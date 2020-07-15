Предвыборная дестабилизация: праворадикалы примыкают к сафари «Нацкорпуса»

Кампания силового противостояния «ватному реваншу», объявленная партией Андрея Билецкого, за последние дни была поддержана рядом независимых ультраправых групп. Публично целью этой кампании заявляется готовность к вооруженной борьбе с сепаратистами, но конечной ее целью может быть схватка за власть на Украине

Некоторое время публикуемые в Telegram-канале «ОпустиВату», описывающем «сафари» на Партию Шария, видеообращения напоминали перекличку между региональными отделениями «Нацкорпуса», которые порой то называли себя, то предпочитали скрывать свою принадлежность — харьковскую (18 июня), черкасскую (19 июня), запорожскую (4 июля).

Однако, далее к ним начали «подтягиваться» активисты других организаций. «Авангард» коричневой молодежи: «азовские» учебные лагеря имени Адольфа Гитлера

28 июня видеообращение выложили через упомянутый Telegram-канал активисты «Феникса» во главе с Виктором Бурликом.

Данная праворадикальная организация выделилась в ноябре 2017 года из «Сокола» (молодежного крыла «Свободы»*) в Хмельницком, где Бурлик на тот момент являлся депутатом облсовета от упомянутой националистической партии. Ранее, кстати, «Феникс» в сотрудничестве с «Нацкорпусом» не был замечен, в 2018 году эта организация предпочитала сотрудничать с С14.

&amp;lt;br /&amp;gt;

6 июля к кампании присоединилось действующее отделение «Сокола» в Хмельникой области, опубликовавшее видеозаявление на своей странице в Instagram (7 июля оно появилось и в «ОпустиВату»).

Уже 10 июля хмельницкий «Сокол» сообщил: «У трех членов нашего отделения полиция изъяла легальное (зарегистрированное) оружие до суда. А все потому, что мы… обратились к пророссийским отбросам из «жопоблока» и шариивцам. Где доступно объяснили, что не допустим здесь провокаций, от которых может произойти очередная война. Мы уже имеем горький опыт с любителями «русского мира» в Донецке и Луганске! Единственный состав преступления, который на видео видит полиция, — оружие не в чехле. Никто из хмельницких «соколят» не жалеет о сделанном, наоборот, мы призываем делать подобные видеообращения. Но, надевайте балаклавы, выберите неприметную локацию, по возможности измените голос и объясните подонкам, что мы не отдадим им Украину!»

Как отмечалось 12 июля в «ОпустиВату» по этому поводу: «Какие выводы нужно сделать? 1) На видеообращениях скрывайте лица. 2) Публично выступайте только с политическими требованиями, в темноте пусть действуют "неизвестные националисты"». Последний момент я отдельно отмечу еще далее».

Между тем, уже 9 июля в «ОпустиВату» появилось видеообращение никак не обозначивших свою организационную или территориальную принадлежность праворадикалов.

В сопровождающем тексте говорится лишь: «В ответ на бездействие президента и СБУ по пресечению деятельности пророссийских террористических организаций ОПЗЖ и Партии Шария всё больше националистов на местах вооружаются (на видео в руках двух десятков бойцов в камуфляже — помповые ружья. — Авт.). Уничтожение гидры «русского мира» — это долг каждого украинца и мы рады, что у нашей инициативы появилось так много сторонников».

&amp;lt;br /&amp;gt;

Можно попытаться предположить, о ком и где идет речь. Хотя на видеозаписи замазаны не только лица, но и флаги, примерно с 20-й секунды можно увидеть, как самый правый на видеозаписи флаг «сдвигается» из зоны размытия и на нем на фоне государственных цветов Украины видна символика полка «Азов». Однако, флаг в таком дизайне использовался «азовцами» достаточно давно, в 2014 — 2015 годах. Потом его вытеснила символика Гражданского корпуса «Азов», а затем «Национального корпуса».

Еще один момент — черный флаг с «кельтским крестом», который держат люди на видео. Это международный символ движения белых расистов, однако, в «Патриоте Украины», ставшем затем основой для «Азова», он никогда не был популярен. Такой флаг, однако в белом цвете, использовала с начала 2010-х годов С14, игравшая тогда роль молодежной организации при «Свободе», потом это перешло к ряду региональных отделений «Сокола». Ловят и бьют по всей Украине: в «Нацкорпусе» объявили войну Партии Шария © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Именно черный флаг с «кельтским крестом» использовался правыми футбольными ультрас (но даже у них он давно вышел из употребления), а также праворадикальными организациями вроде канувших в лету с 2014 года «Автономных националистов».

