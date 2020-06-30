Американский финансист Джордж Сорос известен во всем мире не своими миллиардами. Деньги для него скорее инструмент, с помощью которого он «строгает» своих птенцов и рассаживает в чужие гнезда, где они начинают клевать местных. Причем оперяются они так быстро, что «подсидеть» их в той же Украине бывает практически невозможно

Насчёт миллиардов нужно заметить, что у некоторых их гораздо больше — официально у того же Марка Цукерберга или Джеффри Безоса. Но если эти два, как поговаривают, управляют не всегда своими капиталами, то старик Сорос и подавно. Вся его империя построена на заёмных деньгах, которые он «инвестирует» в изменение мира. В чьих интересах — вопрос риторический: конечно же, в интересах тех, кто ссужает финансами фонды Сороса по всему миру. А так как это доллары, то есть только один заимодавец, у которого этих долларов — как бумаги с водяными знаками в Федеральной резервной системе. Демократический спрут. Как Демпартия США сплела на Украине коррупционную сеть © CC0, Pixabay

Вряд ли кто не знает, но для начала уточним: Джордж Сорос родился в 1930 году в Венгрии. Пережил ужасы нацизма и стал апологетом, как пишут, теории открытого общества. Основатель ряда международных фондов, которые дают гранты на финансирование правовых, образовательных и культурных программ. Таким образом внедряясь в общества, которые кое-кто считает закрытыми. Закрытыми, конечно же, для внешних влияний, и фактически суверенными. Открытые же общества, что естественно, становятся разобщенными и подверженными этим самым влияниям. И финансирование возвращается с лихвой. (Кстати, «лихварь» в украинском языке означает «ростовщик», то есть человек, который дает деньги под большой процент.)

Стало привычным в первых рядах так называемых соросят называть Сергея Лещенко. Персонаж этот не заслуживает того, чтобы на нем останавливаться подробно. Зато заслуживает нескольких сотен тысяч гривен зарплаты, как член наблюдательного совета «Укрзализныци» (монополиста в железнодорожных перевозках). И это не единственный пример того, как «птенцов гнезда Соросового» рассадили по гнездам с жирными червяками. Мустафа Найем (поп Гапон последнего Майдана), например, заседает в «Укроборонпроме». Журналист, отметившийся в «реформировании» национальной полиции, после чего атрофию этого силового органа не замечает только слепой.

Говорить о цепи случайностей в этом смысле уже не приходится: налицо планомерные действия по «открыванию» украинского общества для внешнего управления. В результате прошлое правительство Алексея Гончарука согласилось на открытие рынка земли для иностранцев. И это только надводная часть айсберга, который протаранил ранее вполне успешную страну.

Много мелких пробоин под ватерлинией, то есть в коридорах власти, наделали другие «кукушата», например Оксана Маркарова. Она была первым замом министра финансов, а в ноябре 2018 года сама возглавила Минфин Украины в правительстве Владимира Гройсмана (в 2000 году она стажировалась в США во Всемирном банке). Маркарова — одна из немногих, кто оставался на своем посту и в правительстве Гончарука. Случайность? Не думается. Ведь эта выпускница «Киево-Могилянской академии» получила степень магистра в сфере публичных финансов и торговли университета Индианы в США и была отмечена как лучший международный студент. Работая в это время и позже (с 1998 по 1999 год и с 2001 по 2003 год) советником по экономической политике и менеджером по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (в управлении Horizon Capital). То есть, работала «связной» у соосновательницы и исполнительного директора фонда Натальи Яресько, известной на посту министра финансов своей «реструктуризацией» внешнего долга Украины, практически загнавшей страну в вассальную зависимость перед международными кредиторами.

Какую задачу позже выполняла госпожа Маркарова в наблюдательных советах государственных банков «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк» и «Приватбанк»? Ждите ответа… Беглый депутат Онищенко: Порошенко и Зеленский спелись и помогают Байдену выиграть выборы в США © Facebook, Александр Онищенко

Аналогичную задачу, но уже на другом месте, выполняла некая Алина Свидерская. Это сменщица дважды сложившего полномочия народного депутата Украины Святослава Вакарчука (первый раз это случилось с ним после Майдана 2004 года). Свидерская замужем за Андреем Загороднюком, экс-министром обороны в правительстве Гончарука. Военных побед он не снискал, запомнился небритой физиономией (что для армейских всегда было позорно). Но супруге, наверное, нравится.

