул «украинским сценарием». Также глава Белоруссии заявил, что «попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна», а «против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии».

Что же касается ранее задержанных в республике россиян, то, по словам Лукашенко, они были якобы специально направлены в Белоруссию, а купленные билеты в Турцию были лишь прикрытием.

Сумеет ли Лукашенко переизбраться на новый срок, а также существует ли кризис в отношениях Минска и Москвы, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты. «Из Украины нас кто-то поджимает»: Лукашенко предположил, кто ведет гибридную войну против Белоруссии © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Выборы выиграет, но… проиграет

Послание к народу Лукашенко на самом деле было набором тезисов, лозунгов, сделанных широкими мазками, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Несмотря на это, считает эксперт, Лукашенко однозначно выиграет, «но он проиграет выборы, потому что на выборах нужно не только получить необходимое количество голосов».

«Выборы нужны для легитимации власти, для укрепления власти, для того чтобы усилить свои позиции перед внешними игроками. По всем этим позициям Лукашенко проиграет по итогам этой кампании», — пояснил Мирзаян.

При этом Лукашенко сам привёл себя к этому поражению, когда превратил выборы из пусть даже более или менее приличной электоральной процедуры, пусть даже управляемой, аккуратно фильтруемой, в абсолютный фарс, в насмешку над демократией и насмешку над выборами как таковыми, убеждён политолог.

Отвечая на вопрос, может ли Лукашенко выдать задержанных россиян Украине, Мирзаян отметил: если он это сделает, на него повесят клеймо предателя.

«Это конец репутации, потому что российский народ терпелив, мы милосердны, мы можем простить воров, даже убийц, коррупционеров, но мы никогда не прощаем предательства», — заявил эксперт. Геворг Мирзаян: Лукашенко выиграет выборы, но проиграет легитимацию власти © РИА Новости, Нина Зотина

«Готовы выйти на улицы гораздо больше людей»

В Белоруссии люди привыкли голосовать за Лукашенко как за определенного гаранта тесных экономических и политических отношений с Россией, отмечает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. И вдруг Лукашенко решил разыгрывать антироссийскую карту. Многие в недоумении, и получается, что теперь на улицу готовы выйти не только прозападно ориентированные люди, говорит эксперт.

«Теперь на улицу готовы выйти гораздо больше людей, которые хотя и устали от непрерывного Лукашенко и от его странного поведения, но были готовы за него голосовать, чтобы сохранить те отношения с Россией, которые обеспечивали достаточно приличный уровень жизни в стране. А сейчас их усталость от Лукашенко и нелюбовь к нему возросла, и он уже не рассматривается ими как неизбежное приложение к тесным российско-белорусским отношениям», — заявил Жарихин.

Поэтому Лукашенко действительно очень серьезно опасается значительно более серьезных и массовых выступлений, чем это было раньше, поясняет эксперт. А когда есть серьезное массовое недовольство, появляются те, кто готов завернуть в свою пользу массовый народный протест. И они могут появиться и в Белоруссии.

По мнению Жарихина, Запад заинтересован в «смене» Лукашенко, поскольку Западу нужно сделать страну не просто прозападной, но и резко антироссийской. А со старыми лидерами им это делать сложней. Им проще привести новых, которые выполняют все команды не задумываясь. Владимир Жарихин: Западу не нужен Лукашенко, ориентированный на Запад, он не сможет сделать Белоруссию русофобской © РИА Новости, Владимир Трефилов

Шум уляжется, скандалы разрешатся?

Несмотря на нынешний кризис в отношениях двух стран, Лукашенко наверняка надеется, что после выборов сумеет наладить отношения с Владимиром Путиным. Об этом говорит Геворг Мирзаян. Так президент Белоруссии всегда поступал раньше, однако сейчас — другой случай, уверен политолог.

«Лукашенко пересек «красные линии». За это нужно наказывать, наказывать жестко. Возможно, наше молчание пока связано с тем, что мы беспокоимся за судьбу наших заложников, но, когда ситуация с ними разрешится, мы должны ответить ему по полной программе», — призывает эксперт.

Иное мнение у экономиста, члена Российской академии наук Руслана Гринберга. Он прогнозирует, что сейчас шум уляжется, снова выберут Лукашенко («даже если не выберут, все равно он победит»).

Руслан Гринберг о Белоруссии: Когда стабилизация затягивается, она автоматически переходит в стагнацию © РИА Новости, Нина Зотина

Гринберг также прокомментировал прозвище Лукашенко — Батька. Экономист убеждён, что патернализм в исполнении главы государства — это минус.

«Могу сказать одно: «Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно». Ничего другого не скажешь. Поэтому здесь экономически и политически архаика. В какой-то момент, может быть, она была крайне важна. Стабилизация нужна, чтобы не было анархии, но когда стабилизация затягивается, она автоматически переходит в стагнацию», — отметил Гринберг.