Можно вспомнить, что как раз такие же черные флаги с «кельтскими крестами» по сей день использует «Карпатская Сечь», действующая с 2010 года в Ужгороде (Закарпатская область). На ее базе в августе 2015 года был создан (правда, ненадолго) областной филиал Гражданского корпуса «Азов» (так что флаги старого образца у местных активистов могли сохраниться). Да и риторика оратора на видеообращении, направленная именно против антифа и секс-меньшинств и в защиту «белой Европы» (что странно в контексте противостояния с Шарием), свойственна именно «Карпатской Сечи».

&amp;lt;br /&amp;gt;

Наконец, 13 июля в «ОпустиВату» было размещено видеозаявление еще одной неназванной группы националистов, одетых в черное и с лицами, закрытыми шарфами или медицинскими масками. Однако, из обращения оратора с мегафоном можно понять, хотя бы о каком регионе идет речь: «Передаем привет неуважаемым представителям «русского мира» — «титушне» Кивы, шарийцам, медведчуковцам. В Ровенской области у вас земля под ногами будет гореть!»

Пока это все, хотя, скорее всего, «видеосписок подписантов» будет пополняться.

Однако возникает логичный вопрос — зачем это делается? Вот «Нацкорпус» проводит шествия по регионам, вылавливает и избивает активистов Партии Шария, «подбирает» под себя в этой кампании другие праворадикальные организации — а дальше что?

В самом «Национальном корпусе», конечно, ситуацию представляют так, что если власти Украины не запретят Партию Шария и «Оппозиционную платформу — За жизнь» (включая боевое крыло последней в лице «Патриотов — За жизнь» Ильи Кивы и Виктора Черного), то завтра повторятся события весны 2014 года: националисты возьмутся за оружие, будет бойня на улицах, «новое 2 мая», этакая «ночь длинных ножей» против «ватного реванша» и т.д.

Но это — пропаганда. На деле пока что — как и все предыдущие годы — «Нацкорпус» старательно ходит по тонкой грани, отделяющей активизм от уголовщины. Что можно сейчас инкриминировать партии? Малевание под объективами камер граффити на фасадах офисов Партии Шария и домах его сторонников? Горячая осень Зеленского: судьба Украины снова решится на улицах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Максимум, можно предъявить «хулиганку» Роману Воловику за драку 22 июня с главой житомирского отделения Партии Шария (прямо в офисе последней) Сергеем Никулиным. Но все свелось к нескольким ударам, а главное — Воловик начал бить лишь после того, как Никулин прыснул ему в лицо из газового баллончика. Все можно свести к самообороне.

Безусловно, несколько активистов уже были задержаны и находятся под следствием.

Во-первых, это четверо ветеранов АТО (неизвестно, являются ли они членами «Нацкорпуса» или аффилированных с ним организаций), которые вечером 22 июня избили в Черкассах активиста партии Шария (ему досталось по голове молотком) и его жену. Нападавшие были задержаны полицией «по горячим следам».

Во-вторых, задержанный 2 июля спецназом полиции КОРД глава «Национальных дружин» в Винницкой области Андрей Вербецкий. Вербецкого вроде бы опознали на выложенной накануне видеозаписи уличного избиения активиста Партии Шария. Правда, опознали его супруги Шарий по мелькавшим на видео коричневым кроссовкам New Balance, а в таких же Вербецкий стоит на одной из фотосессий с партийными товарищами. Честно говоря, популярные кроссовки, которые можно купить в любом магазине, как улика, доказывающее участие их владельца в избиениях, выглядят слабовато.

Кстати говоря, все эти задержания (равно как и бдительная охрана полицией митинга Партии Шария под Офисом президента 17 июня, на который не пускали их оппонентов, или обыски у «соколовцев», записавших видеообращение с оружием в адрес Партии Шария) говорят о том, что заявления супругов Шарий в духе «Зеленский заказал националистам нападения на наших активистов» — неправда.

Однако, сам «Нацкопрус» официально отрицает любые насильственные действия. Партия ни за что ответственности не берет, позиционируется все так, что террор на улицах проводят «неизвестные патриоты», которые выкладывают видеозаписи своих нападений в формально никак не связанный с «азовцами» Telegram-канал «ОпустиВату».