Она, кстати, высшее образование тоже получала в Киево-Могилянской академии. А потом и в британском Кембридже. По ее же собственным признаниям, обучение в Англии ей помогла оплатить стипендия от фонда Джорджа Сороса. Приятным дополнением для нее была стипендия программы «Всемирные студии» от фонда Виктора Пинчука. Который, поговаривают, оплачивал и пребывание Вакарчука в Йельском университете, но, видимо, безуспешно.

Ну что же, среди птенцов тоже существует естественный отбор, и Славко его не прошел. Поэтому на его место в партии бенефициары партии «Голос» будут искать нового «хедлайнера». Среди кандидатов называют Сергея Рахманина, в прошлом одного из лучших политических аналитиков Украины. Сейчас он превратился в рупор оголтелой пропаганды войны. Об этом можно судить хотя бы по тому, что в прошлом году звучали однозначные призывы партии «Голос» выйти из Минских соглашений и «заморозить ситуацию».

Так ли это насчёт выбора Рахманина — покажет время. Которое показало, что та же Свидерская свое испытание лояльностью к грантодателю уже прошла: в 2015 году она занимала пост советника тогдашнего министра экономики Айвараса Абромавичуса по вопросам дерегуляции. У Свидерской есть своя доля в энергетическом бизнесе — владеет 4,06% капитала ООО «Айсе Хидро Юкрейн» (занимаюется поиском, отбором и развитием инвестиционных проектов по развитию малых гидроэлектростанций на Украине). Основные владельцы — граждане Дании и Норвегии. Эти северные страны, надо признать, довольно широко присутствуют в Украине, хотя и не замечены в громких скандалах. Северяне, что с них взять: характеры стойкие, нордические.

Даже, кажется, в обнародованной недавно депутатом Рады Андреем Деркачом детальной схеме связей между украинскими топ-чиновниками и всякими зарубежными демократами они не фигурируют. Зато фигурируют получатели многомиллионной «международной технической помощи» так называемые антикоррупционные органы Украины, созданные в ней сразу после победы Майдана. И множественные общественные организации.

На них американцы потратили более 600 миллионов долларов. Зам.помощника Госсекретаря США по делам Евразии Джордж Кент, по словам Деркача, курирует деньги, идущие через Международную организацию по развитию права на Украине (IDLO). Распорядителем же финансовой помощи в Киеве является еще один представитель «гнезда Сороса», глава IDLO — Виталий Шабунин.

Утверждать, что Сорос запустил свои щупальца только лишь в украинский истеблишмент, было бы весьма наивно. Его «птенцы» сидят и в европейских «гнездах». Например, еврокомиссар Вера Юрова на своем посту неоднократно встречалась с защитником «открытого общества»: один раз в 2015 году и два раза в 2017 году. Она сама сообщала об этом в Твиттере, подписывая фото так: «Обсудили ситуацию с основополагающими правами в Европе с Джорджем Соросом. Ценности открытого общества занимают центральное место в деятельности Европейского союза».

В других твитах она не скрывает приверженность к идеологии Карла Поппера, наставника Сороса. Газета Visegrad Post отмечает, что связи Веры Юровой со структурами Сороса хорошо известны: в 2018 году она выступала на Европейском саммите в Праге, который был организован при поддержке чешского представительства фонда «Открытое общество». А совсем недавно, 10 июня, отвечая на вопрос СМИ относительно того, какие внешние игроки причастны к кампаниям по дезинформации о коронавирусе, Юрова отметила: «Если говорить о внешних силах, то мы четко вспоминаем Россию и Китай. У нас достаточно доказательств для таких заявлений».

Как говорит Юрова, уже есть договоренность с рядом онлайн-платформ о борьбе с ложной информацией о коронавирусе. Вполне вероятно, что среди этих платформ есть и сайт StopFake.org, в разделе «О нас» которого сообщается: «Финансовую поддержку проекту оказывали: международный фонд «Відродження», Национальный фонд в поддержку демократии США, Министерство иностранных дел Чехии, посольство Великобритании в Украине, Foreign & Commonwealth Office, The Sigrid Rausing Trust». Дубинский решил ударить по Соросу. Общественные организации Украины заставят быть прозрачными © Facebook, Александр Дубинский

Действительно, в одном из отчетов самого фонда «Возрождение» приведены цифры по двум грантам. Первый: «Организация: общественная организация «Центр медиареформ» (г. Киев). Название проекта: Stopfake — борьба с ложной информацией о событиях в Украине. Сумма: 2.398.457 грн». Второй: «Организация: общественная организация «Центр медиареформ» (г. Киев). Название проекта: Stopfake — борьба с ложной информацией о событиях в Украине. Внедрение и развитие школы фактчекинга в Украине. Сумма: 480.000 грн».

