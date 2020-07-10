Публикация очередной серии «плёнок Деркача» может оказать довольно существенное влияние на политическую ситуацию как на Украине, так и в мире. Собственно, ничего принципиально нового относительно событий 2015-16 годов в них не содержится (чего не знали, о том догадывались), но эти записи привносят немало нового в образы их фигурантов

Разумеется, речь идёт о Порошенко и Байдене, а также о влиянии вновь выявившихся обстоятельств на ориентирующихся на них людей.

Пётр Порошенко

Экс-президент совершенно не напрасно первым делом побежал жаловаться в Европу на Россию и «призвал наших партнёров из Европейского Союза рассмотреть возможность введения санкций против России за дезинформационную кампанию, направленную на подрыв безопасности и стабильности на европейском континенте».

Казалось бы, чего ему бояться? С одной стороны, очевидно, что СМИ эту информацию замолчат, с другой — на его избирателей это никак не подействует. Так ведь? Не так.

Если говорить об информационной составляющей, то тут играют роль три обстоятельства.

Во-первых, сам факт предвыборной ситуации.

Украина в лице Порошенко вмешалась в выборы президента США — Деркач © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Уже появилась информация, что на будущей неделе в Раде попробуют создать временную следственную комиссию, которая будет выяснять, причастен ли экс-президент к «агрессии России против Украины». В частности, будут подниматься вопросы о ходе событий в районах Дебальцева и Иловайска и даже о Славянске (хотя уж к нему-то Порошенко ну точно никакого отношения не имел…). Так что информация пойдёт. Пусть и не в полном объёме.

Во-вторых, это наличие записи беседы с Путиным.

Разговор с Байденом замолчать можно и должно, поскольку такого рода утечки противоречат курсу на безальтернативную евроатлантическую интеграцию (у значительной части украинского журналистского сообщества он вбит в подкорку и автоматически включает режим самоцензуры) и, главное, может вызвать недовольство в посольстве США.

А вот с Путиным — совсем другая история. Между тем, именно содержание этой беседы дискредитирует экс-президента перед «патриотами» (в том числе в журналистском сообществе).

В-третьих, если говорить об избирателях, то тут важна динамика. Разумеется, что на тех избирателей, которые действительно верят, что Порошенко — «гетман» и «ледокол», такая информация никакого влияния не окажет. Они в основной массе просто не поверят. А те, кто поверит, скажут, что это дипломатический манёвр.

Но речь-то не о них идёт. В последнее время социологи демонстрируют рост рейтинга Порошенко и «Европейской солидарности». Т.е. к нему возвращаются избиратели, потерянные после победы Зеленского (а может, даже и до). Напомним, что на выборах 2019 года ЕС получила примерно 8% голосов избирателей, а по данным группы «Рейтинг», в конце июня за неё собирались голосовать 14% активных избирателей (в январе, по её же данным, — 9,5%).

Вот на этих «возвращающихся», которые считают, что Зеленский недостаточно последовательно проводит «патриотическую» линию, эти записи произведут не лучшее впечатление.

Гибель экс-замглавы Администрации Порошенко могла быть спланированным убийством — Деркач © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Билецкому придётся что-то отвечать «побратимам» по поводу этих записей… Нехорошо получилось.

В общем, публикация записей вполне может остановить рост рейтинга партии и подорвать позиции Порошенко как единоличного лидера правой оппозиции.

Джозеф Байден

Мы с самого начала предполагали, что «плёнки Деркача» — это не «спецоперация ФСБ против Порошенко», а спецоперация Трампа против Байдена. И нынешний «транш» плёнок — дополнительное тому подтверждение (публикация конфиденциальных записей — вообще не стиль российской дипломатии).

В самих записях никакого особенного «компромата», который можно было бы понести в суд, нет, но есть скользкие моменты.

Например, история с попыткой украинских террористов прорваться в Крым в 2016 году. Байден тут вроде бы ни при чём, но к кадрам Демпартии (и к самому Байдену) возникают вопросы. Получается, что они сотрудничали с террористами и покрывали их, вводя в заблуждение общественность и официальные органы в США.

Порошенко в 2016 году дал приказ о спецоперациях в Крыму, но Байден его не поддержал – Деркач © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Нуланд о ЕС), и к компетентности американских политиков в украинском вопросе.

Иное дело, что сама по себе украинская тема вряд ли сыграет большую роль в нынешних американских выборах — в США накопилось слишком много собственных проблем, чтобы обращать внимание на такие мелочи.

Вот протесты BLM — тема, причём проигрывают на ней и демократы, и республиканцы, но последние, кажется, больше. И её значимость, безусловно, значительно большая, чем у событий непонятно где, но уж точно очень далеко от США. Даже совершенно дурацкий вброс «Нью Йорк Таймс» относительно сотрудничества российских спецслужб с талибами потенциально может сыграть большую роль, просто потому, что в Афганистане американская армия несла и несёт совершенно реальные потери, в то время как на Украине ни один американский солдат не погиб (и более того, даже потери ЧВК не документированы).

Да и вообще, несмотря на все неудачи, в целом американская политика на Украине остаётся эффективной, причём плодами её пользуется даже Трамп. Разве смог бы он навязать Украине сделки по локомотивам и углю, если бы Байден и другие демократы не устроили на Украине переворот, войну и не взяли бы местную администрацию под контроль?

Тем не менее, тема эта будет играть. Так или иначе, для кампании Трампа это козырь.