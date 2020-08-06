Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Впервые кампания была почти как настоящая — с реальным соперничеством. В первый раз агитация главной соперницы Лукашенко выплеснулась на улицу и показала впечатляющую поддержку и запрос общества на альтернативу действующему президенту

А главное: впервые у противника власти появился реальный шанс победить. До 2020 года оппозиция пыталась это сделать классически — через давление улицы, силой. И неизменно заканчивала в тюрьме. На этот раз всё не так. Мягкая сила в образе «трех девчонок» (выражение Александра Лукашенко) ставит на исключительно мирный путь голосования, которое нельзя разогнать и посадить. А поддержка у Тихановской может не позволить фальсификацию голосов — их слишком много.

Для Лукашенко же перспектива выиграть малым перевесом — хуже поражения. Белоруссия. Хроника выборов президента, 5 августа

Трудный выбор

Несмотря на это справедливое предисловие, внешне выборы в Белоруссии никак не отражаются на лице страны. Улицы спокойны, навязчивой рекламы не замечено, никаких гигантских щитов с лицами кандидатов по обочинам дорог.

Небольшие, стандартные для каждых выборов экраны традиционно размещаются в неброских местах. К примеру, на остановках общественного транспорта. Выглядят они как стенд в советской Ленинской комнате — небольшая площадь с наклеенными на нее листовками формата А4, где в верхнем углу — фото, чуть ниже — текст. Почти анкета. При этом (это важная деталь) на агитационных щитах исключительно оппоненты Лукашенко. Его самого там никогда не бывает — это традиция.

Не привыкшему глазу со стороны кажется, что это потому, что рекламой главного кандидата является сама страна, созданная им. Это главный тезис предвыборной агитации Лукашенко из года в год, об этом он напоминает сейчас в каждом выступлении — это я создал всё, что вы видите. И сами выборы президента — тоже я. Так оно, наверное, и есть. И раз это так, то агитацией за Лукашенко можно считать самые яркие и броские щиты и плакаты, которыми оклеены и заставлены все города и веси, — сама реклама выборов в Белоруссии.

Но все же азарта не наблюдается. Улицы традиционно спокойны, выборы обсуждает только молодежь, да и то не везде, а на тусовках. Никто не судачит о Тихановской или Лукашенко. Зато есть другое.

Не ошибётся тот, кто заметил, что выборы в Белоруссии — тема номер один в России. Россиян это волнует не меньше, чем выборы в их собственной стране. О них говорят и пишут эксперты и дилетанты. Мнения разделились пополам: одни за Лукашенко, другие… нет, не за Тихановскую, которая говорит, что ей не нужно Союзное государство. Другие — против Лукашенко. Считают, что он идёт по украинскому сценарию, дрейфует на Запад и должен уйти.

Россияне обиделись на Лукашенко. За то, что у него слишком много антироссийской риторики, что он тормозит союзную интеграцию, не признаёт Крым российским, «торгует» санкционкой, снабжал украинскую армию, проводящую АТО, и так далее, и так далее, — очень много накопилось и теперь выплескивается. Ну, а вишенкой на торте стал громкий арест 33 российских граждан. Это задело за живое — среди них те, кто сражался в Донбассе. Коммунальщики и ОМОН против. Как по всей Белоруссии срывали акции оппозиции © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Посмотрите на меня

Александр Лукашенко всерьез начал предвыборную кампанию за три дня до запрета агитации, обратившись к парламенту и народу во вторник, 4 августа. С этого момента его пиарщики перешли к активным действиям и информационному прессингу.

5 августа стало известно, что президент Белоруссии дал интервью Дмитрию Гордону. Интервью пока полностью не опубликовано, но уже вызвало настоящий взрыв возмущения у российской аудитории.

Почему именно Гордону? Очевидно, его аудитория очень привлекательна для тех, кто хочет прозвучать. Вот бывший командир ополчения Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков) давал Гордону интервью о своих подвигах. Ошарашенным же сторонникам объяснил, что ему нужна была всего лишь аудитория. Вот и Лукашенко, видимо, купился на доступ к аудитории.