Андрей Билецкий очень хорошо помнит отсидку в 2011—2014 годах, причем в том числе в очень суровой Холодногорской тюрьме (где его регулярно отправляли и в штрафной изолятор), и вряд ли хочет снова вернуться на нары. Белый Вождь с тех пор стал очень осторожен (о чем говорит хотя бы его постоянная охрана, по словам его бывших сподвижников из организации «Гонор», это минимум три машины с бойцами). Тем более, ему есть что терять — руководство мощной организацией, доходные финансовые схемы…

Главная реальная цель «Нацкорпуса», скорее всего, — это местные выборы, которые пройдут этой осенью. Есть немалая вероятность, что осенью состоятся и досрочные парламентские выборы (Верховную Раду можно будет распустить после 21 июля). Если раскрутить в обществе угрозу «ватного реванша» и закрепить за «Нацкорпусом» статус главных борцов с ней, можно попытаться кое-где провести своих людей в депутаты.

Безусловно, на выборах понадобится и мощный силовой блок — чтобы защищать своих агитаторов, вождей, митинги — и чтобы срывать деятельность оппонентов. Все это мы уже хорошо видели, например, в Харькове год назад, когда праворадикалы из «Фрайкора» (небольшая организация, независимая, но часто сотрудничающая то с «Нацкорпусом», то с «Правым сектором»* и «Традицией и порядком») жестко и эффективно срывали путем нападений на уличную кампанию кандидата в Верховную Раду — богатого бизнесмена Дмитрия Святаша. Саморазоблачение зондеркоманды. Как Нацкорпус проиграл, думая, что победил © REUTERS, Gleb Garanich

С другой стороны, даже при нагнетании истерии националисты сами вряд ли смогут пройти во власть. Достаточно вспомнить досрочные выборы в Киевскую городскую раду, проходившие 25 мая 2014 года, в разгар военных действий. Все выдвиженцы «Азова», шедшие по одномандатным округам — заместители комбата Игорь Мосийчук и Олег Однороженко, ротный Игорь Криворучко — собрали мизерные результаты, хотя выдвигались от популярной тогда Радикальной партии Олега Ляшко. В итоге, в Киевраду попал только Мосийчук, и лишь потому, что шел и по партийному списку «радикалов».

Сейчас электоральные условия для националистов и ветеранов АТО гораздо хуже, рейтинг «Нацкорпуса» уже который год устойчиво составляет доли процента. Повторить успех «Свободы» на парламентских выборах 2012 года, связанный в том числе с координацией действий объединенной оппозиции в округах, не удастся, потому что нет ни единой оппозиции действующей власти, да и «Свобода» все равно выглядит перспективней. Крупный бизнес тоже пока что явно не верит в перспективы партии Билецкого.

И все-таки «большой целью» этих вроде бы спорадических, а на самом деле спланированных акций может быть подготовка к возможному политическому кризису этой осенью. Многие ожидают, что на фоне падения рейтингов президента Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа", «Европейской солидарности» Петра Порошенко попытается взять реванш за поражение год назад на президентских и парламентских выборах.

И основания к этому достаточно серьезные.

Во-первых, опрос, проведенный 20—23 июня Киевским международным институтом социологии, показал, что впервые число одобряющих деятельность Зеленского оказалось меньше числа тех, кто его деятельность не одобряет (38% против 45%, еще в мае было наоборот — 47% против 37%).

Во-вторых, опрос, проведенный 24—30 июня компанией SOCIS, показал, что партия Порошенко начинает набирать голоса: если бы выборы в Верховную Раду прошли прямо сейчас, за «Слугу народа» проголосовали бы 17,6% от общего числа опрошенных и 26,6% от числа тех, кто определился со своим выбором, за «Европейскую солидарность» — соответственно, 14,1% и 21,3%.

Понятно, что к октябрю рейтинги Зеленского и его партии упадут еще сильнее. И если на выборах — местных или досрочных парламентских — «Европейская солидарность» займет прочное место, то возникнет закономерный вопрос об утрате действующим президентом мандата народного доверия.

Какую позицию займет в схватке Зеленского и Порошенко «азовское» движение, сложно сказать. Действующий президент им явно не друг, но ведь и бывший, вернувшись к власти, будет мстить «Нацкорпусу» за кампанию «Свинарчуков за решетку», обвалившую в марте 2019-го его рейтинги. Но в любом случае к таким событиям лучше подходить, максимально отмобилизовав все силы и собрав всех возможных союзников. Видимо, с этим связаны вроде бы разрозненные акции радикалов в разных городах Украины.

* Организации запрещены Верховным судом РФ