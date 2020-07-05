Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинским школьникам следует готовиться к дистанционному обучению осенью. Для их родителей это нерадостная новость

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль обратился к гражданам страны во время правительственного часа в Верховной Раде в пятницу, 3 июля.

«Касательно образовательного процесса осенью — весь мир готовится ко второй или третьей волне коронавируса, поэтому очень важно иметь возможность в условиях пандемии, которая не прекратилась, которая продолжается и нарастает в мире, обучать наших детей независимо от ситуации с эпидемией и пандемией мировой. Поэтому возможность дистанционного обучения мы предусматриваем», — заявил он. «Дети коллаборантов». Как на Украине на самом деле относятся к молодёжи Донбасса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Украинский премьер-министр отметил, что сейчас в правительстве работают над тем, чтобы дистанционное обучение было качественным и полноценным. Вместе с тем, Шмыгаль отметил, что такая форма обучения — лишь возможность.

«Конечно, никто не отменяет и не собирается отменять классический традиционный образовательный процесс — это приоритет, мы также над ним работаем. В условиях умеренного развития эпидемии на Украине образовательный процесс будет начат с соблюдением элементов защиты детей, учителей: масочный режим, дистанция, дезинфекция», — указал Шмыгаль.

Однако в то, что украинское государство предпочтет оборудовать школы всем необходимым и подготовить их, а не просто переведет детей на дистанционное обучение, верится с трудом.

Причины — поступающие из разных регионов новости. Так, 29 июня депутат городского совета Херсона от партии УКРОП Виталий Богданов сообщил о масштабном сокращении количества школ в городе.

«Городская власть приняла решение о полном сокращении школ, обеспечивающих полноценное среднее образование. Из 47 школ осталось только 4!» — написал он в одной из групп, посвященных Херсону, в Facebook.

Другой депутат Херсонского горсовета — член БПП Галина Луговая — прояснила ситуацию.

«Будет понижение степени, и на весь город в целом останется лишь несколько с ΙΙΙ степенью, а остальные практически все будут девятилетками. Но школы, у которых будут 10-й, 11-й класс, должны иметь минимум по четыре параллели с минимумом по 27 учеников в каждом классе. На каждый район будет приблизительно одна такая школа, детям добираться будет далеко», — отметила она.

По словам Луговой, учителя старших классов уже волнуются, ведь у них будет меньше часов.

«А это немалый минус в зарплате, это ударит по карману учителя, и очень! А кто имел часы только в старших классах, вынужден будет искать работу», — рассказала депутат.

Причина такой оптимизации банальна — деньги. А слова Шмыгаля о дистанционном обучении могут означать, что в будущем этот вид образования предложат тем, кто по тем или иным причинам не сможет ходить в немногие оставшиеся на Украине школы.

При этом дистанционное обучение еще глубже подчеркнет различия между богатыми и бедными на Украине.

Чего лишили маленьких украинцев

С одной стороны, кажется, что дистанционное обучение уравнивает учеников. И это отчасти действительно так. Они получают тот же объем знаний от того же преподавателя, им задают те же задания и, по возможности, проверяют их. Скандальные уроки. Украина ужаснулась, узнав, как и чему учат в школе © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк

Однако знания — не единственное, что получают дети в школе. Еще в школе они учатся общению.

«Вы понимаете, школа — последнее место, где дети общаются с людьми. Все остальные площадки для человеческих контактов — двор, кружки, деревня — забрал телефон и ноутбук. Если ещё и в школе их будут ограждать от живых контактов со сверстниками, а судя по всему, речь идёт о длительном времени, у нас вырастут социальные инвалиды. Как они после этого ограждения будут в мир выходить? С девочками знакомиться? В интернете? Ок. А спать они с ними тоже в интернете будут?» — написал в Τelegram ориенталист Игорь Димитриев в мае, когда узнал, что в школах РФ из-за пандемии исчезнут общие звонки и перемены.

