Страсти вокруг СБУ. Кто и зачем прослушивал главу спецслужбы Баканова

Во вторник, 16 июня, народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский сообщил, что в кабинете главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова обнаружена прослушка. Эксперты говорят о возможной скорой отставке главы СБУ

Дубинский сообщил о прослушке в кабинете у главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

«У главы СБУ Баканова прямо в кабинете обнаружены 3 прослушивающих устройства. Также ещё одно у тройствен [устройство — Ред.] обнаружено в автомобиле его жены», — написал Дубинский в Facebook.

Он в шутку посоветовал Баканову начать обыски у журналистов, припомнив скандал с прослушкой заседаний в Кабинете министров, в которой обвинили сотрудников канала «1+1».

«Предлагаю Ивану Геннадьевичу воспользоваться наработками по розыску тех, кто прослушал Гончарука. И сразу идти с обысками к журналисту Евгению Куксину», — пошутил нардеп.

Но главе СБУ не до шуток. Ведь кресло под ним и так шатается.

Интриги Коломойского или что-то еще?

Некоторые из экспертов обратили внимание на то, откуда пошла информация о прослушке в кабинете Баканова.

«Эта информация прозвучала из уст депутата провластной фракции «Слуга народа» Александра Дубинского. Это выходец из медийной среды, и его достаточно жестко позиционируют как защитника интересов господина Коломойского. Он, собственно, и в Верховную Раду попал с телеканала «1+1». Поэтому этот факт вызывает комментарии.

Очень странно, с точки зрения цивилизованного государства, когда подобные заявления делает народный депутат, в чьи функции это наверняка не входит. Следовательно, можно предположить, что это какая-то состоявшаяся провокация с целью дискредитации самого Баканова», — рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

Он вспомнил скандал с прослушкой в кабинете экс-главы Госбюро расследований Романа Трубы. С этого скандала и начались проблемы Трубы, в итоге увенчавшиеся его отставкой. Любая ветвь правоохранительной системы Украины продажна – Шабовта © СБУ

Впрочем, отставка Баканова может быть выгодна не одному лишь олигарху Игорю Коломойскому, которому не помешает усилить свое влияние на президента Владимира Зеленского.

«Война силовиков продолжается, также работают по окружению Зеленского, которое хотят дискредитировать и слить, чтобы оставить президента одного и окружить ещё больше «нужными людьми». В этом заинтересованы как украинские олигархи, так и западные партнеры, которые хотят ещё больше сделать из Зе «ручного президента», — прокомментировал произошедшее Telegram-канал «Легитимный».

Он напомнил, что еще 10 августа 2019 года его источники сообщали, что в СБУ тогда формировалась группа, нацеленная на саботирование работы президента. А в ноябре того же года канал сообщил, что у прошлой власти в силовых структурах осталась своя агентурная сеть. Тогда же источник сообщил каналу, что у спецслужб начались регулярные проверки на прослушку. При этом в сливах информации из кабинетов силовиков был заинтересован не только пятый президент Петр Порошенко, но и конкурирующие структуры.

Однако за прослушкой у Баканова может стоять и внешний игрок.

Старые звездно-полосатые знакомые

В 2014 году в центральном здании СБУ — бывшем здании Киевской земской управы — американским разведчикам, как заявляли некоторые политики, отвели целый этаж. Большого шума в соцсетях наделала фотография СБУ не только с украинскими, но и с американскими флагами.

Поэтому неудивительно, что, когда у Баканова обнаружили прослушку, многие вспомнили о «друзьях» из-за океана.

Но еще до того, как о прослушке стало известно, бывший народный депутат Украины Олег Царёв в комментарии «Политнавигатору» рассказал, как американцы лоббируют изменения в кадровой политике украинской власти. В кабинете главы СБУ Баканова нашли 3 прослушивающих устройства © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Очень много сейчас сил тратят, очень серьезное давление, чтобы Наливайченко вернулся на пост руководителя СБУ», — рассказал он 16 июня.

По словам Царева, Порошенко снял Наливайченко с должности с большими усилиями. Причиной недовольства Порошенко было то, что Наливайченко докладывал раньше посольству США, чем ему, а кроме того, собирал на Порошенко компромат.

Уже на следующий день — 17 июня — в комментарии изданию Украина.ру Царёв подтвердил эту информацию.

«Сегодня на Зеленского идет очень сильное давление со стороны Соединенных Штатов, чтобы руководителем Службы безопасности Украины назначили Валентина Наливайченко <…> Если американцы это продавят, то Зеленский лишится спецслужбы и единственного силового органа, который может его защищать. Все-таки там есть подразделение «Альфа». Конечно же, МВД и Аваков — это махина по сравнению с СБУ: там людей в тысячи раз больше и они способны сделать больше. Но СБУ способна проводить точечные силовые операции. Зеленскому лишиться СБУ — это окончательно потерять власть в стране», — отметил Царёв.

По его словам, хоть Баканов плодотворно сотрудничает с США и проводит встречи с представителями ЦРУ, он не поступает подобно Наливайченко и не носит папок с компроматом и другими данными в американское посольство.

Царёв уверял: сейчас ведутся споры по будущему Баканова. Его даже планируют назначить секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

При этом перестановки идут в самой спецслужбе.

«Из ожидаемых кадровых перестановок в СБУ — назначение на должность первого заместителя главы СБУ, начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления — это управление «К» — очень влиятельная должность. Туда хотят назначить Андрея Наумова. Сегодня он начальник внутренней безопасности СБУ. На этой должности сейчас Василий Малюк. Его хотят отправить в очень сложную точку — это Днепропетровская область. Там очень много сильных игроков: Коломойский, Корбан, мэр Филатов, который не шагает в ногу с администрацией президента, Пинчук и так далее. Хотят усилить это направление. Собеседование было 10 дней назад, и указа пока нет», — отметил Царёв.

Впрочем, он допускает, что на место Баканова Зеленский может назначить Владислава Бухарева — бывшего главу Службы внешней разведки Украины. Эксперт Шабовта о «жучках» в кабинете Баканова: Это провокация, направленная против Зеленского © Facebook, Сергей Шабовта

«Бухарев — друг и партнер Зеленского и Шефира, как и Иван Баканов. Зеленский и Шефир от Баканова хотят получить большего, но не могут. Бухарев же обладает гораздо большим опытом. Поэтому Сергей Шефир — партнер и друг Зеленского — активно продвигает на должность главы СБУ Бухарева. Посмотрим, кто переиграет: американцы с Наливайченко или Шефир с Бухаревым», — подытожил Царёв.

В общем, в СБУ сейчас сложилась весьма непростая ситуация. И новости о прослушке у Баканова могут повлиять на то, что происходит в украинской спецслужбе, не в лучшую сторону. Третий приход Наливайченко в СБУ будет среди прочего означать и усиление националистов. Достаточно вспомнить, что помощником Наливайченко в его бытность народным депутатом был Дмитрий Ярош, который позже стал главой запрещенного в РФ «Правого сектора».