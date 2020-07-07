Экономический кризис остановил рост реальных доходов украинцев, который продолжался последние три года. Рост зарплат после снятия карантинных ограничений маловероятен, констатировали в Национальном банке Украины

Последствием экономического кризиса 2020 года станет прекращение роста реальных доходов украинцев. Хотя снижение темпов роста заработной платы наблюдалось еще в 2019 году, но карантин сразу привел к ее падению.

Рост доходов населения в 2019 году замедлился почти вдвое. Согласно данным Госстата, в прошлом году в сравнении с 2018 годом реальные доходы населения с учетом инфляции выросли на 6,5%. В 2017-2018 годах этот показатель составлял почти 11%. Глава Нацбанка ушёл в отставку, у украинцев перестали расти доходы. Главное в экономике Украины 27 июня — 3 июля © REUTERS, Valentyn Ogirenko/File Photo

В апреле нынешнего года впервые с марта 2016-го реальная зарплата уменьшилась на 0,5% по сравнению с предыдущим годом, из-за низкой деловой активности и меньшего спроса на рабочую силу. А средняя номинальная заработная плата в апреле всего за месяц упала на 8,9%.

Резкое увеличение объемов социальной помощи — коронавирусная доплата к пенсиям и их ежегодная индексация — не имело значительного положительного влияния на доходы населения, говорится в «Отчёте о финансовой стабильности» Национального банка Украины.

Негативно на доходах сказалось падение зарплаты трудовых мигрантов. В марте-апреле она в долларовом эквиваленте снизилась на 9%, хотя за четыре месяца все еще наблюдался незначительный прирост.

«Таким образом, в 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов прекратится. Опасения второй волны пандемии коронавируса будет сдерживать восстановление рабочих мест», — отмечают эксперты НБУ.

По мнению Национального банка, «рост зарплат после снятия карантинных ограничений маловероятен», так как еще до начала кризиса стремительный рост расходов на оплату труда сдерживал рост рентабельности предприятий.

По данным Международного валютного фонда, доходы украинцев — одни из наименьших в мире. Уровень дохода на душу населения, учитывая реальную покупательную способность национальных валют в 2019 году, на Украине составил $9,7 тысячи, что в 3,5 раза меньше, чем в соседней Польше ($33 991) и в 2 раза меньше, чем в Беларуси ($20,6 тысячи). Украина в этом списке лишь немного обходит Марокко ($9,2 тысячи). Чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши, Украине необходимо обеспечить ежегодный экономический рост в 6% в течение 20 лет. На Украине обнародовали рейтинг доходов регионов страны © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

За чертой бедности

Остановившийся рост доходов ожидаемо повлечет за собой увеличение числа бедняков. В 2019 году доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума получали 0,4 млн (1,1%) граждан Украины. Размер минимума составлял 1902,1 гривен в месяц.

По данным статистического ведомства, доходы ниже фактического прожиточного минимума (3660,9 гривен или $135 в месяц) в 2019 году получали 8,9 млн (23,1%) граждан Украины.

ЮНИСЕФ спрогнозировала, что более 6 миллионов человек на Украине могут оказаться за чертой бедности из-за социально-экономического кризиса, вызванного COVID-19.

Согласно консервативному сценарию Детского фонда ООН, уровень бедности возрастет с 27% до 44%. Влияние на детей будет еще более ощутимым: с 33% до 51%. То есть расчеты ЮНИСЕФ предполагают, что трудное финансовое положение ожидает каждую вторую семью с детьми.

В украинском Минсоцполитики уверяют, что существенного повышения уровня бедности в 2020 году не будет — он, по данным Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАНУ, увеличится по сравнению с прошлым годом только на 6,5%.

«По итогам 2020 года уровень бедности возрастет до 45%, что на 6,5 проц. пункта выше значения 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

А в 2019 году уровень бедности на Украине был зафиксирован на уровне 38,5%. В МВФ рассказали, когда ждать восстановления украинской экономики © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

По официальным данным, 38,5% жителей страны живет менее чем на $2,7 в день, что фактически совсем немногим больше критерия крайней бедности, составляющего $1,9 в день. И это притом что «линия бедности» для стран со средним уровнем ВВП равняется $3,2 в день, для стран с ВВП выше среднего — $5,5 в день.

Если же использовать более «чувствительные» подходы к определению бедности, то окажется, что ее уровень на Украине намного выше. Более того, есть все основания утверждать, что бедность на Украине носит массовый характер.

Большинство населения страны пребывает в условиях хронической малообеспеченности, фактически ведя постоянную борьбу за выживание. И, конечно, ситуация с коронавирусом, в результате которой многие полностью или частично лишились заработка, только усугубляет эту проблему.

Сбережения тают

Как свидетельствуют данные Госстата, в первом квартале 2020 года доходы населения составили 874,4 млрд грн, а расходы — на 935,5 млрд грн. Таким образом, сбережения украинцев сократились на 61,1 млрд грн (162,3 млрд руб.).

На Украине количество состоятельных жителей в конце мая — начале июня уменьшилось до 12% по сравнению с апрелем 2020 года, когда таких было 20,5%. Согласно опросу КМИС, каждому 10-му украинцу не хватает денег даже на еду. В стране 12% жителей находятся на уровне абсолютной бедности (в апреле этот показатель был 11,5%).

Тех, кто может откладывать деньги, но не может покупать технику и дорогие вещи — 36% (было 30%). Таких, кто может позволить купить себе еду и только, — 37% по сравнению с 34% в апреле этого года.

«Таким образом, за этот период отмечается снижение благосостояния населения, хотя при этом, по крайней мере, пока нет перехода к абсолютной бедности», — говорится в пресс-релизе КМИС. «Из эпохи бедности в эпоху нищеты». Что на самом деле происходит с Украиной © president.gov.ua

При этом граждане Украины проедают почти половину своих доходов. По информации Госстата, в первом квартале расходы на еду составили 40% от всех трат домохозяйств. В период с января по март 2020 года на продукты было потрачено 293,13 млрд гривен (778,62 млрд руб.). На втором месте в списке расходов — траты на оплату коммуналки и жилья — 16,3%, или 119,67 млрд гривен (317,87 млрд руб.).

Грядущее повышение «минималки»

Кабинет министров с 1 сентября 2020 года планирует повысить минимальную зарплату до 5 тысяч гривен (13,28 тыс. рублей). В Украинском институте политики (директор — Руслан Бортник) главными причинами такого повышения в период значительно увеличившегося дефицита бюджета считают близость выборов и низкий рейтинг партии власти, которая, по самым оптимистичным подсчетам, на местах может получить не более 15% голосов.

А, как известно, любая власть часто использует этот админресурс перед выборами.

Кроме того, повышение минимальной зарплаты даст возможность увеличить налоговые поступления в бюджет, поскольку на Украине размер налогов для малого бизнеса привязан к размеру минимальной зарплаты.

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«Учитывая, что дефицит бюджета частично будет покрываться за счет эмиссии, есть вероятность, что итоговая инфляция «съест» значительную долю производимого повышения.

Однако должны отметить, что минимальную зарплату необходимо увеличивать из-за ускорившейся инфляции, спровоцированной в том числе и эмиссией, а также из-за того, что, по меркам ООН, наша минимальная зарплата — это черта бедности», — констатировали аналитики УИП.

Рост цен практически на все товары и услуги, установление «рыночных» цен на газ и постоянное увеличение налоговой нагрузки на бизнес приводят к тому, что населению постоянно не хватает заработка, чтобы просто сохранять существующий уровень потребления.