Этот медиапроект сделан выпускниками и студентами Могилянской школы журналистики и программы Digital Future of Journalism, — подчеркивается в публикации на сайте Киево-Могилянской академии (опять этот вуз!) «О таких выпускниках мы мечтали» от 5 марта 2014 года, посвященных StopFake. Среди них Олег Шанковский, Нина Мищенко, Екатерина Венжик, Ольга Герман, Диана Дуцик, Евгений Федченко, Руслан Дейниченко, Юрий Панин, Сергей Харченко, Елена Кутовенко, Маргарита Гюнтер, Татьяна Матычак, Ольга Юркова и другие.

Стоит отметить, что та же Венжик в постмайданный период была живо задействована в целом ряде инициатив в сфере пропаганды и контрпропаганды — 7 марта 2014 года она уже работала над спецвыпуском газеты «Дело Крыма», предназначенной для украинских военнослужащих на полуострове, а 24 марта стала одной из инициаторов нашумевшей интернет-кампании «Не дай русскому», выступала как одна из его представительниц в СМИ и модерировала его страницу в Facebook.

Последовала ли она сама своему призыву — история умалчивает. Но то, что практически полностью она и ее подельники «легли» под структуры Джорджа Сороса — это непреложный факт. Тем самым повязав себя с организацией, не гнушающейся ничем перед достижением своих целей.

Вот какая интересная новость (но не в украинском сегменте медиа) появилась недавно: «Представители финансируемого американским бизнесменом Джорджем Соросом фонда «Возрождение» под видом волонтеров вербуют военнослужащих ВСУ в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил» (ООС) для дестабилизации обстановки в США и странах Европы. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Подготовка групп завербованных военнослужащих должна будет проводиться на одном из полигонов западной Украины под руководством бывших и действующих офицеров десантно-штурмовых войск, имеющих боевой опыт. Курировать подготовку поручено генерал-лейтенанту (бывшему командующему десантно-штурмовыми войсками) Михаилу Забродскому, который в настоящий момент является депутатом партии Порошенко «Европейская солидарность». Представитель Народной милиции отметил, что «данная ситуация является результатом дружбы Порошенко с Соросом, который в значительной степени заинтересован в смещении действующего президента США Дональда Трампа».

Надо ли в этом сомневаться? Смещение Трампа практически обнулит иски к экс-президенту Украины, который торговал тарифами по завышенным ценам. Для украинских граждан, конечно, завышенным. «Коломойский проиграл битву за Зеленского». Эксперты о конфликте украинских олигархов с Западом © пресс-служба президента Украины/РИА Новости

И вот в этой запущенной ситуации теперь приходится гарантировать украинцам выполнение статей отпразднованной недавно Конституции хозяину кабинета на Банковой. Понимает ли он, что происходит и что с этим делать? Для ответа на этот вопрос лучше послушать его самого.

«Я не знаком с человеком по фамилии Сорос. Никогда с ним не встречался. Я точно не один из «соросят», — заявлял недавно Владимир Зеленский агентству «Интерфакс-Украина».

Это говорит либо о том, что президент Украины неинтересен Джорджу Соросу и неперспективен в его глазах, либо что для связи у них есть другие каналы и личные встречи не обязательны. Странно было бы предполагать, что финансист столько времени и денег тратит на страну, с руководителем которой не установлен хотя бы формальный контакт. Еще более странно было бы предположить, что в этой стране работает так много обученных на деньги Сороса чиновников самого высокого ранга, которые не оказывают влияния на ее нынешнее и будущее состояние.

«Наверное, есть люди, которые учились за средства тех или иных донорских фондов и работают в компаниях, которые были учреждены такими фондами. И один из таких фондов — это фонд Сороса. Я понимаю, что фактически они получили из фонда этого человека средства, за которые обучались за рубежом. Вопрос влияния господина Сороса на Украину — я его не чувствую. Я думаю, что все это преувеличение», — резюмирует шоу-президент.

Боже, храни королеву, как говорят англичане. Потому что Зеленского с такой «прозорливостью» уже ничто на своем месте не сохранит.