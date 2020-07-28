Украинская сторона заявила о нарушении режима всеобъемлющего прекращения огня. В непризнанных республиках Донбасса это заявление опровергли и назвали его информационной провокацией. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает Донецкое агентство новостей

Командующий Объединёнными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил на брифинге 27 июля, что «со стороны противника в 0:20-0:45 был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов». Он добавил, что украинская сторона не отвечала на обстрелы, потерь нет. Второй обстрел с использованием РПГ будто бы произошёл в 9:00.



При этом командующий ОС отметил, что никто не может помешать украинским военнослужащим защитить себя в случае явной вооруженной агрессии, это гарантировано международным гуманитарным правом. В случае нарушения противником режима «тишины» ответ Вооружённых сил Украины (ВСУ) будет «мгновенным и решительным», заявил Кравченко, слова которого приводит пресс-служба ООС на аккаунте в Facebook.



Командующий добавил: «Однако в частях и подразделениях Объединённых сил царит здоровая атмосфера. Все без исключения военнослужащие готовы выполнять приказы, понимая важность достигнутых политических договорённостей, поскольку речь идёт теперь о реальной возможности прекратить огонь с обеих сторон».



«Выполнение компонента безопасности, по оценкам участников мирного процесса, открывает путь к политическому урегулированию, — сказал Кравченко. — Очевидно, что разрешение международного вооруженного конфликта невозможно чисто военными средствами — необходимо сочетание военно-политических и дипломатических инструментов. Обеспечивая исполнение политических договоренностей, ВСУ дают возможность политикам достичь подвижек в мирном процессе».



По информации наблюдателей от представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, с начала введения дополнительных мер контроля (начиная с 00:01 27 июля текущего года) нарушений со стороны силовиков Киева зафиксировано не было, передаёт Донецкое агентство новостей. Однако за минувшие сутки (до ведения дополнительных мер. — Ред.) силовики «восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР свыше 50 боеприпасов».



Что касается заявления Кравченко о двух обстрелах позиций силовиков, то в ДНР их назвали «информационной провокацией».



«Подразделения Народной милиции ДНР строго соблюдают взятые на себя обязательства, — заявили представители республики в СЦКК, добавив, что никаких обстрелов из стрелкового оружия, пулеметов или гранатометов на линии разграничения сторон 27 июля не было. — Мы расцениваем данное заявление как очередную информационную провокацию украинской стороны», — сообщает ДАН.



Напомним, на состоявшейся 22 июля встрече Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске представители Украины и ЛДНР приняли решение о прекращении огня на Донбассе с 27 июля, которое бы гарантировало соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия.



Утверждены дополнительные меры контроля действующего перемирия: в частности, это запрет наступательных и разведывательно-диверсионных действий, запрет на использование любых видов летательных аппаратов, отказ от применения огня, включая снайперский, запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях. Все эти меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.



Планируется, что перемирие будет действовать до полного и всеобъемлющего урегулирования конфликта на востоке Украины.