Тогда же политтехнолог Константин Долгов указал, что учёба — это вообще не главное, что выносят люди из школы.

«Школа — это не про учёбу вообще. Учится человек сам. По факту образование — единственная вещь, которую невозможно у человека отнять и невозможно ему насильно всучить. Нельзя понять теорему за другого человека, вместо него. Школа — это социализация. Школа учит жизни (или не учит). Там ты встречаешь своих первых друзей и врагов, там ты учишься держать своё слово, там ты учишься драться за свои убеждения (если ты мальчик) и держать марку, не реагируя на критику и завистников (если ты девочка)», — отметил Долгов.

По его словам, школа — первый коллектив в жизни человека.

«Лишить школы — значит лишить коллектива. Лишить коллектива — значит сломать, подавить, обезоружить (одиночек гасят на раз). Выступающие против школ сегодня — выступают против самого человечества, как биологического вида. Мы порознь не стоим ровным счётом ничего — только вместе. Ты можешь быть семи пядей во лбу, но Гагариным ты не станешь и в космос не полетишь — для этого нужна воля миллионов людей, которые сделают сказку былью. Сделают вместе», — подчеркнул политтехнолог.

И действительно, само существование так называемых элитных школ на Украине показывает: богатые люди, несмотря на то, что могут нанять своим чадам наилучших репетиторов, все же отдают детей в школы.

Они понимают, что школа ценна не только знаниями.

Школьные друзья

Иван Баканов — глава Службы безопасности Украины — в спецслужбах до 2019 года не служил и вообще силовиком не был. Зато в детстве он дружил в школе с мальчиком Вовой. Прошли годы, но дружба Вани и Вовы оставалась все такой же сильной, Ваня стал работать в компании Вовы, а в 2019 году уже не Вова, но Владимир Зеленский стал президентом Украины.

Таких примеров хватает не только в украинской, но и в мировой истории. Именно поэтому многие политики и олигархи отправляют своих детей учиться за рубеж. Речь не только о знаниях, но и о связях.

К примеру, сын Петра Порошенко Михаил учился в Конкорд-колледже, который не только занимал четвертое место по уровню подготовки в Великобритании, но и славится своими выпускниками — например, один из них — Марти Наталегава в свое время стал министром иностранных дел Индонезии.

Кроме того, многие выпускники этого колледжа потом поступают в Оксфорд, Кембридж, Лондонскую школу экономики и в Лондонский университет, где тоже обучаются дети правящих элит со всего мира. Дурь каждого видна. Украина стала страной невыученных уроков © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

Кстати, именно в Лондонском университете учились сын украинского олигарха Рината Ахметова Дамир и его будущая жена Диана Костич. Впрочем, познакомилась эта пара еще во время обучения в элитном пансионе Le Rosey в Швейцарии. Отец Костич — Миодраг Костич, сербский бизнесмен, президент компании MK Group, которая занимается производством и торговлей сельскохозяйственной продукцией и производством сахара.

В 2017 году стало известно, что у богатейшего человека Украины и одного из богатейших людей Сербии появилась внучка. Но этого бы не произошло, не учись их дети в одном пансионе.

Подобных примеров — не счесть.

Но нередко будущие лидеры и первые лица государства учатся в самых простых школах. Яркий пример тому те же Ахметов, Порошенко и Зеленский. Последние два получили от школы не только знания, но и верных друзей: Зеленский — Баканова, Порошенко — Сергея Зайцева — в будущем одного из топ-менеджеров корпорации Roshen.

Никакое дистанционное обучение не сможет дать ребенку друзей, которые пройдут с ним по жизни и могут помочь ему «войти в социальный лифт».

Пока дети богачей будут дружить и общаться между собой, развивая коммуникативные навыки и знакомясь, дети бедняков будут сидеть перед дешевыми мониторами или телевизорами и слушать уроки об «антарктических медведях» и «Ливанских войнах», оставаясь без шансов и получить качественные знания, и социализироваться. А разобщенными людьми всегда легче управлять.