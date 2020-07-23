Очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) состоялось в среду, 22 июля, в формате видеоконференции. Участники утвердили пакет дополнительных мер усиления и контроля перемирия. При этом повторилась старая история: президент Зеленский, сообщая о достигнутом продвижении в мирном процессе, тут же торпедировал его своим заявлением

В ведомстве непризнанной республики отметили, что заседание ТКГ «принесло долгожданные результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня, который состоит из важнейших требований к сторонам».

В Офисе президента Украины достигнутые договорённости объявили прорывом в Минском процессе. В Киеве считают, что этот прорыв «является результатом эффективной работы украинской делегации» при поддержке международных партнеров Украины в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран — участниц Нормандского формата.

Но о чём же договорились? Дополнительные меры предполагают, в частности, запрет наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон; на применение огня, включая снайперский; на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады и больницы.

За нарушение режима прекращения огня вводятся дисциплинарные меры. Также будет создан и задействован координационный механизм для реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в действующем составе.

Ответный огонь в случае наступательных действий допускается, если он открыт по приказу командования вооруженных формирований Украины или Народной милиции ДНР и ЛНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Сообщается, что «уже с 27 июля 2020 года вступят в силу соответствующие приказы руководства Народной милиции и вооруженных формирований Украины о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного режима прекращения огня на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта».

«Это стало возможным благодаря нашей настойчивой позиции и её принципиальной поддержке со стороны Российской Федерации. Надеемся, что официальный Киев проявит политическую волю и будет неукоснительно соблюдать в полном объеме действующий с 21 июля 2019 года бессрочный режим прекращения огня и подписанные сегодня конкретные меры его контроля», — цитирует агентство сообщение МИД ДНР.

Дополнительные меры будут действовать вплоть до полного урегулирования конфликта и не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.

Глава МИД непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) и полпред республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего в связи с этим напомнил, что действующее перемирие было согласовано Контактной группой 17 июля 2019 года и действует с 21 июля того же года.

Однако, по его словам, «перемирие систематически нарушается украинской стороной, в связи с чем и возникла необходимость усилить его дополнительными мерами, конкретный перечень которых был предложен в Контактной группе представителями Республик практически пять месяцев назад».

Полпред РФ в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что Россия удовлетворена достигнутым результатом.

«Наконец-то после почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском. В связи с этим нельзя испытать ничего, кроме удовлетворения», — сказал Грызлов, чьи слова приводит РИА Новости.

Достигнутые 22 июля договорённости приветствовала также и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау. По её словам, цель дополнительных мер — «обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия».

Однако президент Украины Владимир Зеленский, вернее его Офис, сообщая о, как это названо "прорыве в минском процессе" решили все же снабдить это сообщение изрядной порцией дегтя. В том же одокументе Офис президента в очередной раз заявил, "что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования. Ведь выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно при следующих условиях:

⁃ после всеобъемлющей деэскалации;

⁃ после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований;

⁃ восстановления контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей;

⁃ выборы должны проходить исключительно согласно законодательству Украины;

⁃ выборы должны проходить с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ".

Как видно из политической части Минских соглашений, Офис президента произвольно исключил предоставление Донбассу (Донецкой и Луганской областям) особого статуса, объявление всеобщей амнистии для участников гражданского конфликта. Отсутствие этих пунктов, гарантирующих безопасность населению мятежных республик, делает процесс политического урегулирования бессмысленным и невыполнимым для населения ЛДНР.

Стоит напомнить, что именно власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, отказавшихся признавать произошедший в Киеве государственный переворот. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.