Тупик и декаданс

Впрочем, эти информационные манёвры не должны отвлекать от главной повестки — кто же всё-таки будет избран президентом Белоруссии на этот раз? То ли в шестой раз Александр Лукашенко, то ли — о чудо! — альтернативная Тихановская — человек ниоткуда. А главное — какими будут последствия для Белоруссии?

После обращения Лукашенко к народу и последовавшими за ним событиями мало у кого сохранилась иллюзия, что победителем будет он, поскольку открытым текстом было сказано, что власть никто никому не отдаст. Но у сторонников Тихановской есть надежда и вера в то, что обмануть избирателей, если за нее проголосуют не тысячи, а миллионы, будет нельзя. Эта надежда умрет последней — в Белоруссии возможно все.

И тем не менее, сторонники «альтерантивщиков» верят, надеются и, безусловно, любят свою мечту. Поскольку наблюдатели, которым Белоруссия не чужая, а родная и братская, жестоко разделились на сторонников и противников Лукашенко, у них в связи с этим глаз тоже замылен предвзятостью. Напрасно! Белоруссия — западный форпост Русского мира, историческая Русь, за которой иная и, увы, враждебная цивилизация.

Лукашенко прав: идет глобальная буза, мир изменился и, возможно, находится на пороге войны. Кто окажется у власти, какой будет Белоруссия — очень важно. А сейчас выходит так, что хоть Лукашенко, хоть Тихановская — результат будет один. Братская страна, что так, что так, станет дрейфовать на Запад. И вот почему. Эмоции Лукашенко и шанс для оппозиции. Эксперты о Белоруссии перед выборами © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

Тихановская — человек случайный, она — продукт политтехнологий. Она не обладает полезными навыками, чтобы управлять такой сложной лодкой, как Белоруссия, в таком бурном политическом океане. Достаточно взглянуть на пример Зеленского, такого же случайного человека, чтобы увидеть тот хаос и смуту, куда может рухнуть Белоруссия.

Тихановская уже сейчас обещает нарушить Конституцию, отменить состоявшиеся выборы и назначить новые. Это наверняка спровоцирует кровь, хаос и войну. Понимает ли это сама Тихановская, нам не ведомо. Но вот то, что ее аудитория к этому стремится, яснее ясного.

Те, кто на дух не принимает Лукашенко, хотят действия. Но нелогично ведёт себя и действующий президент. Всё то, что он обещал своим избирателям, выглядит малоубедительно. Поднять зарплаты — нужны деньги. А бюджет Белоруссии скуден, он давно перестал быть профицитным, из-за мирового кризиса в нем дыра, которая будет расти и шириться. И громадный внешний долг. А в отношениях с Россией — кризис.

И если Лукашенко победит, куда дальше без России? В США и ЕС? Видали!

Накануне решающего выбора

В конце концов, Белоруссия и правда независимая, суверенная страна, а ее граждане не дети — разберутся. И раз так, стоит сохранять спокойствие и не ссориться из-за взглядов на нее — стоит поберечь силы.

Будем надеяться на лучшее, сохраним хладнокровие и непредвзятый взгляд. Голосование уже идет, досрочное, проголосовало 5% избирателей. Что же будет в воскресенье? Попытка вести параллельный подсчет голосов. Тихановской нужны экзит-полы на выходе с избирательных участков. Туда их не пустят, но Цепкало перед побегом в Москву дал «альтернативщикам» интернет-площадку «Честные люди».

Максимум — попытаются вывести людей на улицу, чтобы защитить свои результаты и выбор. Как на Украине. Но это будет жестко пресечено. Лукашенко предупредил, а силовики тренируются на виду у всего Минска. В таком сценарии Тихановская — заложница своего поведения. Если будет призывать к свержению и прольется кровь, ее посадят, а также всех, кто с ней.

Лукашенко известен каждый шаг противника, а сам он всегда впереди на несколько шагов. За ним опыт противодействия как прямым попыткам его свержения, так и непрямым. У Тихановской ничего подобного нет. Но есть и очень плохие новости: неубедительная победа с небольшим преимуществом Лукашенко не устраивает. Это будет потеря сакральности и может стать началом заката Лукашенко.